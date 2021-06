Meilleurs morceaux d’Eric Dolphy : 20 incontournables du jazz gratuit

Pendant une période tragiquement brève au début des années 1960, Eric Dolphy a éclaté comme un éclair à travers l’horizon du jazz, jouant avec une ferveur saisissante, déchiquetée et incandescente qui le rendait immédiatement reconnaissable sur trois instruments distincts.

La plupart des listes des meilleurs morceaux d’Eric Dolphy incluent généralement le jeu ravissant de longues œuvres d’ensemble de Charles Mingus, Jean Coltrane, et Ornette Coleman, ainsi que son propre chef-d’œuvre, Out To Lunch !, qui a été enregistré quatre mois seulement avant sa mort subite d’un coma diabétique à l’âge de 36 ans en juin 1964. Ces performances ont eu une énorme influence pour pousser le bebop à devenir plus libre, territoire plus avant-gardiste sans perdre ses racines dans la musique de Charlie Parker et Moine Thélonious. Mais cela tend à obscurcir le cœur pur et l’âme qui imprègnent la discographie de Dolphy.

Il a donné des performances à couper le souffle, belles et sombres, en solo et en duo au saxophone alto, à la clarinette basse et à la flûte. Et en raison de sa polyvalence et de son utilisation caractéristique d’intervalles larges et de groupes de notes extatiques et brouillés, il était fréquemment sollicité pour mettre un peu d’audace dans les standards du jazz et ajouter un assaisonnement inestimable à Troisième volet musique jazz-classique.

Vous pensez avoir raté l’un des meilleurs morceaux d’Eric Dolphy ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Premiers pas avec Dolphy

Bien que les arpèges blasonnés étaient inévitablement la marque de fabrique des meilleurs morceaux d’Eric Dolphy, il était assez magistral pour les restituer dans un contexte classique de bop ou de recueil de chansons qui a galvanisé leur contexte conservateur. Ceux qui ont été rebutés par les critiques injustes de Dolphy « hurler », voudront peut-être découvrir comment il pimente les ensembles de Chico Hamilton et Oliver Nelson, ou le fanfaron sophistiqué du hard-bop qu’il encourage dans un groupe qu’il a codirigé avec le trompettiste. Booker Little – “Fire Waltz”, de leur rendez-vous au Five Spot en juillet 61 est un bon exemple.

Plus précisément, écoutez comment Dolphy sauve l’intro trop artistique de l’air classique de Monk, “Round Midnight”, avec son alto acidulé et chatoyant sur la session “Ezz-cetera” de George Russell de 1961, ou la pure joie de son rapide- fire bop alto joute avec Ken McIntyre sur « Curtsy », extrait de l’album Looking Forward de ce dernier, un an plus tôt. Baignez-vous dans la façon dont sa clarinette basse douce ajoute de la texture et de l’harmonie à la ballade durable de John Coltrane, “Naima”, lors de sa performance du 3 novembre 1961, contenue dans les “Complete Village Vanguard Sessions” de Trane.

Collaborations avec Charles Mingus

Le compositeur et bassiste titanesque Charles Mingus a exercé la plus grande influence sur le développement de Dolphy. Mingus était la relation musicale la plus longue et la plus étendue de Dolphy, et les deux étaient plus à l’aise de vivre à la limite de la structure musicale et de la liberté d’improvisation. Ce n’est pas par hasard que certaines des caractéristiques des compositions de Mingus – les rythmes entraînants, bondissants, angulaires et les passages chromatiques pâmés ou suppliants – à la fois informés et adaptés au style et aux vertus de Dolphy.

Le premier passage prolongé de Dolphy avec Mingus en 1960 les a inspirés vers de nouveaux sommets. Le meilleur matériel de cette période se trouve sur le disque de concert Live at Antibes et l’enregistrement en studio Charles Mingus Presents Charles Mingus. Dolphy est le premier parmi ses pairs sur la chanson gospel rauque mais tendue, “Wednesday Night Prayer Meeting” d’Antibes, et la plus réfléchie “Folk Forms No.1” dans un quatuor sans piano à la date du studio. Et les deux disques offrent des interactions à couper le souffle entre le bassiste Mingus et le clarinettiste basse Dolphy sur la chanson « What Love », qui illustre leur lien.

Après une absence de près de trois ans qui comprenait des enregistrements célèbres avec Coleman et Coltrane, et ses propres ensembles, Dolphy est revenu à Mingus en 1963 avec des résultats plus spectaculaires. Découvrez comment son solo de saxophone alto emmène « Hora Decubtis » à l’extérieur sans sacrifier le swing irrésistible de la chanson.

Déclarations audacieuses sur une grande toile

Le profil ascendant de Dolphy découle de son rôle omniprésent dans une musique turbulente et plus déstructurée qui ébranlait les fondements du bebop tout comme le bop avait secoué le swing jazz 15 ans auparavant. Un insigne d’honneur était son inclusion sur l’enregistrement d’Ornette Coleman Free Jazz, un «double quatuor» jouant de l’improvisation spontanée en novembre 1960 qui, pour le meilleur ou pour le pire, a donné au nouveau mouvement son surnom de «free jazz».

