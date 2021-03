Meilleurs musiciens de country alternatif: 10 artistes essentiels

Les musiciens qui en sont venus à définir le boom du country alternatif de la fin des années 80 et 90 se croyaient en dehors de l’establishment de la musique country et de sa philosophie de l’époque. Comme Lucinda Williams, l’un des meilleurs musiciens de country alternatif de l’époque, a dit: «Je ne me sens vraiment pas faire partie de ce que j’appelle l’industrie plus droite de la musique country de Nashville. Je ne suis définitivement pas connecté à ce monde. Je suppose que je suis en quelque sorte considéré comme un hors-la-loi ici, avec Steve Earle. »

Le terme alt.country (parfois surnommé «pays insurgé») décrit un certain nombre de musiciens qui ont évité la musique country imprégnée de pop qui avait commencé à s’imposer à la fin des années 70 et 80. Alt.country était parfois imprégné d’une saveur rock et même punk, et la chanson de 1988 de Steve Earle «Copperhead Road», qui s’est vendue à plus d’un million d’exemplaires, est l’une des chansons alt.country par excellence de l’époque.

Bien que ses racines remontent aux icônes de la musique country tel que Hank Williams, Merle Haggard, Waylon Jennings et Willie Nelson, les précurseurs les plus pertinents pour alt.country sont Gram Parsons et Les frères Flying Burrito, qui jouaient un mélange de musique country traditionnelle et de rock de la fin des années 60.

Les meilleurs musiciens d’alt.country sont un groupe très varié. En 1995, le magazine No Depression – nommé d’après un album des pionniers de l’alt.country, l’oncle Tupelo, qui l’ont eux-mêmes repris d’une lyrique de la famille Carter sur l’économie: «Il n’y a pas de dépression au paradis» – s’est décrit comme «d’alt.country… est! »

Voici notre guide des 10 meilleurs artistes country alternatif des années 80 et 90 qui ont tant fait pour se démarquer avec leur propre marque de musique country.

Oncle Tupelo

Dans une certaine mesure, le mouvement alt.country s’est cristallisé au début des années 90 autour de la fanbase du groupe de rock country-influencé Uncle Tupelo. Le premier album du trio, No Depression, est considéré comme un tournant qui le placera à jamais parmi les meilleurs musiciens d’alt.country. Jeff Tweedy, qui a eu beaucoup de succès avec Oncle Tupelo de 1989 à 1993, est parti faire du rock-folk expérimental avec Wilco. L’oncle Tupelo, qui comprenait également Jay Farrar et Mike Heidorn, a inspiré les deux Ryan Adams«Whiskeytown et Drive-By Truckers, avec le chanteur Jason Isbell. Heidorn a déclaré à propos de leur rôle: «Nous étions juste en train de ramasser le ballon qui a commencé avec Woody Guthrie et est allé au début des années 60 et The Flying Burrito Brothers. Nous n’avons pas commencé un genre. Nous avons contribué à une longue lignée de musique assez bonne. C’est la façon dont nous avons envisagé les choses à l’époque – faire ce qui était bien pour la chanson. » Parmi les autres groupes qui ont suivi le sillage d’Oncle Tupelo, il y avait The Mavericks, qui a apporté une touche latine à certains de leurs airs de country alternatifs amusants.

Whiskeytown / Ryan Adams

Whiskeytown a été formé en 1994 en Caroline du Nord. Un an plus tard, Ryan Adams a chanté sur leur premier single, « Faithless Street » (avec ironie, vous pouvez parier), « J’ai commencé ce foutu groupe de country parce que le punk rock était trop dur à chanter. » Whiskeytown a fait trois albums studio avant le départ d’Adams en 2000 pour lancer sa carrière solo. Ses débuts en solo, Brise-coeur, mettait en vedette Emmylou Harris sur les chœurs pour l’étonnant «Oh My Sweet Carolina». L’album a été bien accueilli par la critique et son suivi, Gold, sorti sur Lost Highway, a remporté des nominations aux Grammy Awards. Adams n’a jamais été un pur country, mais ses dons lyriques et sa sensibilité musicale ont fait de lui une star du country alternatif de l’ère moderne.

