Meilleurs ordinateurs de jeu en 2021 : obtenez le bon équipement

La plupart des joueurs peuvent être d’accord : le jeu peut être assez frustrant. Si vous ajoutez un processeur défectueux, c’est “Game Over”. Si vous n’êtes pas un passionné de jeux vidéo, vous ne réalisez peut-être pas à quel point l’appareil sur lequel vous jouez est important. Il y a quelques facteurs différents qui entrent en jeu, tels que la RAM, la mémoire et la vitesse de connectivité, pour n’en nommer que quelques-uns. Alors que de nombreux joueurs professionnels choisissent de construire leur propre unité, vous pouvez parfois renoncer à ce processus laborieux au profit d’un modèle déjà construit avec les spécifications souhaitées.

Vous aurez également besoin de quelque chose comme un clavier de jeu pour vous aider à vaincre vos ennemis. Mais, si vous souhaitez acheter un nouvel ordinateur sans vous soucier d’en construire un, nous vous montrerons quelques-unes des meilleures options, en fonction de vos besoins personnels, que vous pouvez acheter d’un simple clic sur un bouton. Oui, c’est vraiment aussi simple que ça. Jetons un coup d’œil à nos choix pour les meilleurs ordinateurs de jeu.

Idéal pour les joueurs invétérés : iBUYPOWER Pro Gaming PC Computer Desktop

Source de l’image : iBUYPOWER/Amazon

Avantages: Plug-ins DVI, clavier et souris gratuits

Les inconvénients: Peut avoir besoin de mises à niveau pendant que vous l’utilisez

Que vous soyez un joueur professionnel ou un passionné de marathon, l’ordinateur de bureau iBUYPOWER Pro Gaming PC est un choix fantastique en matière d’équipement. Le système utilise un processeur Intel Core i7-9700F à 8 cœurs ultra-puissant pour une vitesse et un stockage maximum. Vous pourrez également maximiser les graphismes de n’importe quel jeu, grâce à une carte vidéo de jeu dédiée NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 Go.

Le système est prêt pour la réalité virtuelle et comprend des plug-ins HDMI, DisplayPort et DVI, ainsi qu’un clavier et une souris de jeu iBUYPOWER gratuits pour commencer immédiatement. Cela a un verre trempé miroir qui est esthétiquement agréable. Il a été minutieusement testé à des fins de sécurité.

Principales caractéristiques:

Processeur Intel Core i7-9700F 8 cœurs Plug-ins DVI Clavier et souris gratuits

Meilleurs ordinateurs de jeu pour la VR : CyberpowerPC Gamer Xtreme VR Gaming PC

Source de l’image : Cyberpower/Amazon

Avantages: Compatible avec les systèmes VR, carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 1660 6 Go

Les inconvénients: Le processeur ne peut pas être mis à niveau

Si les capacités de réalité virtuelle sont l’un des facteurs les plus importants pour votre processeur, sinon le plus important, le PC de jeu CyberpowerPC Gamer Xtreme VR devrait être votre choix. Il est doté d’une carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 1660 6 Go de haute qualité et d’un processeur Intel Core de 9e génération qui optimise votre GPU pour des paramètres de jeu ultra-élevés et une résolution cristalline. L’appareil est compatible avec les systèmes VR comme HTC VIVE et Oculus Rift.

Il dispose de canaux audio 7.1 ainsi que de multiples possibilités de connectivité. Le panneau spécial du boîtier côté fenêtre est un atout unique de cet ordinateur. Il y a un éclairage de boîtier RVB personnalisé et cela comprend un clavier et une souris de jeu gratuits.

Principales caractéristiques:

Compatible avec HTC Vive et Oculus Rift Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 1660 6 Go Audio 7.1 canaux

Ordinateur de jeu au meilleur rapport qualité-prix : Alarco Gaming PC Desktop Computer

Source de l’image : Alarco/Amazon

Avantages: Fonctionne avec Fortnite sur des réglages faibles ou moyens, plus abordables

Les inconvénients: Pas le plus fiable lorsque plusieurs tâches sont effectuées

Certes, les ordinateurs de jeu peuvent devenir un peu chers. Mais si vous recherchez quelque chose qui fonctionne bien et dont le coût est un peu plus raisonnable, l’ordinateur de bureau pour PC de jeu Alarco pourrait être le meilleur choix pour vous. Il s’agit d’un PC de jeu à 3 ventilateurs RVB avec une télécommande et vous pouvez profiter de Fortnite en moyenne à 100 FPS avec des réglages bas et 60 FPS sur des réglages moyens. Vous pourrez exécuter GTA5 en moyenne à 30 FPS.

Il dispose d’un processeur Intel Core i5-2400 3,10 GHz et d’une carte vidéo GTX 650 1 Go. Il dispose de sorties pour DVI, HDMI et VGA. Le coût est doit plus abordable que les autres options. Cela vient également avec une garantie d’un an. Il fonctionne sous Windows 10 Pro.

Principales caractéristiques:

Peut profiter de Fortnite avec des paramètres faibles ou moyens Intel Core i5-2400 Processeur 3,10 GHz GTX 650 Carte vidéo 1 Go

Meilleurs ordinateurs de jeu pour le refroidissement : SkyTech Blaze II Gaming Computer PC Desktop

Source de l’image : SkyTech/Amazon

Avantages : pas de bloatware, livré avec un clavier et une souris RVB gratuits

Inconvénients : pas aussi rapide que les autres options

L’ordinateur de bureau pour ordinateur de jeu SkyTech Blaze II a fière allure et reste cool. Celui-ci dispose d’un Ryzen 5 3600 6-Core 3,6 GHz avec un processeur CPU boost max de 4,2 GHz et 500 Go de stockage SSD, ce qui le rend jusqu’à 30 fois plus rapide qu’un disque dur traditionnel. Celui-ci dispose de trois ventilateurs RGB RING pour un débit d’air maximal. Le boîtier en verre trempé SkyTech mATX Mid-Tower protège votre machine.

En plus de cela, il dispose d’une carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6 Go GDDR5 ainsi que de 16 Go de mémoire de jeu. Cela n’a pas de bloatware et a plusieurs ports. De plus, vous obtiendrez un clavier et une souris RVB gratuits.

Principales caractéristiques:

Pas de bloatware Trois ventilateurs RGB RING 16 Go de mémoire de jeu

Idéal pour le stockage : HP Pavilion Gaming Desktop

Source de l’image : HP/Amazon

Avantages: Des graphismes époustouflants, des performances 10 fois plus rapides sur le disque dur

Les inconvénients: Un PC de milieu de gamme et rien de plus

L’ordinateur de bureau de jeu HP Pavilion est là pour rester. Cela vous donne une mise à niveau gratuite vers Windows 11. Il est personnalisable et compact, il ne prendra donc pas beaucoup de place dans votre région. Vous serez impressionné par le divertissement multimédia immersif avec des visuels 4K grâce au processeur Intel Core i3-10100 de génération 10K.

Celui-ci possède une architecture NVIDIA Turing et une mémoire dédiée GDDR6 de 4 Go et fonctionne avec la carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER pour des graphismes époustouflants. Vous obtiendrez des performances jusqu’à 10 fois plus rapides qu’un disque dur traditionnel, grâce aux 256 Go de stockage PCle NVMe M.2 Solid State Drive. Vous pouvez vous connecter via WLAN et Bluetooth.

Principales caractéristiques:

256 Go de stockage SSD PCle NVMe M.2 Architecture NVIDIA Turing Visuels 4K

