Meilleurs offres groupées, prix et offres PS4 pas chers pour mai 2021

Vous n’avez pas à chercher bien loin pour trouver certains des meilleurs prix et remises PS4 d’une variété de détaillants. La PlayStation de Sony continue de dominer la scène des consoles, et même après que Sony et ses concurrents ont dévoilé une nouvelle génération de consoles, la PlayStation 4 ne montre aucun signe de ralentissement. Il contient toujours certains des meilleurs jeux de la génération, y compris des exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

De nouvelles et meilleures offres sont publiées beaucoup plus souvent que prévu. Si vous avez déjà acheté l’une des consoles dans le passé, peut-être qu’aujourd’hui est le jour où vous passez à une capacité de stockage plus élevée ou même passez à la PlayStation 4 Pro.

Notre équipe a un œil sur la PlayStation 4 depuis des années et nous avons suivi les meilleurs prix, les meilleures offres et tous les meilleurs forfaits et offres combinées. Maintenant, nous regroupons toute cette expérience en un seul endroit afin que vous puissiez trouver rapidement les meilleurs moyens d’enregistrer et faire votre choix parmi ce qui est disponible. C’est le genre de message qui changera assez régulièrement, vous voudrez donc le mettre en signet et revenir plus tard si vous ne voyez rien d’attrayant tout de suite.

Vous savez probablement déjà que les grands détaillants comme Amazon, Best Buy et Walmart réalisent régulièrement de bonnes ventes, mais vous pourriez être surpris des autres endroits où vous pouvez trouver une PlayStation 4 en vente … comme Adorama, un magasin d’appareils photo en ligne, ou même Kohl’s. À l’heure actuelle, tout le monde pratiquant la distanciation sociale et restant à la maison, il est encore plus difficile de trouver des consoles PlayStation en stock, même à leur prix normal.

Offres et prix actuels sur PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro:

Voici toutes les meilleures offres PlayStation 4 Slim et PlayStation 4 Pro que nous pouvons trouver sur Internet. Il est temps de commencer à jouer pour de bon!

Meilleures offres PlayStation 4 Slim bon marché

Ensemble système PlayStation 4 et MLB The Show 21 Jackie Robinson Edition | 384,99 $ chez GameStop



GameStop regroupe la nouvelle console PlayStation 4 Slim avec MLB The Show 21 Jackie Robinson Edition, et actuellement, c’est le seul moyen de mettre la main sur une nouvelle PS4 auprès d’un détaillant fiable. Vous bénéficierez également de la livraison gratuite à l’achat.

PlayStation 4 Slim Open World Collection Bundle (remis à neuf) | 329,99 $ chez GameStop



GameStop regroupe la PlayStation 4 Slim avec deux contrôleurs sans fil DualShock 4 et trois jeux PS4: Borderlands 3, Just Cause 4 et Fallout 76. Cette console est remise à neuf et est livrée avec une garantie de 30 jours.

Ensemble PlayStation 4 500 Go Naughty Dog | 299,99 $ chez GameStop



GameStop propose la console PlayStation 4 Slim remise à neuf avec quatre jeux exclusifs PlayStation pour seulement 300 $ pour le moment. Cet ensemble comprend The Last of Us Remastered, Uncharted: The Nathan Drake Collection et Uncharted 4: A Thief’s End.

Ensemble PlayStation 4 500 Go Horror Blast | 299,99 $ chez GameStop



Un autre bundle PlayStation 4 remis à neuf est actuellement disponible sur GameStop. Cet ensemble comprend les jeux vidéo Doom, The Evil Within, Until Dawn et Resident Evil: Biohazard.

PlayStation 4 | Acheter sur eBay



Lorsque vous ne trouvez nulle part la PlayStation 4 en stock, eBay est toujours un endroit intelligent pour faire vos achats. Vous pouvez trouver des consoles et des bundles nouveaux et d’occasion ici et vous pourriez même marquer beaucoup sur l’un d’eux.

