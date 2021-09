Meilleurs moniteurs de jeu 2021 : améliorez votre configuration de jeu

Pour la plupart, les joueurs compétitifs inconditionnels n’utilisent pas de téléviseur ou d’écran d’ordinateur standard pour leurs excursions de jeu. Au lieu de cela, un moniteur de jeu conçu dans le seul but de participer à des sessions de jeu marathon à haute intensité est leur appareil de choix. Cela ne parle pas au nom de tous les joueurs, mais ceux qui préfèrent un réel avantage concurrentiel optent généralement pour l’un de ces moniteurs susmentionnés.

Si vous envisagez de passer d’un joueur de jeu vidéo occasionnel à une légende de l’esport, vous devrez faire le changement le plus tôt possible. Pour ceux qui ne sont pas à l’aise de choisir un moniteur de jeu convoité, vous avez de la chance – nous avons compilé une liste des meilleurs moniteurs de jeu à ce jour. Il est temps de compléter votre transformation. Vous voulez devenir le meilleur joueur possible.

Meilleurs moniteurs de jeu pour vos yeux : Asus VG245H 24 pouces Full HD 1080p 1ms Dual HDMI Eye Care Console Moniteur de jeu

Asus VG245H 24 pouces Full HD 1080p 1ms Dual HDMI Eye Care Console Moniteur de jeu Source de l’image: Asus/Amazon

Avantages: Technologie de filtres à lumière bleue et réglable en hauteur, sans scintillement

Les inconvénients: Les haut-parleurs intégrés nécessitent une mise à niveau

Le jeu marathon affecte vos yeux plus que toute autre chose. Si c’est le numéro un de votre liste de priorités, le moniteur de jeu Asus VG245H 24 pouces Full HD 1080p 1 ms Dual HDMI Eye Care Console est un excellent choix. La technologie ASUS Eye Care comprend des filtres anti-scintillement et de lumière bleue pour aider à minimiser la fatigue oculaire. Du point de vue de l’affichage, le moniteur offre des performances et un contrôle des couleurs améliorés, de sorte que vous pouvez avoir une image parfaitement personnalisable et cristalline.

Grâce à sa conception ergonomique avec une large gamme de réglages de hauteur, d’inclinaison et de pivotement, il peut s’adapter à presque toutes les surfaces de bureau ou tables. Cela a une double connectivité HDMI pour plus d’utilisation. Il dispose d’AMD FreeSync qui élimine les fréquences d’images saccadées. Vous n’aurez pas à vous soucier d’être dans des environnements faiblement éclairés.

ASUS VG245H 24 poucesFull HD 1080p 1ms Dual HDMI Eye Care Console Moniteur de jeu avec FreeSync Prix:$169.00

Meilleur moniteur de jeu incurvé: moniteur de jeu incurvé Optix MAG27CQ

Moniteur de jeu incurvé Optix MAG27CQ Source de l’image : Optix/Amazon

Avantages: Conception de panneau de courbe 1800R, synchronisation adaptative

Les inconvénients: L’option de montage pourrait être meilleure

Pour un moniteur plus large avec des graphismes améliorés, un moniteur incurvé est préférable. Si vous êtes intéressé par un moniteur incurvé, le moniteur de jeu incurvé Optix MAG27CQ est votre meilleur choix. Il dispose d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour aider à éliminer les déchirures d’écran et les fréquences d’images saccadées pour une image fluide et claire. C’est 27″ avec un design incurvé. Sa conception de panneau incurvé 1800R est parfaitement optimisée pour l’œil humain, ce qui en fait un excellent moniteur polyvalent pour les joueurs acharnés.

Il a un temps de réponse de 1 ms et la conception est sans cadre. Cela présente une synchronisation adaptative pour une opportunité transparente. Vous profiterez d’une résolution FHD 1920 x 1080p avec un rapport hauteur/largeur de 16:9. Les cadres étroits aident à créer une configuration multi-écrans que vous adorerez.

