Meilleurs mods PC Final Fantasy 7 Remake à télécharger et à installer

Le remake FF7 est maintenant disponible sur PC et il existe de nombreux mods Final Fantasy 7 que vous pouvez télécharger et installer pour améliorer l’expérience.

Il est uniquement disponible via la boutique Epic Games et c’est une aventure incroyable pour les nouveaux arrivants et les fans de Square Enix de longue date. Nous ne savons toujours pas quand sortira la partie 2, mais nous espérons que des nouvelles sur son développement et son arrivée apparaîtront au cours de 2022.

Les fidèles de PlayStation peuvent en profiter depuis un certain temps, mais le PC est sans doute la meilleure option grâce aux personnalisations téléchargeables.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | Bande-annonce finale

BridTV

1848

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | Bande-annonce finale

https://i.ytimg.com/vi/Rt1jF0CkRpI/hqdefault.jpg

778370

778370

centre

13872

Comment télécharger les mods FF7 Remake

Vous pouvez télécharger des mods pour le remake de Final Fantasy 7 sur PC depuis Nexus.

Il n’y a pas une quantité infinie de modifications au moment de l’écriture, mais beaucoup d’autres seront ajoutées au fil du temps. Après tout, le jeu n’est arrivé sur les ordinateurs que le 16 décembre.

Bien que le nombre d’options soit limité pour le moment, il y en a beaucoup qui rendront votre waifu préféré encore plus attrayant. Mais, loin des changements cosmétiques qui vous feront saliver, il y en a aussi qui amélioreront considérablement votre expérience de jeu.

Meilleurs mods PC de FF7 Remake

L’un des meilleurs mods PC Final Fantasy 7 Remake que vous pouvez télécharger est un désactiveur de résolution dynamique.

La mise à l’échelle dynamique de la résolution est automatique dans le jeu et est déterminée par votre FPS. Pour éviter une image floue, visitez le post de BobG123 et suivez ses instructions pour l’installer.

Un autre mod FF7 utile que les gens semblent approuver est Advent ReShade HDR FX. Cela reteint complètement le jeu et le rend plus beau que jamais.

Robe violette Tifa

Loin des meilleurs visuels et de la suppression de la mise à l’échelle de la résolution dynamique, la plupart des téléchargements sont actuellement purement cosmétiques, comme la robe violette Tifa.

La robe violette Tifa est elle dans la robe qu’elle porte pour le chapitre 9 si vous avez choisi l’option de dialogue mature au chapitre 3. Au lieu que la tenue soit limitée dans le temps, le téléchargement des mods lui permet de la porter à tout moment pendant le jeu et la coupe -scènes.

Il existe également des téléchargements pour ses looks «sportifs» et «exotiques». Idem avec Aerith et ses robes simples, longues et sacrées en moly. Mieux encore, il existe également les trois options de travestisme pour Cloud.

Dans d’autres nouvelles, les meilleurs mods PC de Final Fantasy 7 Remake à télécharger et à installer