Meilleures offres PlayStation 4 Pro bon marché

PlayStation 4 Pro (remis à neuf) | 389,99 $ chez GameStop



GameStop a testé et inspecté ces consoles PlayStation 4 d’occasion pour s’assurer qu’elles sont en bon état de fonctionnement. L’offre d’aujourd’hui vous permet d’économiser 10 $ sur le coût total et est l’un des seuls moyens de mettre la main sur une PS4 Pro sans payer plus à un revendeur pour une.

PlayStation 4 Pro



Trouver la PlayStation 4 Pro en stock chez des détaillants comme Amazon, Target et Best Buy est assez difficile ces derniers temps, mais vous pouvez acheter un modèle d’occasion ou un nouveau modèle en recherchant sur eBay. Sachez simplement que vous devrez peut-être payer un peu plus que son prix régulier de 499,99 $.

Meilleures offres PlayStation VR bon marché

Entrez dans la réalité virtuelle avec un ensemble PlayStation VR. Il existe plusieurs façons d’acheter le PSVR, y compris dans des offres groupées comprenant tout ce dont vous aurez besoin pour commencer, bien que vous puissiez parfois économiser un peu plus en achetant les accessoires requis séparément. Il est important de savoir que les bundles PlayStation VR ne sont pas fournis avec une console PlayStation, mais vous en aurez besoin si vous souhaitez commencer à jouer avec le PSVR. Là encore, vous pouvez également connecter le casque à des PC et à d’autres consoles de jeu. Pour en savoir plus sur le PlayStation VR, assurez-vous de consulter ce guide sur tout ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que la PlayStation 4?

Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur la PlayStation 4 grâce à notre tour d’horizon. Plus qu’un simple système pour les jeux, la PS4 est un centre de divertissement complet avec la possibilité de diffuser à partir de toutes vos applications préférées comme Netflix, Hulu, et plus encore. De plus, vous pouvez lire des films, y compris des disques Blu-ray 4K si vous possédez la PS4 Pro. En plus de cela, PlayStation propose certains des meilleurs jeux vidéo exclusifs de cette génération. Vous pouvez également jouer en ligne avec des amis et des inconnus avec certaines des fonctionnalités multijoueurs les plus robustes du marché.

Suivi des prix PlayStation

Les consoles voient généralement leurs plus grosses baisses de l’année lors des grands événements de vacances comme le Black Friday, donc vos options pour obtenir une vraie affaire sur ces consoles seront assez limitées pendant un certain temps.

En 2019, la PlayStation 4 Slim avait une tonne d’offres qui l’ont vu chuter aussi bas que 200 $ uniquement sur la console elle-même. C’était aussi une excellente occasion de trouver des tonnes de jeux juste regroupés dans le prix régulier. La PlayStation 4 Pro a même chuté aussi bas que 300 $, mais c’était une affaire vraiment rare. Je doute que nous verrons bientôt de telles occasions.

Bien sûr, l’autre chose majeure qui pourrait faire baisser le prix de la PlayStation 4 est la sortie de la PlayStation 5 de nouvelle génération. Bien sûr, cela soulève un tas de nouvelles questions. Par exemple, devriez-vous passer à la prochaine génération?

Playstation 4 vs PlayStation 4 Pro: Lequel devriez-vous acheter?

Honnêtement, la réponse à cette question est plus facile qu’il n’y paraît. Avez-vous les cent dollars supplémentaires dont vous aurez généralement besoin pour passer à la PS4 Pro? Alors récupérez-le. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, procurez-vous la PS4 classique. Vous ne serez pas déçu de toute façon, mais l’inclusion du jeu 4K, des performances améliorées de la PlayStation VR et un port USB supplémentaire pour un autre accessoire ou un stockage externe font de la PlayStation 4 Pro facilement la meilleure option possible. Cependant, la PS4 Pro est également plus grande que la console régulière, et cela peut être important si l’espace est limité pour vous. Découvrez plus de détails comparant les deux consoles ici.