Lyle Lovett

Lyle Lovett a été reconnu comme l’un des meilleurs musiciens de country alternatif par le grand auteur-compositeur-interprète Guy Clark, qui, avec Townes Van Zandt, a beaucoup fait pour inspirer le Texan à exprimer son individualité dans ses chansons. La musique de Lovett a toujours été une fusion innovante de rock’n’roll, de country, de folk, de blues et de gospel, et ce qui a fait de lui une figure clé du country alternatif était sa capacité à écrire des paroles aussi intelligentes, perspicaces et spirituelles. Il a parfois co-écrit avec des stars d’alt.country comme Robert Earl Keen, mais ses propres chansons inimitables célébraient et subvertissaient la musique country, comme dans «If I Had A Boat», de son album de 1988, Pontiac. Parmi les autres écrivains d’alt.country intelligents et alphabétisés de cette période figurent James McMurty et Tom Russell.

Rosanne Cash

Rosanne Cash est la fille aînée de Johnny Cash et sa première épouse, Vivian, mais a acquis une réputation célèbre grâce à son propre travail brillant plutôt qu’à son illustre parenté musical. Elle a fait cinq excellents albums dans les années 80, mais le meilleur est peut-être l’enregistrement de 1996 10 Song Demo (qui compte en fait 11 chansons) pour Capitol Records. Cet album austère et émouvant, mettant en vedette le guitariste Larry Campbell, comprend sa merveilleuse chanson «The Summer I Read Collette» sur l’écrivain français Sidonie-Gabrielle Colette. C’est de la musique country intelligente et alphabétisée du plus haut niveau. Lorsqu’elle a été intronisée au Country Music Hall of Fame en 2015 – sous la surveillance de l’ex-mari et compatriote Rodney Crowell, elle a déclaré: «Toute ma vie, je voulais juste être auteur-compositeur. La force la plus convaincante de ma vie est d’être un bon auteur-compositeur.

Les Jayhawks

Les Jayhawks ont été formés en 1985 par le chanteur Mark Olson, le guitariste Gary Louris, le bassiste Marc Perlman et le batteur Norm Rogers – une collection des meilleurs musiciens de country alternatif de l’époque. Le groupe, originaire de Minneapolis, Minnesota, est toujours aussi fort sans le défunt Olson, et ils ont collaboré avec REM et Ray Davies de Les Kinks dans les années récentes. Ils sont remarquablement populaires en Europe, en particulier en Espagne. Bien qu’ils sonnent parfois comme un groupe de musique country plus traditionnel, l’album vedette des Jayhawks, Hollywood Town Hall, enregistré pour American Recordings en 1992, était un modèle d’écriture de chansons et de chant d’harmonie country alternatif, influençant Ryan Adams et Robbie Fulks. Le guitariste et chanteur de Jayhawks, Louris, a déclaré: « Nous avons défini notre propre petite poche et avons trouvé notre propre voix. »

Nanci Griffith

Dans les années 80, lorsque le monde de la musique a vraiment commencé à remarquer Nanci Griffith, Nashville faisait principalement la promotion de chanteurs masculins traditionnels avec de grandes voix, comme Randy Travis. Mais un petit groupe de chanteuses country alternatif, dont kd Lang et Mary Chapin Carpenter, contribuaient à l’une des périodes les plus fertiles sur le plan artistique de l’histoire de la musique country. Griffith était un maître conteur d’observation et un chanteur adroit et émotif, et a été un élément clé de ce développement. Elle a dit avoir été inspirée par Woodie Guthrie et Loretta Lynn, et ses propres chansons ont été reprises par des dizaines d’autres musiciens. En tant qu’auteur-compositeur-interprète pionnier, Griffith a innové pour des artistes tels que Jimmie Dale Gilmore et la remarquable Iris DeMent. Le trio d’albums de la fin des années 80 de Griffiths – Lone Star State Of Mind, Little Love Affairs et One Fair Summer Evening – est un mélange magistral de folk et de country moderne.

