Meilleurs nouveaux jeux mobiles sur iOS et Android – Résumé de mai 2021 ⋆ .

Disgaea fait gatcha, dood

Le dernier lot de jeux pour smartphone comprend un spin-off Disgaea gratuit, une simulation de rencontre extraterrestre et l’excellent Dicey Elementalist.

Avec de plus en plus de jeux se présentant comme des jeux gratuits, il est facile de devenir cynique à propos de leur contenu. Le vieil adage selon lequel si vous ne payez pas pour quelque chose, vous êtes le produit, est vrai dans de nombreux cas, mais certainement pas tous. Les versions de ce mois-ci contiennent une sélection de jeux gratuits, dont plusieurs sont exceptionnellement bons, de l’ajout à plein régime de Disgaea au monde du jeu de gacha au combattant de cartes monumentalement addictif Dicey Elementalist.

Tiny Room Stories: Mystère de la ville

iOS et Android, téléchargement gratuit / jeu complet 2,99 € (Kiary Games)

Vous êtes un détective privé enquêtant sur une mystérieuse lettre de votre père, en vous frayant un chemin à travers une série de dioramas 3D à plat, chacun ayant son propre jeu d’énigmes à résoudre.

Trouvez des indices, des clés et des objets utiles en faisant pivoter chaque zone pour regarder les pièces et les meubles sous tous les angles, puis utilisez ce que vous trouvez pour déverrouiller les portes et résoudre chaque problème de style de salle d’évasion.

Il a l’air charmant et ses énigmes sont suffisamment stimulantes pour être satisfaisantes mais suffisamment compactes pour être bien adaptées au mobile.

Résultat: 8/10

Disgaea RPG

iOS et Android, à télécharger gratuitement (Boltrend Games)

Utilisant les personnages loufoques de Disgaea, les pingouins parlants qui vous appellent “ dood ” et les batailles au tour par tour, cette incarnation mobile regorge d’un niveau de complexité stupéfiant, ainsi que de la mécanique gacha attendue.

Avec une introduction limitée, il suppose une connaissance pratique des personnages tirés de chaque jeu de la série, dans une intrigue alambiquée, drôle et volontairement bizarre. L’accent, cependant, est ses combats au tour par tour avec des casquettes de haut niveau stupidement et une énorme liste de combattants.

Les bonus de connexion quotidiens, la bataille automatique et les solécismes habituels du jeu gratuit ne peuvent pas écraser son esprit anarchique, et en particulier pour les fans de la série, c’est une perte de temps solide qui ne nécessite pas nécessairement un investissement en argent réel. si vous êtes prêt pour une longue période.

Note: 7/10

Tender: Confort de créature

iOS et Android, à télécharger gratuitement (Kenny Sun)

Présenté comme une simulation de rencontre intergalactique, Tender vous permet de configurer un profil sur un site de jumelage extraterrestre, en glissant vers la gauche pour rejeter et vers la droite pour vous connecter avec des prétendants extraterrestres potentiels.

En utilisant des réponses textuelles en pot pour discuter et flirter, vous êtes libre de ne pas correspondre à tout moment, mais votre objectif réel est d’organiser des dates, qui se déroulent en temps réel à l’heure et au jour où vous êtes d’accord. Manquez-en un, et votre ami extraterrestre avec des avantages sera à juste titre bouleversé.

Il n’y a pas d’achats intégrés, ce qui en fait une entreprise véritablement gratuite, même si cela reste plus étrange que le jeu. Si sim datant des monstres de l’espace ressemble à votre tasse de thé, rien ne vous retient littéralement.

Résultat: 6/10

Wonderbox: le créateur d’aventure

iOS, Apple Arcade (Aquiris)

Comme Captain Toad: Treasure Tracker et Tiny Room Stories, Wonderbox se déroule dans une succession de petites scènes 3D rotatives qui nécessitent une enquête approfondie de tous les côtés afin de résoudre ses énigmes.

