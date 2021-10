Meilleurs morceaux de Dizzy Gillespie : 20 incontournables du jazz

Le trompettiste Dizzy Gillespie n’a pas seulement co-dirigé une révolution musicale. Il l’a fait avec style. Alors que saxophoniste alto Charlie Parker On a dit qu’il se produisait « comme si ses chaussures étaient clouées au sol », a martelé Gillespie sur scène. Et ce qui sortait de sa corne – avec la cloche penchée vers le ciel – étaient quelques-uns des sons les plus hypermodernes de l’histoire du jazz. Bird et Diz ont peut-être eu des comportements opposés, mais leurs frictions ont déclenché un nouveau paradigme musical. Ensemble, ils ont pris de la musique swing dansante, ont ajouté un océan d’informations harmoniques et ont appuyé sur l’accélérateur.

Le sens du spectacle de Gillespie ne le rendait pas moins studieux, loin de là. Enseignant naturel doté d’une connaissance encyclopédique de l’harmonie, Gillespie a compris l’importance de transmettre ses découvertes aux nouvelles générations. Ses disciples comprenaient Miles Davis et Lee Morgan; ce dernier a même copié son style de trompette courbée en hommage. La carrière de Gillespie a duré un demi-siècle, englobant big bands et small bands. Oh, et vous pouvez aussi le remercier pour la mode jazz ; si le bebop évoque des images de bérets et de lunettes, c’est parce que Diz les a bercés en premier.

Si vous n’êtes pas familier avec le bebop, Parker est le premier personnage à découvrir. Son influence était si vaste que la musique elle-même ne pouvait la contenir ; peintres, poètes et romanciers graphiques tentent toujours de l’entourer. Gillespie était son co-conspirateur le plus crucial, l’un en partie responsable de la prolifération d’un nouveau vocabulaire harmonique et rythmique. En bref, sans Gillespie, le jazz aurait une apparence et un son très différents aujourd’hui – et manquerait également d’une partie de sa joie illimitée.

« Dizzy avait besoin du génie mélodique de Bird, et je pense que Dizzy a donné à Bird plus de chair harmonique sur l’os pour qu’il puisse y faire face », a déclaré le trompettiste et cornettiste Graham Haynes. «Je pense que Dizzy n’a pas obtenu le crédit pour le génie qu’il avait parce qu’il était comme un comédien, un type debout. Bird ne faisait que jouer. Il n’a pas parlé au public. Il le ferait s’il le fallait, mais ce fut très bref. Dizzy était un peu comme Louis Armstrong; il devait communiquer avec le public et le mettre à l’aise.

Écoutez les meilleurs morceaux de Dizzy Gillespie sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour notre introduction à son travail.

John Birks « Dizzy » Gillespie est né en 1917 à Cheraw, en Caroline du Sud, comme le plus jeune de neuf enfants (« Seuls sept d’entre nous ont vécu assez longtemps pour avoir un nom », note-t-il sombrement dans ses mémoires de 1979 To Be, Or Not… À Bop.). Sa relation avec son père maçon, James Gillespie, était aussi profonde que les coups hebdomadaires qu’il infligeait à ses enfants. Mais James jouait aussi du piano dans un groupe et rangeait leurs instruments dans leur salon.

Quand Dizzy avait 10 ans, son père est mort, date à laquelle il avait essayé à peu près tous les instruments de la maison. Son éducation s’est poursuivie par la trompette et le piano, et lorsque la famille Gillespie a déménagé à Philadelphie en 1935, Diz a rapidement commencé à jouer dans des clubs. Alors qu’il faisait partie du groupe de Frankie Fairfax, il apprit de nombreux solos du trompettiste qui allait devenir son idole et sa principale influence : Roy Eldridge.

Deux ans plus tard, Gillespie a déménagé dans l’est de New York pour rejoindre le groupe de Lucky Millender et s’est retrouvé avec le groupe de Teddy Hill à la place. Après avoir parcouru plusieurs autres ensembles, il a fait une pause et a rejoint le groupe de Cab Calloway en 1939. Peu de temps après, Gillespie a enregistré son premier morceau majeur aux côtés de certains des musiciens les plus importants de l’époque dans le groupe de Lionel Hampton.

Le chef de big band

En septembre 1939, Gillespie enregistre le swing « Hot Mallets » avec Hampton, les saxophonistes ténor Ben Webster, Coleman Hawkins, Chu Berry et le saxophoniste alto Benny Carter.

