Meilleurs mods et accessoires de contrôleur tactile Oculus Quest 2 2021

Mods et accessoires du contrôleur tactile Oculus Quest 2 Android Central 2021

Alors que l’Oculus Quest 2 est livré avec les incroyables contrôleurs Oculus Touch – que le casque peut suivre entièrement pour vous offrir une expérience 1: 1 en VR – parfois ce que vos mains tiennent réellement peut ne pas ressembler tout à fait à ce que vous tenez VR. C’est pourquoi ces excellents accessoires de manette Oculus Quest 2 conviennent parfaitement à certains des meilleurs jeux Oculus Quest 2, car ils vous offriront une expérience encore plus immersive et peuvent même vous aider à mieux jouer à certains jeux.

La solution universelle: les poignées VR Cover Controller



Il existe de nombreux modèles de poignées de contrôleur disponibles pour l’Oculus Quest 2, mais mon préféré est les poignées de contrôleur de couverture VR. Ils sont un peu plus chers que certaines autres marques, mais le niveau de confort, la plage de réglage et la facilité de retrait en font une solution idéale pour toutes les situations. Malgré le nom, les poignées du contrôleur n’améliorent pas seulement votre prise sur le contrôleur; ils permettent de tenir plus facilement, de lancer des objets et de mieux saisir ces joysticks.

Protégez-le: VR Cover Halo Protectors



Avez-vous déjà claqué violemment vos contrôleurs ensemble en jouant à Beat Saber ou frappé accidentellement quelque chose (ou quelqu’un) en jouant à Superhot VR? Adoucissez ce souffle et protégez vos contrôleurs avec ces protecteurs de halo, qui envelopperont cet anneau lumineux Quest 2 avec du silicone souple, avec des découpes pour les LED à l’intérieur qui sont utilisées pour le suivi.

Une prise en main plus douce: KIWI Design Silicone Grip Cover



Si vous souffrez de mains moites ou si vous voulez simplement une meilleure prise en main de vos manettes Quest 2, la coque en silicone de KIWI est la solution que vous recherchiez. Le silicone ultra-doux enveloppe l’ensemble du contrôleur, aide à évacuer la transpiration et offre une prise ferme. Des sangles en silicone souple s’enroulent autour du dos de vos mains, gardant les contrôleurs en place même si vous deviez lâcher prise. Ils sont merveilleusement confortables et encore plus utiles!

Pour les tireurs sérieux: Glistco Magni Stock



Si vous aimez les tireurs en ligne compétitifs comme Onward, Contractors ou Population: One, vous apprécierez vraiment cet accessoire. Bien que le prix semble un peu élevé au départ, les résultats sont payants presque immédiatement. À partir du moment où vous utilisez cette crosse magnétique pour la première fois, vous constaterez une amélioration immédiate de votre visée et de votre jeu de tir en général dans l’un de ces jeux de tir.

Un pistolet léger: MASiKEN VR Game Gun



MASiKEN fabrique l’un des accessoires de contrôleur Quest 2 les plus cool de cette liste, et ils reviennent à l’époque où les joueurs utilisaient un pistolet léger pour tirer des choses sur un écran de télévision (pensez à Duckhunt). Bien qu’ils ne fassent techniquement rien par eux-mêmes, ils ajoutent une forme et un poids réels au contrôleur qui le fait ressembler davantage à un pistolet, contribuant à rendre des jeux comme Pistol Whip et Crisis VRigade plus immersifs. De plus, ils ont vraiment l’air génial. Livré dans des options noires ou blanches.

Un coup de poing: les gants de boxe DeadEyeVR Ultimate



Si vous avez joué à l’un des nombreux jeux de boxe disponibles pour l’Oculus Quest 2 – que ce soit Creed, Thrill of the Fight ou la Knockout League inspirée de Mike Tyson Punchout – vous saurez à quel point il peut être amusant de juke and punch. en VR. Ces gants vous donneront une réelle sensation d’être sur le ring avec un autre boxeur, car ils comportent une poche et des sangles qui maintiennent le contrôleur Quest 2 directement dans le gant, vous faisant oublier de tenir le contrôleur et de penser plus à frapper l’adversaire. devant toi!

