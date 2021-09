Meilleurs ordinateurs Apple en 2021, quels que soient vos besoins informatiques

C’est une vieille question : Windows ou macOS ? Au fil des ans, les deux systèmes d’exploitation ont été développés et affinés. Mais il y a une chose qui place toujours macOS sur Windows pour beaucoup de gens : une intégration profonde avec l’écosystème Apple. Et cela soulève la question : quels sont les meilleurs ordinateurs Apple en 2021 ?

Il y a un certain nombre de choses à considérer avant d’acheter un ordinateur. La première consiste peut-être à déterminer si vous voulez un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. Si vous voulez emporter votre ordinateur en déplacement, cette décision est simple : vous voulez un MacBook. Si, toutefois, vous prévoyez vraiment d’utiliser votre ordinateur uniquement sur un bureau à la maison, un ordinateur de bureau pourrait être mieux pour vous.

Il y a d’autres considérations à faire aussi. Par exemple, vous voudrez réfléchir aux types de ports que vous souhaitez et au nombre dont vous avez besoin. Ces dernières années, la sélection de ports a diminué – vous pouvez donc envisager une station d’accueil ou des dongles avec votre nouvel ordinateur.

Avec les ordinateurs Apple, récemment, vous avez dû prendre une autre décision – si vous voulez ou non un ordinateur avec Apple Silicon. Notre conseil ? Achetez-en un avec Apple Silicon, surtout si vous avez un ordinateur portable. Les Mac basés sur M1 sont plus que suffisamment puissants pour la plupart, offrent une excellente autonomie de batterie et bénéficieront d’une meilleure prise en charge des logiciels Apple à l’avenir.

Sans plus tarder, voici les meilleurs ordinateurs Apple en 2021.

Meilleur ordinateur Apple : Apple MacBook Air

Apple MacBook Air Source de l’image : Apple

Avantages: Conception puissante, hautement portable et époustouflante

Les inconvénients: Encore un peu cher, pourrait bientôt être rafraîchi

Le MacBook Air a subi plusieurs actualisations, mais le modèle le plus récent doit être l’un des meilleurs. L’ordinateur portable offre cette conception monocoque métallique classique d’Apple, en plus de la puce M1 ultra-puissante d’Apple, d’un excellent clavier et bien plus encore.

Le clavier peut être un point sensible pour quiconque a acheté un ordinateur portable Apple au cours des trois ou quatre dernières années. Mais cela sur le MacBook Air le plus récent est en fait génial. Apple a supprimé le clavier papillon du MacBook Air de dernière génération, au profit d’un design avec plus de voyage et une sensation plus tactile.

Bien sûr, la performance est peut-être plus importante que le clavier. Le MacBook Air est livré avec la puce M1 d’Apple, qui s’est avérée être une puce incroyablement performante qui peut gérer à peu près tout ce que vous lui lancez au quotidien. Le modèle de base est livré avec 8 Go de RAM, mais vous pouvez le mettre à niveau pour offrir 16 Go si vous le souhaitez. Cette puce M1 signifie également que l’ordinateur portable offre une autonomie de batterie incroyable et qu’il devrait vous permettre de passer facilement une journée complète d’utilisation, même relativement intensive. Sur les bords, vous obtiendrez deux ports USB 4 et une prise casque.

Alors, quels sont les inconvénients du MacBook Air ? Eh bien, la sélection de ports peut être un peu limitée pour certains, et un autre port USB 4 ou deux aurait été bien. De plus, même si nous ne nous attendions pas vraiment à ce qu’il vienne avec un écran tactile, un écran tactile aurait toujours été bien. Enfin, si vous pouvez vous permettre d’attendre un peu, cela peut valoir la peine étant donné que les rumeurs indiquent qu’un rafraîchissement est à venir. Malgré ces choses, ce modèle de MacBook Air est un ordinateur incroyable que la grande majorité des utilisateurs adorera.

Apple MacBook Air fin 2020 avec puce M1

Meilleur ordinateur de bureau Apple : Apple iMac

Apple iMac Source de l’image : Christian de Looper pour .

Avantages: Design amusant, excellentes performances, excellent affichage

Les inconvénients: Cher

L’iMac a récemment fait l’objet d’une refonte majeure, et son apparence et ses performances sont excellentes. Le nouvel iMac est disponible dans une gamme de couleurs amusantes et colorées, et il offre également la puissante puce M1 d’Apple qui devrait en faire l’un des meilleurs ordinateurs Apple pour la plupart des utilisateurs.

Le design de l’iMac ressemble vraiment à un gros iPad Pro sur un support, grâce à sa minceur. Cela permet également de s’assurer qu’il doit avoir fière allure dans n’importe quelle cuisine, que ce soit dans votre bureau à domicile, dans le salon ou ailleurs. À l’arrière, vous aurez quatre ports USB 4, et si vous mettez à niveau des modèles, vous pouvez obtenir deux ports USB-C supplémentaires.

L’affichage sur l’ordinateur est assez étonnant aussi. Vous obtiendrez un écran de 24 pouces avec une résolution de 4,5K, très net et détaillé. Bien sûr, il n’est pas aussi grand que l’écran de l’iMac 27 pouces, mais à ce stade, vous feriez mieux de traiter avec l’écran plus petit ou d’attendre que le modèle 27 pouces reçoive une mise à jour.

