Meilleurs noms de sorcières pour bébés filles, chats et personnages

Alors, vous cherchez un nom de sorcière. Peut-être que vous avez un bébé Scorpion (félicitations !!!), que vous êtes sur le point d’adopter un chat noir, que vous écrivez de la fan fiction The Craft, ou que vous avez actuellement une partie intense des Sims ( même). Quelle que soit la raison pour laquelle vous prévoyez d’utiliser ce nom de sorcière (une plante d’intérieur à l’allure cool ? Votre voiture ?), Vous avez beaucoup d’options.

Vous voyez, les sorcières apparaissent dans les cultures du monde entier, remontant à des millénaires. Et que vous parliez de sorcières de la culture pop comme Sabrina ; des êtres de culture-culture comme Hécate, déesse grecque de la sorcellerie ; ou des sorcières de la vie réelle ; il y a beaucoup de sorcières célèbres dont s’inspirer.

Agnès

Agnes Waterhouse est devenue la première femme exécutée pour sorcellerie en Angleterre en 1566. Dans le roman et la série télévisée Good Omens, un personnage nommé Agnes Nutter est brûlé en tant que sorcière.

Alice

Alice Nutter était une Anglaise exécutée pour sorcellerie en 1612. Elle est apparue dans plusieurs œuvres de la culture pop, notamment des livres de Jeanette Winterson et William Harrison Ainsworth.

Allegra

Allegra est le prénom de la sorcière titulaire dans le film d’animation classique de 1967 Jack et la sorcière.

Allié

Ally – abréviation d’Aleja – est l’un des personnages principaux de la websérie JuJu, sur trois sorcières noires millénaires. Elle est jouée par Cydni Jenkins.

Améthyste

Ce joli cierge magique violet est associé à la créativité, l’intelligence et la protection.

Aradia

En 1899, le folkloriste américain Charles Godfrey Leyland a compilé un livre intitulé Aradia, ou l’Évangile des sorcières, contenant ce qu’il a dit être les textes religieux d’un groupe de sorcières païennes en Toscane. Ce livre devint alors influent dans le développement de la Wicca.

Blair

Bien que ce nom puisse évoquer le personnage de Gossip Girl de Leighton Meester, vous pouvez également dire à vos amis qu’il a été inspiré par The Blair Witch Project. Effrayant!

Blaise

Dans la légende arthurienne, Blaise est le nom du professeur de Merlin. Ce nom fait aussi (bien sûr) une apparition dans Harry Potter sous la forme de l’étudiant Serpentard Blaise Zabini. (C’est généralement un prénom masculin, mais ça peut aussi être mignon pour une fille !)

Bonnie

Dans The Vampire Diaries, Bonnie est le nom d’une bonne sorcière interprétée par Kat Graham.

Cassandre

Dans la mythologie grecque, Cassandra avait le pouvoir de voir l’avenir, mais elle était maudite pour que personne ne croie à ses visions.

Circé

Dans la mythologie grecque, Circé est une sorcière ou une enchanteresse qui transforme l’équipage d’Ulysse en cochons – et son histoire est également racontée dans le roman populaire Circé de 2018 de Madeleine Miller.

Colomba

Saint Columba est un martyr catholique… que certains vénéraient comme une sorcière. Elle est aussi parfois appelée St. Comba.

Elphaba

La méchante sorcière de l’Ouest du Magicien d’Oz a finalement obtenu un nom dans le roman de Gregory Maguire de 1995, Wicked, qui a ensuite été transformé en comédie musicale.

Elzora

Interprétée par Diahann Caroll, Elzora est l’une des sorcières du film Eve’s Bayou de 1997.

Endora

Dans Bewitched, Endora est la mère et la sorcière de Samantha. Elle est interprétée par Agnes Moorehead dans la série télévisée des années 60 et Shirley MacLaine dans le film de 2005.

Fiona

Dans American Horror Story : Coven, Fiona est la Sorcière Suprême, interprétée par Jessica Lange.

