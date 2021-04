Meilleurs moments masculins du tapis rouge – WWD

Au cours de cette saison des récompenses, les hommes ont complètement reconsidéré ce que signifie la cravate noire. Couleurs audacieuses, cols roulés et nouvelles silhouettes ont pris le relais des codes vestimentaires traditionnels du soir. Voici les nouveaux décideurs du tapis rouge:

LaKeith Stanfield, Zoomant depuis Londres où il tourne la troisième saison de l’émission FX «Atlanta», portait une combinaison Saint Laurent impeccablement taillée – une note positive d’un acteur qui ne déçoit jamais sur le tapis rouge.

Dans une veste de soirée en gaberdine moka faite à la main et un pantalon en shantung de soie ivoire de Ralph Lauren, Sacha Baron Cohen a profité de la dernière date des Oscars pour un ensemble plus printanier de Ralph Lauren Purple Label.

Prouver que le noir simple peut encore être actuel et innovant, Riz Ahmed ‘Le look à col roulé Prada était un clin d’œil chic au mod des années 1960 de son Londres natale. Nous aimons l’idée de s’accrocher au bandeau de smoking, mais en l’associant à un pull plutôt qu’à une veste. Son meilleur mouvement de la nuit, cependant, a été sa bravoure d’internet envers sa nouvelle épouse, Fatima Farheen Mirza, sur le tapis rouge.

Dans l’un des regards les plus révolutionnaires de la nuit, Colman DomingoLe smoking trois pièces rose vif de Versace avec des détails de paillettes ornés incarne la tendance la plus singulière de la saison: être audacieux ou déconnecter. Il place la barre haute pour les futurs tapis rouges, privilégiant toujours l’expression de soi et s’amusant avec la mode.

Après de nombreux looks remarquables cette saison, Leslie Odom Jr. enveloppé dans un costume Brioni métallisé à double boutonnage. Surfant sur la tendance de l’or de la nuit, Odom Jr. a pris un risque calculé et cela a payé. Nous avons apprécié son engagement envers le col roulé superposé, un look qu’il a également exécuté de manière experte aux Golden Globes.

Le seul nominé à vraiment devenir traditionnel dans un smoking trois pièces noir, Steven Yeun était incroyablement élégant grâce à la silhouette parfaitement ajustée de Gucci. Et le petit nœud papillon tombant était une touche moderne.

Et pour couronner le tout, Alan Kim le style amusant éprouvé n’a pas de limite d’âge dans son look mini Thom Browne.

Nous espérons que le boom des vêtements pour hommes se poursuivra la saison prochaine.

