Meilleurs musiciens allemands : 12 pionniers révolutionnaires

L’Allemagne a une histoire riche et diversifiée en matière de musique. Cette nation vaste, fière et tournée vers l’avenir au cœur de l’Europe a engendré des innovateurs dans le cabaret et l’opéra, et – ne l’oublions pas – nombre des plus grands compositeurs classiques du monde, Beethoven et Bach parmi eux, étaient également allemands. En effet, au fil des siècles, les meilleurs musiciens allemands ont créé une œuvre dont les influences traversent la musique occidentale.

Cependant, tout n’est pas qu’une question de nostalgie. Les meilleurs musiciens allemands des 20e et 21e siècles ont souvent été à la pointe de la musique, nous léguant le krautrock, la Neue Deutsche Welle (en fait la nouvelle vague allemande avec des influences électro-pop supplémentaires), actes pionniers de la musique électronique et du heavy metal, et bien d’autres encore.

La Journée de l’unité allemande (Tag Der Deutschen Einheit) a lieu le 3 octobre de chaque année, mais les meilleurs musiciens allemands méritent d’avoir un stein mousseux élevé en leur honneur toute l’année.

Faust

L’un des créateurs de ce que l’on appelle maintenant le « krautrock » (ou « musique kosmiche ») – un large éventail de rock expérimental qui s’est développé en Allemagne à la fin des années 60 – Faust a été formé à Wümme, dans le nord de l’Allemagne, en 1971, et sont encore l’apanage de deux de leurs membres fondateurs, Werner « Zappi » Diermaier et Jean-Hérve Péron. Le groupe est devenu l’un des premiers groupes à signer avec Virgin Records de Richard Branson, qui a sorti son album pionnier de 1973, The Faust Tapes, au prix d’un single de 7 pouces – puis 49 pence. L’album se serait vendu à plus de 100 000 exemplaires et est devenu argentique, mais son prix bas le rendait inéligible pour une place dans les charts.

Rêve de mandarine

Indéniablement l’un des groupes les plus influents de la musique électronique, Rêve de mandarine formé à Berlin-Ouest en 1967. Principalement conçu par le membre fondateur Edgar Froese (leur seule constante jusqu’à sa mort, en 2015), TD a sorti plus de 100 albums. Parmi eux se trouvent les LP qu’ils ont enregistrés pour le label Ohr et Virgin dans les années 70, tels que Zeit, Phèdre, Rubycon et Force majeure, qui restera à jamais citée comme les références de la musique électronique et ambiante, assurant la place du groupe parmi les meilleurs musiciens allemands de tous les temps.

Scorpion

Tenue de hard rock/métal durable Scorpion formé pour la première fois à Hanovre en 1965 par l’un des membres constants du groupe, le guitariste Rudolf Schenker, bien que le chanteur Klaus Meine soit également à bord depuis le début des années 70. Le groupe a vendu plus de 100 millions d’albums tout au long de sa carrière, parmi lesquels une série d’œuvres très médiatisées et platine dans les années 80, dont Love At First Sting et Savage Amusement. Crazy World des années 1990 comprenait la chanson emblématique du groupe, « Wind Of Change », un hymne symbolique qui s’est vendu à plus de 14 millions d’exemplaires dans le monde après sa sortie à l’occasion de la réunification allemande.

Rammstein

Métal industriel pionniers Rammstein formé à Berlin en 1994 et a immédiatement reçu des éloges pour leur premier album, Herzeleid (Heartache), un disque pionnier dans l’établissement de ce que les critiques musicaux allemands appelaient Neue Deutsche Härte : un style croisé influencé par Neue Deutsche Welle, métal alternatif et groove metal combinés avec des éléments de l’electronica et de la techno. Ayant écrit des chansons sur le sadomasochisme, l’inceste, la nécrophilie et plus encore, Rammstein n’est pas étranger à la controverse, mais des albums studio tels que Reise Reise, Rosenrot et Liebe Ist Für Alle Da, ont tous été des histoires à succès multi-platine.

Pouvez

Formé à Cologne en 1968, Can s’est inspiré de l’avant-garde et du jazz et a incorporé des éléments minimalistes, électroniques et de musique du monde dans leur musique souvent psychédélique et funk. Largement salués comme les pionniers de la scène krautrock allemande, les albums transcendants de Can datant du début au milieu des années 70, Tago Mago, Ege Bamyasi et le joyeux Future Days teinté d’ambiance, sonnent toujours futuristes, et ils ont été cités comme un l’influence de tout le monde de David Bowie et Pile à Primal Scream et Happy Mondays. L’album de The Fall de 1985, This Nation’s Saving Grace, comprenait même le morceau “I Am Damo Suzuki” en hommage au chanteur principal de Can.

Énigme

Un projet basé en Allemagne à l’instigation du musicien et producteur germano-roumain Michael Cretu, ÉnigmeLa musique sophistiquée et défiant les genres intègre des éléments de New Age, d’électro, de musique du monde et d’ambient, et elle a abouti à 70 millions de ventes d’albums et à trois nominations aux Grammy Awards. Avec le succès mondial très apprécié “Sadeness (Part 1)”, le premier album d’Enigma en 1990, MCMXC annonce, reste sans doute leur point culminant, mais la musique de Cretu a continué d’évoluer, avec Seven Lives Many Faces de 2008, intégrant même des éléments de rap et de dubstep.

