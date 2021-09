Meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 $ : les meilleurs ordinateurs portables à petit budget

Choisir l’un des meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 $ peut vous sembler plus logique si vous ne recherchez pas quelque chose de particulièrement puissant. Vous seriez surpris de voir à quel point ces ordinateurs portables abordables sont compétents, vantant d’excellentes performances, une construction robuste et une bonne quantité de fonctionnalités sans brûler un trou dans votre portefeuille.

Bien sûr, cela dépend de vos besoins quotidiens. Si vous ne vous attendez pas à vous attaquer à des tâches gourmandes en processeurs ou en graphiques, telles que le montage vidéo ou les jeux haute résolution, il est plus économique d’acheter un ordinateur portable à moins de 500 $. Des machines plus chères peuvent être dotées d’une tonne de puissance et de fonctionnalités telles que le Dell XPS 15, mais si vous n’avez pas besoin d’un portable au maximum ou d’un symbole de statut phare, elles ne valent pas cet argent supplémentaire. Et, vous pourriez dépenser l’argent que vous économisez sur des périphériques comme une souris fiable et une chaise confortable.

Que vous recherchiez un ordinateur portable de bureau, un portable pour l’école ou simplement quelque chose pour un usage domestique, un ordinateur portable de moins de 500 $ pourrait être l’option idéale pour vous. C’est surtout parce que beaucoup d’entre eux peuvent même aller de pair en termes de substance et de style avec certains des meilleurs ordinateurs portables. Parcourez notre liste ci-dessous et consultez notre outil de comparaison de prix pendant que vous y êtes. Qui sait? Vous pourriez même faire une bonne affaire sur un ordinateur portable à petit budget.

(Crédit image : Microsoft)

1. Microsoft Surface Go

Le meilleur ordinateur portable à moins de 500 $ à ce jour

Caractéristiques

Processeur : Intel Pentium Gold 4415Y

Graphiques : Intel HD Graphics 615

RAM : 4 Go – 8 Go

Écran : écran tactile 10,5 pouces 1 800 x 1 200 PixelSense

Stockage : 64 Go eMMC – 128 Go SSD

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Raisons d’acheter

+Abordable +Léger et facile à tenir

Raisons à éviter

-Pas aussi puissant que l’iPad -Type Cover non inclus

Le Microsoft Surface Go n’est peut-être pas l’ordinateur portable traditionnel auquel nous sommes tous habitués, mais il répondra largement à vos besoins informatiques dans son emballage compact et portable. Non seulement cet appareil est l’une des meilleures tablettes Windows, mais il constitue une excellente alternative aux ordinateurs portables si vous recherchez le meilleur ordinateur portable à moins de 500 $. Avec un mode Windows 10 S prêt à l’emploi, vous obtenez un système d’exploitation approprié qui vous permet d’utiliser des applications telles que les versions mobiles de Microsoft Office et Adobe Photoshop. Si vos besoins informatiques vont jusqu’au traitement de texte, à l’envoi d’e-mails, à la visioconférence, à des jeux légers, à la retouche photo légère et à la diffusion en continu de Netflix, cet appareil est fait pour vous.

Lire la critique complète : Microsoft Surface Go

(Crédit image : Lenovo)

2. Chromebook Lenovo IdeaPad Duo

Une tablette et un Chromebook !

Caractéristiques

Processeur : Processeur MediaTek Helio P60T

Graphiques : ARM G72 MP3 800 GHz

RAM : 4 Go LPDDR4X

Écran : 10,1″ FHD (1920 x 1200) IPS, brillant, écran tactile, 400 nits

Stockage : 64 Go eMMC

Raisons d’acheter

+Léger et portable+Longue durée de vie de la batterie+Très abordable

Raisons à éviter

-Le design peut être un truc

Utilisant une conception hybride tablette/clavier encliquetable, le Chromebook Lenovo IdeaPad Duet est le meilleur ordinateur portable économique pour la classe et les étudiants. Après tout, il combine le mode tablette pour la recherche, la lecture et la visualisation facile de Netflix lorsque vous êtes à la maison, avec un formulaire d’ordinateur portable traditionnel lorsque vous avez besoin d’un clavier. Avec un puissant processeur ARM qui dure 21 heures (oui, vous avez bien lu), c’est un package informatique génial. Le clavier et le trackpad le laissent quelque peu tomber, mais vous obtenez alors ce délicieux écran Full HD+. Mieux encore, tout cela à un prix aussi bas que vous pourriez l’espérer, ce qui en fait l’un des meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 $.