Gaïa

Dans la mythologie grecque, Gaia est la personnification de la Terre – essentiellement la Terre Mère. L’actrice Emma Thompson a nommé sa fille Gaia.

Gigi

Gigi – abréviation d’Angélique – est l’un des personnages principaux de la websérie JuJu, sur trois sorcières noires millénaires. Elle est jouée par Nedge Victome.

Glinda

Glinda est la bonne sorcière du Magicien d’Oz. Dans le roman et la comédie musicale Wicked, son nom est orthographié “Galinda”.

Agar

L’une des premières sorcières noires fictives montrées à l’écran, Hagar est une prêtresse vaudou dans le film Drums O ‘Voodoo de 1934 – lui-même l’un des premiers films d’horreur avec une distribution noire. Elle est interprétée par Laura Bowman.

Hécate

Également orthographié Hekate, c’est la déesse grecque de la sorcellerie. Elle est parfois liée à la déesse grecque Artémis, à la déesse romaine Diane ou à la déesse égyptienne Heqet.

Hélène

À Suspiria, Helena Markos est à la tête d’un clan de sorcières qui dirigent une école de danse. Dans la version 1977, elle est jouée par Lela Svasta, et dans la version 2018, elle est jouée par Tilda Swinton.

Hermione

Bien que ce nom remonte à la mythologie grecque, il a connu un regain de popularité au cours des dernières décennies, grâce à Harry Potter. (Et ça se prononce Her-my-oh-nee, pour info).

Jadis

Dans la série Chroniques de Narnia, Jadis est le nom de la Sorcière Blanche. Elle est jouée par Tilda Swinton dans les films.

Laurie

Connue sous le nom de sorcière officielle de Salem, Laurie Cabot a travaillé comme sorcière, médium et auteur depuis les années 70 et pratique toujours aujourd’hui.

Louise

Louise Miller est le nom de la Teen Witch titulaire dans la comédie de 1989, jouée par Robin Lively. Top ça !

Tilleul

Dans certaines traditions de sorcellerie, les tilleuls sont importants dans le sortilège et la prophétie – ils symbolisent de bonnes nouvelles.

Lune

Luna signifie “Lune” en latin, et les phases de la Lune sont très importantes en sorcellerie (et en astrologie). Dans la culture pop, des personnages magiques nommés Luna apparaissent dans Harry Potter, Sailor Moon et Monster High.

maléfique

Maléfique est le nom de la fée ou de la sorcière maléfique dans La Belle au bois dormant de Disney, exprimé de manière mémorable par Eleanor Audley dans la version animée de 1959 et joué par Angelina Jolie dans le spin-off live-action de 2014.

Macy

Interprétée par Madeleine Mantock, Macy est la plus âgée des trois sœurs sorcières du redémarrage de Charmed.

Maggie

Joué par Sarah Jeffrey, Maggie, la plus jeune des trois sœurs sorcières du redémarrage de Charmed.

Marie

Marie Laveau était une célèbre pratiquante du vaudou à la Nouvelle-Orléans du XIXe siècle. Elle est interprétée par Angela Bassett dans American Horror Story : Coven.

Mel

Interprétée par Melonie Diaz, Mel Vera est l’une des trois sœurs sorcières du redémarrage de Charmed.

Minerve

La déesse romaine de la sagesse est également l’homonyme de Minerva McGonagall de Harry Potter.

Morgan

Dans la légende arthurienne, Morgan Le Fay est la demi-sœur du roi Arthur… et, bien sûr, c’est une sorcière. D’autres variantes incluent Morgana et Morgane.

Mozelle

Interprétée par Debbi Morgan, Mozelle Batiste Delacroix est l’une des sorcières du film Eve’s Bayou de 1997.

Nimué

Dans la légende arthurienne, Nimue est le nom de la Dame du Lac, une enchanteresse qui donne son épée à Arthur.

