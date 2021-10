Meilleurs moniteurs incurvés pour gamers sur le marché en 2021

Les moniteurs incurvés ils ont gagné en popularité parmi les utilisateurs. Grâce à leur forme spéciale, ils offrent une expérience très différente. Ils sont devenus l’un des types de moniteurs préférés de la les joueurs Puisqu’avec ce type de moniteur vous parvenez à vous immerger dans le jeu d’une manière différente, l’expérience est donc magnifique.

La sélection de moniteurs incurvés est large, chaque jour il devient encore plus grand et plus difficile d’en choisir un. Par conséquent, nous avons décidé de sélectionner certains des moniteurs les plus en vue de cette catégorie. Ainsi, si vous en cherchez un, le processus peut être plus facile pour vous.

Les 3 meilleurs moniteurs incurvés

Entweg 34 « Moniteur de jeu incurvé WQHD

Grâce à son interface de jeu 21: 9, il offre une vue 30 % plus large que les moniteurs standard 16: 9. Résolution Ultra HD 3440 x 1440 Il révèle tout le luxe des détails, il a également une luminosité allant jusqu’à 300 nits et un rapport de contraste élevé de 3000:1. Ce n’est pas un modèle précisément économique, puisqu’il coûte un peu plus de 700 euros, cependant c’est l’un des le meilleur que vous puissiez trouver aujourd’hui. 34 pouces, vous vivrez pleinement.

Samsung LC49HG90DMRXEN

Oui, 49 pouces pour les plus exigeants, ce moniteur incurvé des sud-coréens offre tout ce dont vous avez besoin pour une expérience hors du commun. Son format d’image 32: 9 vous fera profiter au maximum des jeux, vous immergeant comme jamais auparavant. Samsung met la nouvelle technologie à votre service Point quantique en métal, qui garantit des couleurs plus naturelles pour des rouges et des verts plus longs et plus intenses. Maintenant, vous le trouvez en vente sur Amazon, puisqu’il commence à 999 euros et est à 847.

LG 35WN73A-B – Moniteur ultra-large incurvé LG

LG sait bien ce qu’il fait lorsqu’il s’agit de développer un moniteur. Avec 35 pouces, l’écran UltraWide QHD, 3440 x1 440 et 21:9 format d’image, il est idéal pour les joueurs et le travail. Il vous permet de voir différentes fenêtres et d’ouvrir différents programmes en même temps. La preuve en est qu’il intègre un USB-C, compatible avec toutes les marques et une puissance de charge de 60W afin que vous puissiez transférer des données beaucoup plus rapidement. Pour 547 euros, vous pouvez le trouver aujourd’hui sur Amazon.

Voici notre sélection avec le meilleurs moniteurs incurvés du marché. Nous espérons que vous les trouverez intéressants et que vous en trouverez un qui correspond à vos goûts et à vos besoins. L’expérience de jeu en vaut la peine avec un !