Lire la critique complète : Chromebook Lenovo IdeaPad Duet

(Crédit image : HP / BestBuy)

3. HP Chromebook 14

Équilibre optimal entre valeur et design

Caractéristiques

Processeur : Intel Celeron N2840 – N2940

Graphiques : Intel HD Graphics

RAM : 2 Go – 4 Go

Écran : 14 pouces, HD (1 366 x 768) BrightView

Stockage : 16 Go – 32 Go eMMC

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Raisons d’acheter

+ Excellent clavier, trackpad + Écran clair et vif

Raisons à éviter

-Plus lent que certains rivaux-Autonomie moyenne de la batterie

Les meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 $ offrent un prix et une capacité d’aubaine – et le HP Chromebook 14 en est l’exemple parfait. Bien qu’il soit similaire au Chromebook Acer 15 à bien des égards, ce Chromebook 14 pouces est un peu plus compact et a l’air légèrement mieux. Complété par une finition bleu vif et un écran conçu pour étonner, le Chromebook HP 14 offre le meilleur rapport qualité-prix de tous les Chromebooks, même si la durée de vie de la batterie et les performances sont moyennes.

Nous sommes particulièrement impressionnés par sa minceur et sa légèreté, un excellent appareil pour tous ceux qui veulent un ordinateur portable durable qu’ils peuvent transporter confortablement avec eux. Si vous voulez travailler sur un ordinateur portable tout en vous prélassant sur un canapé, c’est également un excellent choix. De plus, contrairement à certains autres Chromebooks, il est doté de nombreux ports, notamment une sortie HDMI, un port USB 3.0 et un emplacement pour carte microSD, ce qui en fait un ordinateur portable extrêmement polyvalent pour le prix.

Lire la critique complète : HP Chromebook 14

(Crédit image : Acer)

4. Chromebook Acer 314

Un Chromebook formidable

Caractéristiques

Processeur : Intel Celeron N4000

Graphiques : Intel UHD Graphics 600

RAM : 4 Go

Écran : LED 14 pouces (1366 x 768) haute définition

Stockage : 32 Go eMMC

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Raisons d’acheter

+Excellente autonomie et performances de la batterie+Écran clair et net

Raisons à éviter

-Pas d’écran tactile-Pas de lecteur d’empreintes digitales

Si vous recherchez un ordinateur portable économique qui vous offre vraiment un excellent rapport qualité-prix, le Chromebook Acer 314 est le meilleur ordinateur portable à moins de 500 $ pour vous. Il est facile à utiliser, fiable et dispose d’un superbe écran et d’une autonomie de batterie (jusqu’à 12 heures). Cet écran clair et lumineux de 14 pouces vous offre plus d’espace d’écran pour vos besoins de productivité. De plus, son clavier est à la fois satisfaisant et agréable à utiliser. Plus important encore, il établit un bon équilibre entre la conception, la convivialité, les fonctionnalités, la durée de vie de la batterie et les performances, tout en étant à l’aise avec ses propres limites.

Lire la critique complète : Acer Chromebook 314

(Crédit image : Acer)

5. Acer Chromebook Spin 311

Petit Chromebook polyvalent et amusant pour travailler et jouer

Caractéristiques

Processeur : Intel Celeron N4000

Graphiques : Intel UHD Graphics 600

RAM : 4 Go

Écran : 11,6″ HD (1366 x 768) écran tactile 16:9 IPS

Stockage : 64 Go de mémoire flash

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Raisons d’acheter

+Super design et construction+Belle taille+Excellent écran tactile et mécanisme de retournement

Raisons à éviter

-Dim screen-Les lunettes massives réduisent considérablement la taille réelle de l’écran

Si la polyvalence est une priorité absolue, ne cherchez pas plus loin que le Chromebook Spin 311 d’Acer. Cet appareil polyvalent a tous les atouts d’un excellent Chromebook, de sa bonne autonomie à sa construction robuste et à sa convivialité solide. Mais ensuite, il va plus loin avec ses niveaux impressionnants de polyvalence, grâce à son abondance de ports compte tenu de sa taille, de sa conception 2 en 1, de sa taille portable et de son excellent écran tactile. Il dispose également d’un clavier et d’un pavé tactile non seulement fiables, mais également agréables à utiliser. De plus, sa petite taille signifie qu’il est vraiment facile à transporter avec vous, donc si vous recherchez le meilleur ordinateur portable à moins de 500 $ pour voyager, c’est ce qu’il vous faut.