MSI Full HD Gaming LED rouge Lunette super étroite non éblouissante 1 ms 2560 x 1440 144 Hz Taux de rafraîchissement 2K Prix catalogue : 399,99 $ Prix : 309,00 $ Vous économisez : 90,99 $ (23%)

Meilleur rapport qualité/prix : Acer SB220Q bi 21,5″ Full HD (1920 x 1080) IPS Ultra-Thin Zero Frame Monitor

Acer SB220Q bi 21,5″ Full HD (1920 x 1080) IPS Ultra-Thin Zero Frame Monitor Source de l’image : Acer/Amazon

Avantages: Taux de rafraîchissement de 75 Hz, conception sans cadre

Les inconvénients: Pas de compatibilité pour le montage VESA

Si vous voulez quelque chose d’un peu moins cher, le moniteur Acer SB220Q bi 21,5″ Full HD (1920 x 1080) IPS Ultra-Thin Zero Frame Monitor est un moniteur de haute qualité à un prix avantageux. Avec un écran IPS large Full HD de 21, 5 pouces, 16,7 millions de couleurs incluses et une luminosité de 250 nits, vous obtiendrez une image vive et colorée dans chaque expérience de jeu. Ce moniteur ultra-mince est idéal pour les petits espaces.

Sa conception sans image, son taux de rafraîchissement de 75 Hz et son temps de réponse de 4 ms empêchent tout type de décalage ou d’image saccadée. Cela vous donne un gameplay fluide et immersif pour une fraction du prix. Cela peut s’incliner entre -5 degrés et 15 degrés.

Acer SB220Q bi 21,5 pouces Full HD (1920 x 1080) IPS Ultra-Thin Zero Frame Monitor (HDMI et VGA Prix:$179.00

Idéal pour les graphiques : moniteur de jeu SAMSUNG Odyssey G5 Series 32 pouces WQHD (2560 × 1440)

Moniteur de jeu SAMSUNG Odyssey G5 Series 32 pouces WQHD Source de l’image : Samsung/Amazon

Avantages: Résolution WQHD, conception 32″

Les inconvénients: Le flou de mouvement peut devenir un problème

Si vous voulez en savoir plus, consultez le moniteur de jeu SAMSUNG Odyssey G5 Series 32 pouces WQHD. Cela a une immersion inégalée pour les joueurs, car vous pouvez entrer avec le panneau 1000R. Il y a une courbure qui aide l’œil humain. Il s’étend sur 32″ et contient 1,7 fois la densité de pixels de la Full HD. La résolution WQHD offre des images incroyablement détaillées.

Cela a un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms et vous pouvez être sûr que vous obtenez des informations aussi rapidement que possible. Votre œil se fatiguera un minimum. Pour un gameplay fluide et sans effort, l’AMD FreeSync Premium est doté d’une technologie de synchronisation adaptative qui réduit le déchirement de l’écran et la latence d’entrée. C’est impressionnant pour les graphismes impressionnants avec HDR10.

Moniteur de jeu SAMSUNG Odyssey G5 Series 32 pouces WQHD (2560×1440), 144 Hz, incurvé, 1 ms, HDMI Prix : 349,99 $

Meilleur grand moniteur : moniteur de jeu ViewSonic VX3418-2KPC

ViewSonic VX3418-2KPC Moniteur de jeu incurvé 34 pouces 21:9 UltraWide WQHD 1440p 144 Hz 1 ms Source de l’image : ViewSonic/Amazon

Avantages: Modes visuels personnalisables prédéfinis, 34 pouces

Les inconvénients: Ne peut pas s’incliner vers l’arrière ou vers l’avant

Le moniteur de jeu incurvé ViewSonic VX3418-2KPC 34 pouces 21:9 UltraWide WQHD 1440p 144 Hz 1 ms s’étend pour que vous en voyiez plus. Cela a une expérience de visionnement incurvée immersive 1500R. Il a des images panoramiques, des couleurs vives et des détails incroyables en résolution 2K. Il est doté de la technologie sans scintillement et de filtres de lumière bleue pour plus de confort pendant que vous l’utilisez. Il existe des modes visuels personnalisables prédéfinis.

Cela prend en charge les ordinateurs portables, les PC et les Mac avec des entrées HDMI et DisplayPort. Cela a un rapport d’aspect 21:9 et il a 34″ pour que vous puissiez le regarder. La résolution WQHD 1440p et le temps de réponse de 1 ms pour une expérience de jeu enthousiaste. La synchronisation adaptative VESA calibre automatiquement les fréquences d’images.

ViewSonic VX3418-2KPC Moniteur de jeu incurvé 34 pouces 21: 9 UltraWide WQHD 1440p 144 Hz 1 ms avec ad Prix : $449.99