Comme l’explique Ted Gioia dans The History of Jazz en 1997, un autre aspect crucial de cette période de la vie de Gillespie était les jam sessions avec Bird, pianiste Moine Thélonious, et le batteur Kenny Clarke à l’Uptown House de Minton et Monroe à New York. À l’époque, la vieille garde était hostile au nouveau son qu’elle faisait ; Calloway l’a dénigré comme « musique chinoise ».

En 1941, le nouveau trompettiste de Calloway, Jonah Jones, lui a tiré un spitball sur le kiosque à musique. Le leader s’est retourné contre un innocent Dizzy, qui a riposté en tirant une lame sur lui dans les coulisses et en le coupant. Juste comme ça, Gillespie était sorti.

Gillespie n’a pas eu beaucoup de problème à trouver plus de travail, cependant. Il a ensuite joué avec des sommités de Benny Carter à Woody Herman, pour finalement rejoindre le groupe d’Earl Hines en tant que directeur musical. Alors qu’avec Hines, Gillespie a composé le fougueux « Une nuit en Tunisie ». La version 1946 de cette chanson avec le saxophoniste ténor Don Byas et le vibraphoniste Milt Jackson a été intronisée au Grammy Hall of Fame en 2004.

Gillespie a également travaillé avec la brillante pianiste et compositrice Mary Lou Williams, qui a arrangé « In the Land of Oo-Bla-Dee » pour son groupe en 1949. Dans ses mémoires, il l’a louée comme « toujours à l’avant-garde de l’harmonie ».

Gillespie a enregistré de nombreuses versions de « Tunisia » au fil des ans, et certains des plus grands artistes de hard bop du jazz se sont également lancés. Sur leur album de 1960 A Night in Tunisia, Art Blakey et les Jazz Messengers l’ont survolté en une féroce vitrine de batterie.

À découvrir également dans les enregistrements de big band de Gillespie : son interprétation élégiaque de « I Remember Clifford », que le saxophoniste ténor Benny Golson a écrit en hommage au trompettiste déchu Clifford Brown, d’après Dizzy Gillespie de 1957 à Newport.

Le pionnier du Bebop

[1945 est une année charnière pour Gillespie. En février, il a enregistré des versions déterminantes de ses compositions « Groovin’ High » et « Blue ‘n’ Boogie » avec un sextuor comprenant le grand saxophone ténor Dexter Gordon.

« Groovin’ High » était basé sur les changements d’accords de la chanson populaire de Paul Whiteman « Whispering » et est devenu l’une des chansons signature de Diz. « Blue ‘n Boogie » a ensuite inspiré des interprétations classiques de Miles Davis, Wes Montgomery, et Sonny Rollins.

Gillespie et Bird avaient déjà nagé dans des cercles similaires, le couple jouant ensemble dans le big band de Hines. Mais cette année-là, ils se sont regroupés pour de bon, enregistrant un single irrésistible avec le pianiste Al Haig, le bassiste Curly Russell et le batteur Sidney Catlett.

« Je crois que l’histoire du jazz retiendra comme une date essentielle le moment en mai 1945 où cinq musiciens noirs enregistrèrent ‘Hot House’ et ‘Salt Peanuts’ », déclarait le critique français André Hodier dans Groovin’ High : The Life of Gillespie étourdi.

Gillespie a également enregistré « Shaw ‘Nuff », qui montre sa facilité avec des octaves en cours d’exécution à des tempos fulgurants sans sacrifier une articulation claire, et « Dizzy Atmosphere », une composition tourbillonnante avec Bird basée sur les changements « I Got Rhythm » de George Gershwin.

À la fin de l’année, le groupe de Gillespie s’est rendu à Los Angeles, où Bird est resté et est entré dans une période à la dérive induite par la drogue. En février 1946, le groupe – avec Don Byas à la place de Parker – enregistra « 52nd Street Theme », une mélodie percolante de Thelonious Monk.

« [T]hé, ce sont eux qui sont venus me poser des questions, mais ils ont eu tout le mérite », se plaint Monk de Bird et Diz deux décennies plus tard. « Ils sont censés être les fondateurs du jazz moderne alors que la plupart du temps, ils n’interprétaient que mes idées… La plupart des musiciens le savent, c’est pourquoi ils ont tous adopté le « 52nd Street Theme ».

