Meilleurs one-man bands : 10 talents qui n’avaient besoin de personne

Avec les one-man bands, il vaut probablement mieux effacer l’image du ramoneur Dick Van Dyke se pavanant dans le film Mary Poppins. Pensez plutôt à des multi-instrumentistes talentueux tels que Stevie Wonder, non seulement l’un des meilleurs groupes solo pour s’asseoir derrière un kit, un clavier et un harmonica, mais l’une des personnes les plus cool et les plus talentueuses de la musique.

Des milliers de musiciens de haut niveau sont capables de jouer de nombreux instruments, parmi lesquels Curtis Mayfield, PJ Harvey, Dave Grohl, Jonny Greenwood de Radiohead, Geddy Lee de Se précipiter, Alicia Keys, Roy Wood, Brian Jones de Les pierres qui roulent, Jack White, Beck, Trent Reznor de Ongles de neuf pouces, et Bruno Mars, pour n’en citer qu’une douzaine – mais avec autant de grands musiciens de session, il faut un certain type d’audace pour jouer de tous les instruments sur son propre disque.

Voici 10 des meilleurs one-man bands de l’histoire, à commencer par la remarquable polyvalence de la star du jazz Sidney Bechet il y a plus de trois quarts de siècle.

Sidney Béchet

Lorsque l’ingénieur John Reid a parlé à Sidney Bechet des possibilités du multipiste, le maestro du jazz a conçu un plan pour élaborer les parties individuelles sur six instruments différents et mémoriser le timing et la mélodie de chacun. L’aventure audacieuse de Bechet a eu lieu quelques jours avant l’enregistrement sur bande, de sorte que chaque effort devait être enregistré sur un original en cire de 78 tours et superposé au reste. Le 19 avril 1941, Bechet a joué de six instruments – saxophone soprano, saxophone ténor, clarinette, piano, contrebasse et batterie – pour un enregistrement de « The Sheik Of Araby ». Il a également enregistré quatre parties pour « Blues For Bechet ». Bechet a déclaré plus tard qu’il était en “sueur froide” à propos du projet, se rappelant: “Penser à cette session me donnait des cauchemars. J’ai rêvé que je jouais des rôles pour l’ensemble Duc Ellington bande.”

Écouter: “Le Cheikh d’Arabie” (1941)

Paul Mccartney

De l’un des meilleurs groupes du monde à l’un des meilleurs one-man bands au monde : juste avant Noël 1969, Paul Mccartney, travaillant pendant Les Beatles‘ s’est séparé, a commencé à travailler sur McCartney, son propre album solo, dans sa maison de St John’s Wood à Londres. Il a dit qu’il avait décidé de chanter et de jouer de tous les instruments – guitares acoustiques et électriques, basse, batterie, piano, orgue, percussions, Mellotron et xylophone jouet – parce que « je pense que je suis plutôt bon ».

McCartney a admis plus tard avoir aimé travailler en tant qu’artiste solo, en déclarant: “Je n’avais qu’à demander une décision, et j’étais généralement d’accord avec moi-même!” Après sa sortie, l’album a atteint la première place des charts Billboard en Amérique et la deuxième au Royaume-Uni. L’album expérimental de McCartney a également inspiré Emitt Rhodes, du groupe Merry-Go-Round, qui a joué de chaque instrument et chanté toutes les parties vocales de trois albums de pop baroque sortis au début des années 70.

Écouter: “Peut-être que je suis étonné” (1970)

Todd Rundgren

Sur son troisième album solo, Something/Anything de 1972, Todd Rundgren a écrit, arrangé, chanté et joué de tout, du piano à la guitare sur un éventail de chansons. Il n’avait que 23 ans. L’ancien producteur et ingénieur a déclaré que, bien qu’il ne soit pas capable de lire ou d’écrire de la musique, il avait une mémoire remarquable pour jouer des pièces à l’oreille.

Il commençait par une piste de batterie, puis superposait d’autres instruments, créant souvent des mélodies sur place. L’album a donné quelques-unes des meilleures chansons de Rundgren, dont « I Saw The Light », « It Wouldn’t Have Made Any Difference » et « Couldn’t I Just Tell You ». Une photographie à l’intérieur de la couverture de l’album montrait Rundgren seul dans une pièce remplie d’équipement, la guitare attachée à son épaule, les bras écartés et les mains affichant des signes de victoire. Il avait raison d’avoir confiance en ses capacités en tant que l’un des meilleurs one-man band au monde : l’album est resté dans les charts pendant 48 semaines et a fini par devenir disque d’or.

Écouter: “J’ai vu la lumière” (1972)

Jean Fogerty

Après avoir quitté l’immense succès Creedence Clearwater Revival, le chanteur et guitariste John Fogerty a opté pour un contrôle total sur son premier album solo, The Blue Ridge Rangers, une série de reprises de ses chansons préférées. Sa basse et sa caisse claire sur une version de Hank Williams« « Jambalaya (On The Bayou) » a fonctionné à merveille, et sa guitare vibrante habituelle a été complétée par un jeu de guitare en acier, des léchages de banjo et un jeu de violon puissant.

Écouter: “Jambalaya (Sur le Bayou)” (1973)

Mike Oldfield

Juste un mois après l’effort solo de John Fogerty est venu l’épopée prog Cloches tubulaires, de l’Angleterre Mike Oldfield. Sur l’album, Oldfield a joué une gamme remarquable d’instruments, notamment de la guitare acoustique, de la guitare basse, de la guitare électrique ; Orgues Farfisa, Hammond et Lowrey; flageolet, guitares fuzz, glockenspiel, mandoline, piano, percussions, timbales et, bien sûr, cloches tubulaires.