Lucinda Williams

Lucinda Williams est née à Lake Charles, en Louisiane, en 1953, et a grandi dans un milieu universitaire. Son père, Miller, poète et professeur, était son mentor. Elle dit que ses influences étaient autant des musiciens tels que Hank Williams que les poètes ee Cummings et Charles Bukowski. Il n’est pas étonnant qu’elle ait décrit ses chansons comme de «petites histoires courtes». Bien qu’elle ait commencé à enregistrer en 1978, Williams était surtout un secret bien gardé parmi les passionnés de musique roots jusqu’à son album révolutionnaire de 1998, Roues de voiture sur une route de gravier, l’a établie comme l’un des meilleurs musiciens d’alt.country. L’album avait une histoire tumultueuse et longue de réenregistrements, mais le produit final est l’une des grandes bandes sonores de l’histoire américaine. Williams a été nommé meilleur auteur-compositeur d’Amérique par le magazine Time en 2002.

Patty Griffin

Patty Griffin a fait ses armes dans la scène des clubs folk de Boston, et cet auteur-compositeur-interprète extrêmement talentueux est un bon exemple de quelqu’un dont le travail couvre tant de genres musicaux. Parolière d’une honnêteté et d’une beauté sans faille (tout comme Mary Gauthier), elle a une voix de soprano puissante. Au cours de sa carrière distinguée, Griffin a évolué dans le spectre alt.country (en particulier avec son excellent album Living With Ghosts), mais elle a également triomphé avec des disques folk et Americana. Elle a même remporté un Grammy pour le meilleur album de gospel traditionnel pour l’église du centre-ville de 2010. Parmi ses admirateurs figurent Dixie Chicks, qui a enregistré trois de ses chansons. Griffin a travaillé régulièrement avec des stars d’alt.country telles que Julie et Buddy Miller.

Steve Earle

Vous ne pourriez jamais décrire Steve Earle comme un musicien country au milieu de la route. Un homme passionné et instable qui doit autant à Bruce Springsteen tout comme Hank Williams et Townes Van Zandt, les premiers albums d’Earle pour MCA comprennent une série de classiques: Guitar Town, Exit O et Copperhead Road. Il se délectait de sa divergence avec l’establishment de Nashville et du fait qu’écrire ses propres chansons signifiait qu’il gardait le contrôle du style et du contenu de sa musique. «Je pensais vraiment que je pouvais sauver la musique country», a déclaré Earle. « Je ne pensais pas à moi, mais je pourrais faire partie de quelque chose qui a fait. » Bien que des singles tels que «Copperhead Road» aient été presque exclusivement joués sur des stations de radio rock, il a également construit une musique country qui suit et glisse sans effort entre différents genres sur des albums tels que El Corazón (1997). La chanson d’Earle «Good-Bye», écrite en cure de désintoxication, a la mélancolie brute du meilleur de la narration d’alt.country.

Gillian Welch

Gillian Welch est allée à l’Université de Californie pour étudier la photographie et, parmi les meilleurs musiciens de country alternatif, a commencé à jouer de la basse dans un groupe de rock gothique à l’adolescence. Un moment charnière est survenu lorsqu’elle a entendu pour la première fois les légendes du bluegrass The Stanley Brothers. C’est à ce moment-là, croit-elle, qu’elle a eu une révélation. «J’ai trouvé ma musique», dit-elle. Le résultat, avec le partenaire musical et guitariste Dave Rawlings, a été l’un des grands premiers albums d’alt.country: 1996’s Revival, produit par le célèbre T Bone Burnett. Chaque album suivant a contenu des gemmes alt.country. Welch est l’une des auteurs-compositeurs-interprètes les plus subtils et les plus intéressants de sa génération.

