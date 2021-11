Meilleurs Mods Skyrim de tous les temps

Skyrim et les Mods vont ensemble comme le macaroni au fromage, le beurre de cacahuète et la gelée, l’ananas et la pizza – c’est juste une combinaison magique. Et après 10 ans depuis la sortie du jeu, il y a plus de mods pour Skyrim qu’un nord ne peut secouer l’épée.

Dans cette vidéo, nous présentons une liste de 17 des meilleurs mods de Skyrim. Cette liste comprend des améliorations graphiques telles que Skyrim HD 2K Textures, Skyrim Flora Overhaul et Static Mesh Improvement Mod. Des mods de gameplay comme Alternate Start – Live Another Life, Really Useful Dragons et Apocalypse – Magic of Skyrim.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sortira le 11 novembre 2021 sur PS4/5, Xbox Series X/S, Xbox One et PC.