L’album a été enregistré au Manor d’Oxford, et son succès et son statut d’icône ont été confirmés lorsque la musique de « Tubular Bells » a été utilisée dans le film d’horreur à succès L’Exorciste.

Écouter: “Single de Mike Oldfield (Thème de Tubular Bells)” (1973)

Prince

En septembre 1977, au studio d’enregistrement pionnier Sound 80 à Minneapolis, Minnesota, Prince a commencé à travailler sur son premier album, For You. C’était un album qui portait le crédit emblématique “Produit, arrangé, composé et interprété par Prince”. Comme les meilleurs one-man bands, le regretté Prince, alors âgé de seulement 17 ans, était presque obsédé par l’idée d’obtenir le son qu’il voulait. Lorsque Dick Clark lui a demandé combien d’instruments il jouait sur l’album, Prince a répondu par “milliers”. Il a en fait joué 27 instruments sur For You (29 si vous incluez les claquements de mains et les claquements de doigts).

Écouter: “Doux et humide” (1978)

Steve Winwood

Steve Winwood a été classé par Rolling Stone au 33e rang dans sa liste des 100 plus grands chanteurs de tous les temps, mais l’homme qui faisait partie de groupes fondateurs tels que Spencer Davis Group, Trafic, et Foi aveugle était aussi un excellent multi-instrumentiste. Avec son premier album solo, il a pris le contrôle créatif total, et sur Arc Of A Diver, publié par Island Records, en décembre 1980, il a pris en charge tout dans un studio qu’il avait construit dans sa propre ferme dans le Gloucestershire.

Winwood jouait de la guitare acoustique et électrique, de la mandoline, de la basse, de la batterie, des percussions, des boîtes à rythmes, des pianos, des synthétiseurs et de l’orgue, ainsi que des chants principaux et des choeurs. Juste pour faire bonne mesure, il a produit, conçu et mixé les sept morceaux. L’album et son premier single, “While You See A Chance”, ont tous deux été classés dans le Top 10.

Écouter: “Pendant que vous voyez une chance” (1980)

Phil Collins

Phil Collins admet qu’il traversait une période troublée lorsqu’il a enregistré Both Sides dans son studio d’enregistrement à domicile de 12 pistes. C’est dans la foulée de son second divorce, lorsqu’il se réfugie même en jouant de la cornemuse (il prend des leçons auprès d’un joueur de cornemuse écossais). Both Sides, sorti par Virgin, en 1993, a commencé comme des démos maison que Collins a ensuite décidé de transformer en un album complet après y avoir travaillé entièrement par lui-même.

Collins gagne sa place parmi les meilleurs one-man bands pour avoir joué de tous les instruments de l’album ainsi qu’en assumant les principales tâches de production. Il a même écrit les notes de manche. L’ancien Genèse star a déclaré: “Both Sides est mon album préféré, du point de vue de l’écriture et de la création. C’était vraiment un album solo. J’ai tout joué, les chansons venaient de sortir de moi, et en tant qu’écrivain, c’est le genre de chose dont vous rêvez.

Écouter: “Je ne peux pas revenir en arrière” (1993)

Sufjan Stevens

Lorsqu’il était écolier à Detroit, Sufjan Stevens a pris des cours de musique de hautbois et de cor anglais. Il jouera les deux sur son album concept de 2003, Michigan. Il présente également l’auteur-compositeur-interprète – qui a une nomination aux Oscars à son actif – au piano, orgue électrique, piano électrique, banjo, guitare acoustique et électrique, guitare basse, vibraphone, xylophone, glockenspiel, flûtes à bec, flûte en bois et sifflets, kit de batterie, percussions, shakers, grelots, tambourin et cymbale.

Cependant, Stevens, comme les meilleurs one-man bands présentés ici, a encore du chemin à faire pour battre le record établi par feu Roy Castle. La star de la télévision et trompettiste a joué le même air sur 43 instruments de musique différents, dont le plus petit violon du monde, en seulement quatre minutes.

Écouter: “Pour les fenêtres du paradis, pour les orphelins d’Ypsilanti” (2003)

Dave Edmunds

Dave Edmunds est devenu célèbre dans les années 70 – surtout après son merveilleux tube « I Hear You Knocking » – et a fait quelques albums où il a pris le contrôle créatif et a joué de tous les instruments. Il est revenu à ce format en 2013 avec l’album… Encore une fois, bien qu’il s’agisse cette fois d’une production numérique du 21e siècle. Edmunds a déclaré: «Je fais des disques tout seul depuis le milieu des années 60, quand j’ai commencé dans un petit studio mal équipé dans une grange… Je l’ai fait… Encore une fois sur mon ordinateur portable dans ma chambre d’amis. Je me suis procuré un MacBook Air, il était livré avec quelque chose qui s’appelait GarageBand, et j’ai fait une piste là-bas, puis j’ai acheté son grand frère, 130 livres environ, j’ai appuyé sur un bouton et en 30 secondes, j’avais le studio devant moi, une quantité infinie de pistes et d’effets.

Écouter: « À la croisée des chemins » (2003)

Découvrez comment les musiciens ont adopté l’éthique du bricolage et ont créé de la musique selon leurs propres termes.