Lire la critique complète : Acer Chromebook Spin 311

(Crédit image : Microsoft)

6. Microsoft Surface Go 2

Design haut de gamme, prix plus abordable

Caractéristiques

Processeur : Intel Core m3 de 8e génération – Processeur Intel Pentium Gold 4425Y

Graphiques : Intel UHD Graphics 615

RAM : 4 Go – 8 Go

Stockage : 64 Go eMMC – 128 Go SSD

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Raisons d’acheter

+Design premium+Abordable+Peut exécuter Windows 10 complet

Raisons à éviter

-Pas de couvercle tactile ou de stylet inclus-Les spécifications du modèle de base sont faibles

La gamme Surface Go s’avère populaire auprès de la foule plus soucieuse de son budget, et son suivi, Surface Go 2, perpétue cette tradition avec son prix raisonnable et son design haut de gamme. Il exécute également le système d’exploitation Windows 10 complet, il est donc encore plus performant que les autres ordinateurs portables ou alternatives aux ordinateurs portables en ce qui concerne les applications que vous pouvez utiliser dessus. Enfin, il offre une légère amélioration des performances par rapport à son prédécesseur, donnant aux utilisateurs une raison judicieuse de mettre à niveau s’ils en ont l’argent. Toutes ces fonctionnalités combinées à sa portabilité font du Microsoft Surface Go 2 l’un des meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 $.

Lire la critique complète : Microsoft Surface Go 2

(Crédit image : HP)

7. HP Chromebook x360

2-en-1 abordable pour les fans de Chromebook

Caractéristiques

Processeur : Intel Celeron – Intel Pentium Gold

Graphiques : Intel UHD Graphics 600 – 605

RAM : 4 Go – 8 Go

Écran : jusqu’à 14″ de diagonale, FHD (1920 x 1080), tactile, IPS, micro-edge, écran antireflet

Stockage : 64 Go eMMC

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Raisons d’acheter

+Facteur de forme hybride avec écran tactile+Graphiques intégrés décents

Raisons à éviter

-Les configurations supérieures sont chères pour les spécifications

Conçue pour le marché de l’éducation, la gamme HP Chromebook x360 est plus robuste qu’il n’y paraît à première vue, elle s’adresse également aux étudiants à petit budget. Donc, cela ne grignotera pas trop votre fonds de crayons non plus. Les coûts sont maintenus bas avec le processeur Intel N4000 à 1,1 GHz abordable mais fiable et 4 Go de RAM. L’équilibre s’étend à l’écran tactile de 12 pouces qui le rend portable, léger mais toujours parfaitement utilisable.

Le principal inconvénient ici est la résolution de 1366×921 au niveau HD, mais cela est compensé de manière intéressante par un rapport 3:2 qui rend la navigation et l’écriture plus détendues. Il se replie dans une tablette, offre une bonne gamme de ports et comprend en plus un stylet dédié. Alors qu’à ce prix, il parvient toujours à avoir l’air assez funky.

Lire la critique complète : Chromebook HP x360

(Crédit image : Dell)

8. Dell Inspiron 15 3000

Ordinateur portable abordable avec de nouvelles spécifications

Caractéristiques

Processeur : jusqu’à Intel Core i5-1135G7 de 11e génération

Graphiques : Intel Iris Xe Graphics

RAM : jusqu’à 12 Go DDR4 2666MHz

Écran : 15,6 pouces FHD (1920 x 1080) Rétroéclairage LED antireflet Écran WVA à bordure étroite non tactile

Stockage : SSD M.2 PCIe NVMe de 256 Go

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Raisons d’acheter

+Nouvelles spécifications+Écran 1080p+Léger pour le prix

Raisons à éviter

-Aucune configuration USB-C-Higher supérieure à 500 $

Le fait que les modèles Intel Dell Inspiron 15 3000 pèsent autant que les offres plus haut de gamme ne fait qu’ajouter à sa valeur. Bien sûr, ses spécifications sont moins puissantes, mais ses configurations à moins de 500 $ sont toujours dotées des dernières spécifications, des puces Intel Core de 11e génération à la RAM DDR4 fonctionnant à 2666 MHz. Vous devriez probablement vous attendre à des fonctionnalités ou à un design époustouflants, mais il y a déjà beaucoup à faire pour un ordinateur portable qui coûte moins de la moitié du prix de la plupart des meilleurs ordinateurs portables en 2021.

Récapitulatif des meilleures offres du jour