Herbert Grönemeyer

Né à Göttingen, en Basse-Saxe, Herbert Grönemeyer compte non seulement parmi les meilleurs musiciens allemands de tous les temps, avec une base de fans féroce en Allemagne, en Autriche et en Suisse, mais il est également acteur. Le public anglais se souviendra peut-être qu’il a joué le rôle du correspondant de guerre, le lieutenant Werner, dans le légendaire film Das Boot de Wolfgang Petersen, mais Grönemeyer s’est ensuite concentré sur sa carrière musicale. Connu pour son croon séduisant, son album de 1984 4630 Bochum et son 11e album, Mensch (Human) (2002), sont respectivement les troisième et premier disques les plus vendus en Allemagne, faisant de Grönemeyer le musicien le plus titré d’Allemagne, avec une combinaison ventes d’albums domestiques approchant 15 millions.

Nina Hagen

Nina Hagen est née et a grandi en Allemagne de l’Est et a sorti sa première musique dans l’Est communiste, mais elle est devenue célèbre après la fuite de sa famille vers l’Ouest. Un voyage à Londres l’a inspirée à devenir une chanteuse punk, et elle est parfois appelée The Godmother Of Punk, même si sa musique dramatique et théâtrale sonne parfois plus près de glam rock. Formant le groupe Nina Hagen et signant avec CBS, elle a connu un succès commercial et critique avec ses débuts éponymes en 1978 et a ensuite enregistré plusieurs albums salués par la critique pour Mercury à la fin des années 80 et au début des années 90.

Nico

Née Christa Päffgen, à Cologne, en 1938, Nico a grandi dans un Berlin déchiré par la guerre et s’est fait connaître en tant que mannequin pendant son adolescence. Découverte à l’âge de 16 ans par le photographe Herbert Tobias, elle s’installe à Paris et commence à travailler pour Vogue, se lançant dans une vie remarquable de hauts et de bas qui comprend des rôles dans des films tels que La Dolce Vita de Federico Fellini (1960) et Chelsea Girls d’Andy Warhol ( 1966). A l’instigation de Warhol, Nico a chanté sur plusieurs morceaux sur Le métro de veloursle premier album phare de , Le Velvet Underground & Nico, puis a commencé une carrière solo produisant un certain nombre d’albums produits par John Cale, dont The Marble Index et Desertshore, avant sa mort, en 1988.

Kraftwerk

Formé à Düsseldorf, en 1970, par Ralf Hütter et Florian Schneider, les pionniers de la musique électronique Kraftwerk ont ​​exercé une influence durable et profonde sur de nombreux genres de musique moderne, notamment la synth-pop, le hip-hop, le post-punk, la techno, l’ambient et la dance. musique, et, en 2013, The Observer a déclaré qu’« aucun autre groupe depuis Les Beatles a tant donné à la culture pop ». Les albums des années 70 de Kraftwerk placent facilement le groupe parmi les meilleurs musiciens allemands de tous les temps, avec des titres tels que Autobahn, Radio-Activity, Trans-Europe Express et The Man-Machine se classant parmi les disques les plus prometteurs de la décennie. Leurs concerts du XXIe siècle – dont une série de spectacles de 2009 au cours desquels ils se sont produits avec des graphismes en 3D – continuent d’innover.

Hans Zimmer

Né à Francfort-sur-le-Main, Hans ZimmerLa carrière musicale de s remonte aux années 70, avec des crédits au début, dont un sort avec le groupe new wave de Trevor Horn et Geoff Downes, Buggles. Cependant, il gagne sa place parmi les meilleurs musiciens allemands grâce à ses musiques de films étonnantes, avec son travail sur plus de 150 films, dont Le Roi Lion, la série Pirates des Caraïbes et Gladiator. Les partitions de Zimmer se distinguent par sa capacité à intégrer la musique électronique dans les arrangements orchestraux traditionnels, et son travail défiant les genres l’a récompensé par quatre Grammys, trois Classical BRIT Awards, deux Golden Globes et un Academy Award.

Non !

Formé à Düsseldorf, en 1971, les deux piliers de Neu!, Klaus Dinger et Michael Rother, ont tous deux été impliqués dans une première formation de Kraftwerk. Avec Jaki Liebezeit de Can, Dinger est crédité d’avoir créé le rythme « motorik » (un battement de batterie hypnotique et répétitif en 4/4 et à un rythme modéré), qui est devenu la marque de fabrique du Neu! son avec les drones harmoniques de Rother remplaçant les accords de guitare standard. Le trio initial d’albums du duo, Neu!, Neu! 2 et Neu ! ’75, vendus que très peu, mais ils sont maintenant cités comme des chefs-d’œuvre, avec des artistes fondateurs dont David Bowie, Iggy Pop et Brian Eno ayant chanté leurs louanges avec enthousiasme.

Vous cherchez plus? Découvrez les esprits révolutionnaires derrière la musique allemande expérimentale.