Débloquant des équipements utiles comme une épée, un arc, un bouclier et un accessoire d’hélicoptère de saut en hauteur, ses énigmes s’étendent souvent sur plusieurs écrans, nécessitant une exploration, des conversations avec des commerçants et de nombreuses clés et objets de collecte.

Le cœur de Wonderbox, cependant, est la possibilité de créer et de partager vos propres niveaux à l’aide de son excellent ensemble d’outils très intuitif. S’il peut réussir le même exploit que Dreams sur PlayStation 4 et créer une communauté de créateurs, son avenir pourrait en effet être très intéressant.

Résultat: 8/10

Faily Brakes Classique

iOS, 1,99 £ (jeux Spunge)

Comme d’autres sorties de la série Faily, Faily Brakes Classic vous permet de plonger dans une colline dans une voiture, de contourner des obstacles et de ramasser des pièces de monnaie et des bonus. Frappez un rocher ou un arbre et votre chauffeur est catapulté hors du véhicule, à la manière d’une poupée de chiffon.

Il n’y a qu’un seul parcours, et bien que vous puissiez déverrouiller de nouvelles voitures et de nouvelles tenues pour votre conducteur, les deux ne sont que cosmétiques, ce qui rend chaque course fonctionnellement identique, à l’exception de ses obstructions réorganisées de manière procédurale.

Bien que la boucle de jeu reste légèrement convaincante, sa simplicité presque absurde et ses échecs souvent aléatoires en font plus une preuve de concept qu’un jeu payant.

Note: 4/10

Sixit

iOS et Android, à télécharger gratuitement (Star Garden Games)

En tant que seule créature de la forêt avec des pouces opposables, c’est à vous de sauver le monde d’une tempête sensible dévastatrice, dans ce charmant jeu de plateforme qui vous donne exactement six actions à chaque course avant de devoir quitter et recommencer.

Cela signifie planifier chaque tentative en choisissant les bons équipements et en vous assurant de les récupérer dans l’ordre dont vous en aurez besoin lorsque vous vous déplacez entre les obstacles, les conversations et les portes verrouillées.

Intelligent, unique et souvent assez déroutant, Sixit est un autre titre sans microtransactions forcées, bien que vous puissiez choisir de soutenir son développeur à hauteur de 1,99 £.

Note: 7/10

Élémentaliste Dicey

iOS, gratuit à télécharger (Doublethink Games)

Dicey Elementalist est un constructeur de deck roguelite reposant sur l’interaction entre les cartes de votre main et un ensemble de dés que vous lancez lorsque c’est à votre tour d’attaquer, chaque pièce dans laquelle vous entrez contenant une bataille, un magasin, un coffre au trésor ou des dés de Yahtzee. jeu pour gagner des prix.

Au fur et à mesure que vous progressez, les choses deviennent de plus en plus impliquées; les cartes commencent à s’influencer les unes les autres et vous vous améliorez dans la construction de decks avec des synergies, en équilibrant les lancers de dés avec les éléments stratégiques que vous contrôlez.

Vous n’êtes jamais obligé de regarder des publicités, il a un style artistique extrêmement sympathique et son gameplay est suffisamment profond pour offrir une longévité considérable. Un classique potentiel en devenir.

Résultat: 9/10

Chevaliers de San Francisco

iOS et Android, 2,99 £ (Filip Hracek)

Se déroulant 1000 ans dans un futur dystopique, parmi les ruines de la vieille Californie, Knights Of San Francisco est une aventure textuelle avec des illustrations monochromes occasionnelles.

Vous incarnez un apprenti nécromancien qui se dirige vers les vestiges antiques de la Transamerica Pyramid à la recherche de votre frère perdu, en utilisant des conversations et des combats au tour par tour, qui impliquent des dés ainsi que des choix de texte – faisant de chacun sa propre petite histoire tendue.

Magnifiquement écrit et illustré, il adopte une approche résolument moderne d’un genre de la vieille école et est un délice partout.

Résultat: 8/10