Alors, quels sont les inconvénients à considérer ? Eh bien, l’ordinateur est un peu cher, à 1 299 $ pour le modèle de base. De plus, vous êtes à peu près coincé avec le modèle que vous achetez – vous ne pouvez pas vraiment mettre à niveau l’ordinateur après coup. Malgré ces choses, cependant, l’iMac est le tout-en-un pour la plupart des fans d’Apple.

Lire notre avis complet

2021 Apple iMac (24 pouces, puce Apple M1 avec processeur à 8 cœurs et GPU à 7 cœurs, 8 Go de RAM, 256 Go)

Meilleur Mac à petit budget : Apple Mac Mini

Apple Mac Mini Source de l’image : Apple

Avantages: Conception puissante, peu coûteuse et classique

Les inconvénients: En raison d’une mise à jour

Le Mac Mini est depuis longtemps un excellent moyen d’obtenir le système d’exploitation macOS d’Apple à un prix abordable. Le modèle le plus récent propose la puce M1 de l’entreprise, avec le design monocoque en aluminium que vous connaissez et aimez. Oh, et c’est assez bon marché, pour seulement 699 $.

Le modèle de base du Mac Mini est livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais il peut être mis à niveau pour offrir 16 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage. Sûr de dire, l’ordinateur devrait être plus que suffisamment puissant pour tous les utilisateurs, sauf les plus puissants.

Au dos, le choix des ports peut être limitatif, mais ce n’est pas terrible. Vous obtiendrez deux ports USB 4, deux ports USB 3, un port Ethernet, un port HDMI et une prise casque.

Il est important de noter que le Mac Mini devrait faire l’objet d’une mise à jour dans un proche avenir, ce qui pourrait lui donner un nouveau design et une puce encore plus puissante. Nous devrons attendre et voir si cela se produit, mais si vous pouvez attendre, cela peut valoir la peine de le faire. Pourtant, le modèle de génération actuelle offre beaucoup pour l’argent, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui ont besoin d’un ordinateur de bureau maintenant. Notez que vous devrez acheter un moniteur, un clavier et une souris séparément.

Ordinateur de bureau Apple Mac Mini

Meilleur MacBook hautes performances : Apple MacBook Pro 16 pouces

Apple MacBook Pro 16 pouces Source de l’image : Apple

Avantages: Excellent design, excellent affichage, hautes performances

Les inconvénients: Cher, à rafraîchir

Alors que le MacBook Pro 13 pouces a reçu le traitement M1, si vous voulez un ordinateur portable super puissant, il vaut toujours la peine d’opter pour le modèle 16 pouces. Le plus grand ordinateur portable MacBook Pro offre un grand écran bice, jusqu’à un processeur Intel Core i9, et plus encore, ce qui en fait l’un des meilleurs ordinateurs Apple pour ceux qui veulent une machine portable.

Commençons par les internes. Le MacBook Pro 16 pouces de base est livré avec un processeur Intel Core i7 à 6 cœurs, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Mais, l’ordinateur peut être mis à niveau pour disposer d’une puce Intel Core i9 à 8 cœurs, avec jusqu’à 16 Go de RAM, jusqu’à 8 To de stockage et jusqu’à une carte graphique AMD Radeon Pro 5600M.

Sur les bords du MacBook Pro, vous obtiendrez quatre ports Thunderbolt 3 et une prise casque. C’est probablement assez de ports pour la plupart, mais une plus grande variété de ports aurait pu être agréable. L’ordinateur portable offre un design monocoque en aluminium, et que vous l’aimez ou le détestez, il dispose d’une barre tactile.

Le MacBook Pro 16 pouces est un excellent ordinateur, mais il n’est pas parfait. C’est un peu cher, à 2 399 $ pour le modèle de base. De plus, l’ordinateur est configuré pour être actualisé à un moment donné dans un proche avenir, donc si vous pouvez attendre, cela peut valoir la peine de le faire.

Ordinateur portable Apple MacBook Pro 16 pouces

Meilleur ordinateur Apple hautes performances : Apple Mac Pro

Source de l’image de l’ordinateur Apple Mac Pro : Apple

Avantages: Extrêmement puissant, superbe design, évolutif

Les inconvénients: Incroyablement cher

Si vous recherchez l’ordinateur le plus performant d’Apple, le Mac Pro est toujours la voie à suivre. Bien sûr, il n’est pas encore livré avec les propres processeurs d’Apple, mais vous obtiendrez les incroyables puces Xeon d’Intel, couplées à de 32 Go à 1,5 To de RAM et jusqu’à 8 To de stockage. Cet ordinateur est également compatible avec les cartes graphiques Radeon d’AMD, avec jusqu’à deux puces Radion Pro W6800X Duo proposées.

L’ordinateur a aussi d’autres atouts. Il a une conception modulaire et évolutive dans un corps classique en acier inoxydable. En d’autres termes, si vous achetez une machine pour un environnement créatif professionnel et que vous souhaitez pouvoir mettre à niveau l’ordinateur sur toute la ligne, c’est la voie à suivre.

Ok, donc ce n’est probablement pas l’un des meilleurs ordinateurs Apple pour la grande majorité des gens. Pourquoi? Eh bien, ça commence à 6 000 $. Non, je n’ai pas ajouté de zéro supplémentaire. C’est peut-être le plus gros inconvénient de cet ordinateur, outre le fait qu’il n’a pas encore obtenu cette magie Apple Silicon. Quand c’est le cas, nous supposons qu’Apple ne se contentera pas d’y ajouter un M1. Il obtiendra une puce ou des puces hautement spécialisées.

Prix ​​de l'ordinateur Apple Mac Pro : 5 999 $