Il existe de nombreuses autres sessions de soufflage emblématiques de Dolphy et des incursions intrépides dans les franges où réside le free jazz boppish. Les meilleurs sont longs, offrant un large contexte où chaque membre du groupe pourrait s’étirer et se propulser vers l’avant. Les contributions de Dolphy à certaines des versions les plus animées de « My Favorite Things » de Coltrane se démarquent, avec une version live relativement obscure enregistrée à Hambourg et incluse dans John Coltrane : The European Tours, un exemple particulièrement bon.

Les échanges noueux mais toujours fascinants entre Dolphy (toujours à la clarinette basse) et le pianiste Herbie Hancock, alors âgé de 22 ans, sur l’air du spectacle de 1928, « Softly, as in a Morning Sunrise », du concert de l’Illinois en 1963 méritent également mention. Et l’hommage torride de Dolphy au saxophone alto à Charlie Parker sur le tentaculaire “Parkeriana” de 27 minutes du Grand Concert de Charles Mingus, en 1964, appartient à n’importe quelle liste des meilleurs morceaux de Dolphy.

Duos et solos intimes

Les enregistrements en solo et en duo d’Eric Dolphy sont à la fois réfléchis et émouvants, tendres et passionnés. Dolphy avait une affinité particulière pour les bassistes, et son travail à l’alto avec Ron Carter, à la flûte aux côtés de Chuck Israel et à la clarinette basse avec Richard Davis valent tous votre temps. Vous trouverez les meilleurs morceaux parmi tous les duos Dolphy-Davis, y compris des prises alternatives, sur Musical Prophet: The Expanded 1963 Studio Sessions. Pressé pour en nommer un, optez pour l’original, bien nommé, “Alone Together”.

Il semble approprié de sélectionner une pièce solo sur chacun des trois instruments principaux de Dolphy. Pour la clarinette basse, ce doit être “God Bless the Child”, un incontournable de Dolphy tout au long de sa carrière. (Celui de The Illinois Concert semble particulièrement résistant.)

La plus longue des trois interprétations de la ballade de 1936 “Love Me” ne dure que 3:40, mais Dolphy (à l’alto) la regorge de phrases vives glissantes, mélangées à une intensité dynamique et à des pauses bien choisies pour améliorer son swing.

Quant à la flûte solo, Dolphy a quelques versions stellaires de « Glad To Be Unhappy », mais rien ne peut surpasser la performance déchirante de « You Don’t Know What Love Is », qu’il a interprétée le mois de sa mort, qui apparaît dans le dossier, Eric Dolphy—Dernière date.

Dehors pour déjeuner !

Pendant la grande majorité de la trop brève carrière de Dolphy, ses enregistrements les plus vivants et les plus importants étaient généralement sous l’égide d’un autre chef d’orchestre. Cela a changé avec Out To Lunch !, son seul album pour le légendaire label Blue Note. Peut-être qu’aucun autre disque n’a utilisé plus efficacement les garde-corps élastiques du bebop avec la quête libératrice d’explorer de nouveaux territoires musicaux. Tardivement, Dolphy avait découvert son sweet spot. Dolphy aimait l’élan brusque de Mingus, la malice impénétrable de Coleman et la passion magnétique de Coltrane. Sur Out To Lunch !, il a exploité toutes ces choses et a cristallisé sa propre identité distinctive.

Cela aide que son écriture de chansons soit devenue de plus en plus sophistiquée. (« Mandrake », de l’été précédent, le plus accessible sur Musical Prophet, est peut-être le meilleur signe avant-coureur de ce qui allait arriver.) Et il était à la fois prémonitoire et chanceux que le groupe qu’il a réuni ait généré une si splendide synergie. Les vibrations de Bobby Hutcherson flottait et tourbillonnait avec des concessions mutuelles polytonales et flexibles qu’un pianiste ne pouvait égaler, créant un tremplin pour Dolphy.

Le bassiste Richard Davis a conservé sa connexion télépathique avec le leader et a fait équipe avec un adolescent Tony Williams qui avait déjà commencé à changer le visage de la batterie jazz avec Sam Rivers, Jackie McLean et Miles Davis. Et le trompettiste Freddie Hubbard a failli tenir tête en première ligne aux côtés de Dolphy en pleine floraison sur les trois instruments.

L’hommage à Monk “Hat and Beard” fait mouche sur la simplicité angulaire et le lyrisme irrésistible de Monk via le songcraft et le solo de clarinette basse d’ouverture de Dolphy. Il reste sur le cor à voix basse pour le bien nommé « Something Sweet, Something Tender », fournit une flûte scintillante sur « Gazzelloni » et injecte le saxophone alto sur la chanson titre et «Straight Up and Down», avec des fléchettes, des dérapages et des liaisons qui se courbent, se compriment, s’accélèrent et se balancent dans l’espace.

Le flair non conventionnel de Out To Lunch! en fait un goût acquis qui récompense les écoutes répétées. Son mélange unique d’attributs saisissants ne s’additionne pas facilement. Mais c’est le contraire d’« anti-jazz », l’épithète le plus souvent lancée à Dolphy et à d’autres musiciens de jazz d’avant-garde. Il s’appuie sur les éléments les plus précieux et les plus aventureux de la tradition du jazz pour créer quelque chose de nouveau et de personnel – en effet, vous pouvez entendre comment les tremplins du développement de Dolphy ont conduit à cet enregistrement. C’est une tragédie que nous n’ayons jamais pu découvrir la suite d’Eric Dolphy.

