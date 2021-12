Meilleurs morceaux de Chet Baker : 20 incontournables du jazz

Il peut être difficile de démêler le mythe romantique entourant Chet Baker des mérites de sa musique. Son ascension stratosphérique au début des années 1950 doit beaucoup au style élégant et à la grâce rythmique de son jeu de trompette, mais sa beauté n’a pas fait de mal, et au moment où il a commencé à chanter dans un ton fragile et androgyne qui ne ressemblait à aucun autre chanteur. , il est devenu une pin-up adolescente et une célébrité, une rareté dans le monde du jazz.

Baker a passé ses premières années en Oklahoma et a déménagé en Californie du Sud avec sa famille à l’adolescence. En 1952, il est devenu un habitué des jam sessions au club Hermosa Beach The Lighthouse et a joué avec Charlie Parker sur une série de dates sur la côte ouest. Une fois que Baker a rencontré le saxophoniste baryton et compositeur Gerry Mulligan, la scène formée autour de The Lighthouse avait développé une identité distinctive appelée West Coast jazz. Le style était cool, joli et contrôlé, et Baker était en passe de devenir l’une des plus grandes stars de la scène (il convient également de noter que de nombreux joueurs étaient blancs, ce qui rendait le mouvement plus facile à commercialiser et avait quelque chose à faire avec l’abondante couverture médiatique qui l’entoure).

Au milieu des années 1950, Baker avait quitté le groupe de Mulligan et enregistrait des disques sous son propre nom. Il a remporté plusieurs sondages Downbeat pour le meilleur chanteur et le meilleur trompettiste, et il était l’une des plus grandes nouvelles stars de la musique. Mais la drogue et les problèmes juridiques l’ont rattrapé, et dans les années 60, une série d’arrestations et de périodes de prison l’ont conduit en Europe, où il a été reçu avec révérence même si les ennuis le suivaient. Là, les détails tragiques de sa vie ne faisaient qu’ajouter à son mythe, et ses exploits étaient du fourrage pour les tabloïds des journaux.

Au cours de ses deux dernières décennies, sa musique a pris une tournure de plus en plus lente et triste. Il a principalement vécu en Europe et enregistré pour de petits labels sur le continent, et il est devenu une figure culte tragique.

Chanteur Heartthrob

Lorsque Baker a joué un rôle de soutien dans le quatuor innovant de Gerry Mulligan – le groupe ne comprenait pas de piano, ce qui était inhabituel à l’époque, et son absence leur a permis d’expérimenter l’harmonie – une chanson de leur set était « My Funny Valentine », un numéro relativement obscur de une comédie musicale de Rogers & Hart. Sous forme instrumentale, c’était une vitrine pour le ton maussade de Baker, joué dans le registre inférieur de la trompette avec une inflexion minimale. Peu de temps après, Baker a commencé à chanter sur « My Funny Valentine » ainsi qu’à jouer du cor, et lorsqu’il a formé son propre groupe avec le pianiste Russ Freeman, c’est devenu sa chanson phare.

Baker a enregistré « My Funny Valentine » à plusieurs reprises, et c’était un élément essentiel de sa vie jusqu’à ses derniers jours, mais n’a jamais surpassé la version qu’il a coupée en 1954, qui est apparue pour la première fois sur Chet Baker Sings. Sa voix est si douce qu’elle évoque un murmure ; il rend en quelque sorte l’innocence juvénile, presque loufoque, obsédante. « Let’s Get Lost », enregistré un an plus tard, est relativement ensoleillé et rythmé, et la voix de Baker déborde de charme. C’est devenu une autre de ses chansons de signature. « Everything Happens to Me » vient de Chet Baker Sings It could Happen to You, de son passage à la fin des années 50 à Riverside, et c’est une ballade classique qui profite de l’enregistrement velouté.

Le jeune homme au cor

Bien que sa voix chantée lui ait valu la reconnaissance du grand public, la plupart des enregistrements de Baker au cours des douze premières années de sa carrière étaient instrumentaux, et les meilleurs d’entre eux sont de puissants exemples de jazz en petit groupe lorsque la concurrence dans ce domaine était très intense.

Le quatuor sans piano de Gerry Mulligan a été la percée de Baker, et les premières parties du groupe n’ont pas pris une ride. La version du groupe de « Lady Is a Tramp » de 1953 révèle l’influence évidente de Miles Davis‘ Les sessions Birth of the Cool quelques années plus tôt, pour lesquelles Mulligan était présent. Lui et Baker déploient de longues mélodies qui se tissent et suggèrent des politiques harmoniques inhabituelles sans jamais perdre de vue la mélodie. « I’ll Remember April » est tiré de Witch Doctor, un set live de 1953 sorti des décennies plus tard. Il nous met dans la salle du club légendaire et montre Baker dans un état précoce mais pleinement formé, échangeant des riffs avec les saxophonistes Bud Shank et Jimmy Giuffre tandis que Freeman, le bassiste Howard Rumsey et le batteur Max Gardon balancer comme un fou. L’année suivante, Baker a coupé « Stella by Starlight » avec son sextuor et la version est chaude et aérée mais dans la poche, car les notes de Baker semblent danser dans les airs.

En 1955, Baker entame une vaste tournée européenne avec un groupe comprenant le jeune pianiste Dick Twardzik, dont le jeu harmoniquement riche fascine les initiés du jazz. Ils ont beaucoup enregistré à Paris et « Mid-Forte », tiré de la première édition de Chet à Paris, montre l’interaction entre les deux. Twardzik joue des grappes légèrement dissonantes dans le registre supérieur sur lesquelles Baker zigzague avec assurance, et le contraste est magnifique.