Également intéressant : son interprétation de Bird’s « Relaxin’ at Camarillo », intitulé Bird après un séjour de six mois dans un établissement de santé mentale en Californie. L’air apparaît sur Diz ‘N Bird au Carnegie Hall, enregistré en 1947 et sorti sur CD un demi-siècle plus tard. (Pour plus de primo Bird and Diz, consultez, eh bien, Bird and Diz, leur album studio commun classique de 1950.)

Pour plus de Gillespie en petit groupe, recherchez sa version du standard au clair de lune « There Is No Greater Love » et son original « Woody ‘n’ You ». « La chanson vient de sortir à une date d’enregistrement que j’ai eue avec Coleman Hawkins », se souvient Gillespie de « Woody ‘n’ You » dans ses mémoires. « La chanson est venue directement des accords, et je l’ai nommée… d’après Woody Herman parce qu’il aimait tellement mon écriture. »

Le développeur afro-cubain

L’intérêt naissant de Gillespie pour le jazz afro-cubain s’accélère grâce à Chano Pozo, percussionniste, danseur et compositeur bien connu à Cuba. Pour les débuts de Pozo avec le big band de Gillespie en septembre 1947, il a contribué à « Cubana Be – Cubana Bop ».

« C’était la collaboration la plus réussie que j’aie jamais vue avec trois personnes », s’est exclamé Gillespie plus tard. « Parce que je pouvais voir ce que j’écrivais et je pouvais voir ce que [arranger] George [Russell] écrit, et j’ai pu voir la contribution de Chano Pozo. George Russell est revenu et a étalé ce que j’avais écrit et ce que Chano avait fait, et c’était magnifique.

Quelques autres classiques de Pozo et Gillespie co-écrivent : « Manteca », qui signifie vaguement « gras » et glisse de manière transparente entre les rythmes latins et swing, et « Tin Tin Deo », que Pozo a écrit avec Gil Fuller et est devenu un classique de Diz .

« L’amour de Dizzy pour la musique cubaine est tellement intéressant parce que les gens ont agi comme si c’était un grand saut, mais d’une autre manière, c’était une reconnexion », explique le percussionniste Adam Rudolph. « Si vous recherchez la musique de la Nouvelle-Orléans et la bamboula, ce que les gens appellent la clave, Bo Diddley et tout ça, il y a cette énorme connexion. Pour lui, le reconnecter comme ça, c’était un gros problème.

Pour des tressages plus inspirés du bebop et des traditions cubaines, écoutez « Con Alma » de l’album Afro de Gillespie en 1954, un excellent exemple de Gillespie ajoutant des harmonies sophistiquées à une musique afro-cubaine déjà multicouche. Découvrez également son point de vue sur Antonio Carlos Jobim et « No More Blues » de Vinicius De Moraes, que l’on peut retrouver dans Dizzy For President en 2004.

Les dernières années

En 1956, Gillespie a effectué des tournées parrainées par le Département d’État, une entreprise qui a également impliqué Louis Armstrong, Dave Brubeck, Benny Goodman et duc Ellington.

Une fois ce programme « Jazz Ambassadors » terminé, Gillespie est resté un ambassadeur de la musique à part entière, dirigeant de petits groupes avec des sidemen comme un jeune Quincy Jones, le trompettiste Lee Morgan, alors adolescent, le saxophoniste alto Phil Woods et le pianiste Wynton Kelly.

En 1968, Gillespie s’est converti à la foi baha’ie, qui repose sur l’idée que l’humanité fait partie d’une seule famille – un concept qui a défini la dernière période de sa vie. Alors que Gillespie est resté principalement en première vitesse de manière créative au cours des décennies suivantes, il est resté un trompettiste et un éducateur de premier ordre.

Bien que le monde du jazz sur lequel il régnait autrefois regorge d’imitateurs, ils savaient qu’il était toujours le patron. Pour le stellaire Gillespie de la fin de la période, découvrez Dizzy Gillespie et Oscar Peterson de 1974, un album en duo entre lui et le géant du piano. Leur « Mozambique » original montre comment ses capacités sont restées intactes.

Gillespie est décédé d’un cancer du pancréas en 1993 à 75 ans.[M]peut-être que mon rôle dans la musique n’est qu’un tremplin vers un rôle plus élevé », écrit-il à la fin de son autobiographie. « Le rôle le plus élevé est le rôle au service de l’humanité, et si je peux le faire, alors je serai heureux. Quand je respirerai pour la dernière fois, ce sera un souffle heureux.

Vous pensez que nous avons raté l’une des meilleures pièces de Dizzy Gillespie ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.