Ne les appelez pas sabres laser: poignées d’extension AMVR Dual Handles



AMVR ne peut pas les appeler ce qu’ils sont pour des raisons évidentes, mais nous savons tous ce qu’ils font: ils transforment vos contrôleurs Oculus Quest 2 en sabres laser. Les couleurs rouge et bleu crient évidemment Beat Saber, mais elles sont tout aussi utiles dans les nombreux jeux Star Wars que vous ne trouverez qu’en VR, comme l’incroyable dojo Lightsaber de Vader Immortal. Ceux-ci rendront vos balançoires plus précises et vous donneront cette véritable sensation de sabre laser que seule une bonne poignée pourrait.

Channeling Darth Maul: Poignées d’extension haptern VR Dual Handles



Ces poignées de style sabre laser sont extrêmement similaires à ce que vous obtiendrez d’AMVR, mais le coût supplémentaire de 5 $ signifie qu’elle est livrée avec une bielle qui transforme ces poignées doubles en un grand sabre laser à double extrémité. C’est parfait pour pratiquer vos mouvements pour la prochaine convention Star Wars ou, probablement plus approprié, pour jouer aux mods Beat Saber qui rendent possible les sabres à double extrémité.

Prenez votre pagaie: poignée de poignée de pagaie de tennis de table AMVR



Si vous êtes fan d’Eleven Table Tennis ou de Racket Fury sur l’Oculus Quest 2, vous savez à quel point la physique peut sembler réaliste, mais sans une vraie pagaie, il manque juste quelque chose. Ces contrôleurs de palette d’AMVR tourneront vos contrôleurs Quest 2 à un angle qui ressemble à une vraie palette et leur donneront le bon équilibre pour démarrer. Obtenez une prise en main et obtenez-les pour une meilleure expérience de tennis de table!

De meilleures façons de jouer

Les contrôleurs Oculus Touch de l’Oculus Quest 2 sont incroyables – cela ne fait aucun doute – mais vous pouvez les améliorer considérablement avec des mods et accessoires très spécifiques au jeu. Si vous étiez là pour la Nintendo Wii, vous avez probablement eu des flashbacks dans cette liste. À certains égards, vous pouvez trouver de nombreux accessoires similaires pour ce système pour la même raison qui ajoutent du poids supplémentaire, une adhérence plus longue ou même une forme totalement différente pour permettre au mouvement des commandes de mouvement d’être plus réaliste.

En tant que solution universelle, les poignées Quest 2 de VR Cover amélioreront à peu près tous les jeux. Cependant, ils n’ajoutent pas seulement de l’adhérence. La dragonne est douce et confortable, s’enroulant autour du dos de votre main pour maintenir la manette en place même si vous la lâchez. Ces sangles équilibrent également le poids du contrôleur, ce qui permet de déplacer plus facilement le joystick avec précision ou de mieux viser. Ils amélioreront même vos balançoires dans Beat Saber! Nous avons même des baguettes spécifiques à Beat Saber, qui vous donneront davantage l’impression de balancer des sabres laser au lieu d’un contrôleur.

Les fans de tireurs adoreront sans aucun doute le Glistco Magni Stock, une crosse personnalisable qui rend la tenue de fusils plus réaliste et pourrait considérablement améliorer la visée, vous aidant à vous donner un avantage concurrentiel. Les fans de tireurs de style arcade adoreront les contrôleurs de pistolet léger de MASiKEN, faisant de chaque contrôleur Quest 2 un pistolet, parfait pour jouer à Pistol Whip ou Crisis VRigade. N’oubliez pas ces gants de boxe ou ces raquettes de tennis si vous aimez ce type de jeux, car ils vous donneront un meilleur swing ou un coup de poing de boxe plus réaliste grâce à des designs sur mesure.