Baker a d’abord coupé « Look for the Silver Lining » plusieurs années plus tôt, mais la version instrumentale enregistrée avec un sextuor de joueurs italiens à Milan en 1959 est spéciale. La déclaration d’ouverture du trompettiste est détendue et flottante et il embellit la mélodie mais ne s’en éloigne jamais trop. L’année précédente, Baker a enregistré un bel album avec le saxophoniste ténor Stan Getz, une âme sœur dont le style aérien et le solo habile ont contribué à définir le cool jazz. Ils unissent leurs forces sur un brillant medley de trois standards, « Autumn In New York/Embraceable You/What’s New », pris à un tempo tranquille. Le ton de Baker est gras par rapport à son travail de ballade plus impressionniste et offre un contraste terreux aux lignes plus maussades de Getz.

La même année, Baker a enregistré « Solar » de Miles Davis pour l’excellent LP Chet Baker à New York, empruntant le bassiste Paul Chambers et le batteur Philly Joe Jones du groupe de Davis. Chambers et Jones se balancent puissamment et Baker navigue habilement dans le groove, créant une tension pour plusieurs mesures à la fois, puis la relâchant comme un soupir.

Rêves profonds

Qu’il chante ou joue de la trompette, Baker était un maître de l’atmosphère. Au fur et à mesure que sa carrière progressait, il s’est tourné vers des tempos lents et des arrangements brumeux dégoulinant d’ambiance. Une poignée de chansons de la fin des années 50 et des années 60 présentent ce côté ravissant de la musique de Baker. « Deep in a Dream », que Baker a déclaré plus tard être sa chanson préférée, obtient un arrangement incroyablement luxuriant sur Chet Baker With Fifty Italian Strings de 1959 et Baker correspond à sa rêverie avec une voix douce mais confiante.

« Alone Together », la coupe d’ouverture du classique LP Chet de Baker de 1958 – sans doute son meilleur long métrage – montre comment il a pu habiter cet espace presque ambiant sur une mélodie instrumentale. Pianiste Bill Evans met magnifiquement la table avec un passage d’introduction qui partage l’ADN musical avec sa composition immortelle «Blue in Green», et lorsque Baker entre dans son solo, il transmet romance et mystère. « I Talk to the Trees » vient également de la période de Baker sur Riverside et est le point culminant de son disque, Chet Baker Plays the Best of Lerner & Loewe. Son cor baigné de réverbération, Baker étire chaque note de la mélodie pour maximiser son impact émotionnel.

En 1964 et 1965, Baker jouait souvent du bugle en studio et à cette époque, il enregistra un album hommage à Billie vacances avec un groupe de 10 pièces. Bien qu’il ne chante pas sur le disque, il transmet une partie de l’élégance spécifique de Holiday sur « Don’t Explain », tirant le meilleur parti du son plus doux et plus rond du cor. « Stairway to the Stars » a été initialement publié la même année sur le Prestige LP Comin’ on With the Chet Baker Quintet et a ensuite été reconditionné en tant que chanson titre sur une compilation de son travail sur le label. Baker est à nouveau au bugle, et son solo capture le profond sentiment de douleur et de nostalgie de la chanson.

Toujours en train de fumer

Bien que nous connaissions toujours mieux Baker pour son travail de ballade, il pouvait toujours cuisiner sur du matériel rythmé, même si sa santé se détériorait. « This Is the Thing », de l’album Baby Breeze, est une séance d’entraînement dense et mouvementée coupée à la fin de 1964. Après une déclaration d’ouverture du saxophoniste alto Frank Srozier, Baker entre, faisant exploser de courtes phrases pour que le bugle plus doux sonne particulièrement léger et joyeux . « Go-Go », trouvé à l’origine sur Boppin’ With The Chet Baker Quintet, trouve Baker jouant un solo piquant à une vitesse vertigineuse.

Le long au revoir

Les deux dernières décennies de Baker ont été un flot incessant de concerts et de sessions d’enregistrement, et il est principalement resté en Europe. Pour la chanson titre de l’album You Can’t Go Home Again de 1977, Baker échange des solos avec le saxophoniste alto Paul Desmond, un compatriote de jazz cool avec un ton de clairon. Desmond avait un cancer en phase terminale – c’était l’une de ses dernières dates en studio – et lui et Baker échangeaient des solos poignants sur un piano électrique et des cordes. En 1983, Baker retrouve Stan Getz, cette fois pour une série de concerts en Europe du Nord. Baker aborde « But Not for Me » à grande vitesse, et à ce stade, le scatter faisait partie intégrante de son répertoire vocal. Son solo perçant et muet n’est pas parfaitement accordé mais possède une pulsion rythmique impressionnante.

Parmi les œuvres de fin de carrière de Baker, Diane, son album en duo de 1985 avec le pianiste Paul Bley, pourrait être son chef-d’œuvre. Bien que le style étudié et formaliste de Bley puisse sembler s’accorder étrangement avec le lyrisme intuitif de Baker, ils se fondent magnifiquement sur « How Deep Is the Ocean », le ton haletant de Baker remplissant le vaste espace laissé dans l’accompagnement sympathique de Bley. Même si tard, après d’innombrables saisies de drogue et des périodes de quasi pauvreté, le solo de Baker est de la pure poésie, trouvant le cœur battant au centre de la chanson. Il a bénéficié d’une légère augmentation de l’attention au cours de la décennie, aboutissant au documentaire de Bruce Weber en 1988 Perdons-nous. Mais hélas, Baker n’a pas vécu pour voir la première du film. Il est décédé dans des circonstances mystérieuses après être tombé d’une fenêtre d’une chambre d’hôtel à Amsterdam des mois avant sa sortie, un incident qui n’a jamais été entièrement expliqué. Il avait 58 ans.

