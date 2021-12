Meilleurs moniteurs 4K pour Mac 2021

Meilleur

Vous mettez à niveau ce bureau à domicile high-tech et souhaitez découvrir les meilleurs moniteurs pour Mac ? Votre écran est peut-être déjà magnifique, mais si vous recherchez un deuxième écran ou même quelque chose de plus grand que ce que vous avez, un moniteur 4K est un pas de géant dans la bonne direction. Si vous souhaitez essayer de conserver le même niveau de définition que votre écran actuel, voici les meilleurs moniteurs 4K pour les utilisateurs de Mac, mais ils sont particulièrement parfaits pour le MacBook Air et le MacBook Pro.

Prise en charge HDR10 : moniteur LG 27UK850-W pour Mac



L’un des derniers écrans de LG, le 4K 27UK850-W est également un excellent moniteur USB-C et prend en charge le HDR via deux ports HDMI et un DisplayPort, une prise casque et deux ports USB-A en aval. Il a également d’excellents angles de vision grâce à sa dalle IPS, et son temps de réponse gris à gris est de cinq millisecondes ultra-rapide.

614 $ chez Amazon 420 $ chez B&H

Expérience divertissante : moniteur BenQ EW3280U 32 pouces 4K



Pour des visuels de haute qualité et un son de niveau supérieur, vous ne pouvez pas battre le BenQ EW3280U. L’un de nos moniteurs USB-C préférés pour Mac, ce bad boy est équipé d’une résolution 4K UHD et d’une large gamme de couleurs DCI-P3 de 95 % pour une image cristalline et des couleurs éclatantes. Il est également livré avec True Tone treVolo Audio qui comprend plusieurs haut-parleurs et un caisson de basses 5 W intégré, vous pouvez donc vous attendre à une expérience sonore exceptionnelle. Cela en fait l’un des meilleurs moniteurs 4K de Mac pour le streaming vidéo, les jeux et même le travail de montage vidéo.

700 $ chez Amazon 700 $ chez Walmart

Connexion USB-C : écran LED HP Z27n G2



Le nouveau moniteur Z27 4K de HP pourrait bien prendre la première place après plus de tests, car il comprend USB-C et DisplayPort, mini DisplayPort et HDMI. Ses couleurs sont d’une précision impeccable et avec un temps de réponse gris à gris de 8 millisecondes, vous ne verrez aucun problème pendant que vous travaillez ou jouez.

639 $ sur Amazon

Choix de mise à niveau : moniteur UHD 4K de 32 pouces BenQ



Le moniteur 32 pouces de BenQ est un peu cher. Pourtant, il offre d’excellentes fonctionnalités pour le pro créatif, comme plusieurs modes différents (y compris Darkroom) pour l’édition photo et vidéo, un lecteur de carte SD intégré, ainsi qu’un concentrateur USB à 5 ports, des ports HDMI et des ports mini et réguliers. DisplayPorts.

700 $ chez Amazon 700 $ chez B&H

Moniteur Thunderbolt 3: Moniteur LG 32UL950-W 32 pouces ultrafin 4K



Le grand 32UL950 de 32 pouces de LG n’est pas seulement un moniteur Thunderbolt 3, ce qui signifie que vous pouvez connecter en série des moniteurs ensemble, mais il possède également un certain nombre de ports. Avec un port Thunderbolt 3, USB-A, un HDMI et plusieurs ports DisplayPort, ce moniteur dispose de tonnes de connectivité pour connecter tous vos appareils préférés. De plus, son écran 4K ultrafin et sa haute fidélité des couleurs rendent cet écran incroyable dès sa sortie de l’emballage.

1 300 $ sur Amazon

Quelques suggestions

Bien sûr, lorsqu’il s’agit d’utiliser un MacBook plus récent, comme le MacBook Pro ou le MacBook Air, vous voudrez qu’il soit équipé d’un port USB-C, à moins que vous n’ayez un concentrateur USB-C. Vous aurez également besoin de la flexibilité d’avoir une variété de ports différents. C’est là qu’intervient le LG 27UK850-W. Puisqu’il peut charger votre MacBook, MacBook Air ou MacBook Pro 13 pouces, et qu’il dispose également de deux ports USB-A, de deux ports HDMI, d’un port d’affichage et d’une prise casque, ce n’est pas seulement un moniteur fantastique, mais un hub complet pour la connectivité. C’est notre choix préféré parmi les meilleurs moniteurs 4K pour Mac.

En ce qui concerne les excellents moniteurs 4K, le BenQ EW3280U est difficile à battre, avec un excellent rapport qualité-prix. Ses caractéristiques combinées et son prix en font une excellente considération.

Avec autant d’excellentes options, il peut être difficile de choisir. Parcourez ces choix, comparez et faites le bon choix pour votre Mac !