Ça ne va pas

Dans Queen Sugar d’Ava DuVernay, Nova Bordelon est une journaliste et activiste qui est également herboriste vaudou.

Phoebe

Phoebe est l’une des trois sœurs sorcières de la série télévisée Charmed, interprétée par Alyssa Milano.

Cornemuseur

Piper est l’une des trois sœurs sorcières de la série télévisée Charmed, interprétée par Holly Marie Combs.

Prudence

Dans les Chilling Adventures of Sabrina, Prudence (interprétée par Tati Gabrielle) est le chef des Weird Sisters.

Prue

Piper est l’une des trois sœurs sorcières de la série télévisée Charmed, interprétée par Shannen Doherty.

corbeau

Selon le folklore que vous regardez, les corbeaux ne sont pas aussi effrayants qu’Edgar Allen Poe le prétend. Ils sont également considérés comme des guides de « l’autre côté », des filous, des guerriers et des prophètes.

Rochelle

Rochelle est le nom de l’une des sorcières de The Craft, interprétée par Rachel True. (Les autres : Nancy, Bonnie et Sarah.)

Rosalinde

Dans les Chilling Adventures of Sabrina, Rosalind (jouée par Jaz Sinclair) est la meilleure amie de Sabrina et une puissante sorcière à part entière.

Rowena

Dans le folklore celtique, Rowena est une enchanteresse qui a utilisé la magie pour piéger son mari. Elle aurait été un précurseur de Morgan Le Fay. Son nom est également utilisé pour les personnages de sorcières dans Supernatural et Harry Potter.

Sabrina

Vous pourriez associer ce nom à Sabrina the Teenage Witch ou The Chilling Adventures of Sabrina, mais c’est aussi le nom d’une nymphe des eaux celtique… c’est donc triplement sorcier.

Salem

Ce nom fait double emploi : c’est le nom du chat de Sabrina l’adolescente sorcière et, bien sûr, le lieu des procès des sorcières de Salem.

Samantha

Samantha est le nom de la sorcière dans Bewitched, jouée par Elizabeth Montgomery dans la série télévisée des années 60 et Nicole Kidman dans le film de 2005.

Argent

Silver RavenWolf est un praticien Wiccan moderne et l’auteur de plus d’une douzaine de livres de magie.

Sukie

L’une des trois sorcières d’Eastwick, Sukie a été jouée par Michelle Pfeiffer dans le film de 1987.

Sybille

En 1969, la sorcière, astrologue et médium Sybil Leek était appelée “la sorcière la plus célèbre de Grande-Bretagne” pour ses livres sur l’occultisme, dont Diary of a Witch.

Thomasin

Thomasin est le nom du personnage d’Anna Taylor-Joy dans le film La sorcière de Robert Eggers en 2015.

Tante

Dans la série Pirates des Caraïbes, Tia est une puissante prêtresse vaudou jouée par Naomie Harris.

Tituba

Tituba a été la première femme accusée de pratiquer la sorcellerie dans les procès des sorcières de Salem, et elle est apparue dans de nombreuses représentations de la culture pop des événements, y compris la pièce The Crucible, les livres Tituba of Salem Village and I, Tituba: Black Witch of Salem, et la série télévisée Salem et American Horror Story : Coven.

Ursule

Ursula est le nom de l’emblématique sorcière des mers violette dans La Petite Sirène de Disney. Bien qu’une sorcière des mers apparaisse dans le conte de fées original, elle n’est pas nommée.

saule

Le saule est important dans les traditions druidiques et on pense qu’il améliore les capacités psychiques. Dans la culture pop, Willow Rosenberg est une sorcière dans Buffy contre les vampires.

Reine

Jouée par Gabourey Sidibe, Queenie est une puissante sorcière dans American Horror Story : Coven.

Oui oui

Yaya – abréviation d’Ayana – est l’un des personnages principaux de la websérie JuJu, sur trois sorcières noires millénaires. Elle est interprétée par Cassandra Borgella.

