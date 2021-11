Meilleurs ordinateurs portables de jeu en 2021 : excellentes options de jeu portable

Trouver un ordinateur portable de jeu était facile, car il n’y avait que quelques marques reconnaissables. Maintenant, cependant, avec les entreprises qui abandonnent de nouveaux ordinateurs portables chaque année, trouver le meilleur ordinateur portable de jeu peut être un défi. Heureusement, il y a quelques choses que vous pouvez faire pour rendre le voyage plus facile.

Si vous cherchez à acheter un ordinateur portable de jeu, vous devrez prendre en considération un certain nombre de choses. Tout d’abord, gardez à l’esprit la mémoire (RAM). Certains jeux utilisent beaucoup de RAM, il est donc important d’avoir une bonne quantité de mémoire sur votre ordinateur portable. La carte graphique et le processeur sont également très importants, alors assurez-vous de rechercher des ordinateurs portables avec des composants internes plus récents et plus puissants. Vous devrez également faire attention au type d’affichage, qui peut modifier la fluidité du jeu et son apparence. Le confort et la portabilité sont deux autres aspects importants à garder à l’esprit, surtout si vous prévoyez de jouer à des jeux lors de vos déplacements.

Armé de ces connaissances, vous pouvez commencer votre randonnée pour trouver l’ordinateur portable de jeu parfait avec certains des meilleurs choix du moment. Du puissant au portable, en passant par le jeu peu orthodoxe sur un Mac, il existe de nombreuses excellentes options d’ordinateurs portables et voici quelques-unes de nos préférées.

Meilleur ordinateur portable de jeu dans l’ensemble: ordinateur portable de jeu avancé Razer Blade 15 2021

Avantages: Options GPU et CPU puissantes, la construction en aluminium est fiable mais légère

Les inconvénients: Cher, seulement un écran 1080P

Il existe de nombreuses options d’ordinateurs portables de jeu, mais si vous recherchez un mélange entre puissant et léger, le Razer Blade 15 est parfait. Non seulement il est livré avec une multitude d’options lors de la commande directement auprès de Razer, mais le corps en aluminium donne une sensation légère mais cool qui permet de passer facilement des heures à utiliser cet ordinateur portable. De plus, Razer a rempli les côtés du Razer Blade 15 avec une multitude de ports, dont un lecteur de carte SD, 2 ports Thunderbolt 4, un USB Type-A, Type-C et HDMI 2.1.

Le corps lui-même est l’une des caractéristiques les plus remarquables de la gamme Razer Blade. Son matériau fin signifie que vous n’aurez pas à vous soucier d’une configuration encombrante lorsque vous jouez à des jeux en déplacement. La construction bénéficie également d’être extrêmement légère par rapport aux autres options disponibles. Le Razer Blade 15 est également livré avec suffisamment de puissance pour remplacer complètement votre ordinateur de bureau, le tout sans renoncer à la puissance fournie avec un PC de bureau de jeu. L’écran Full HD offre une résolution de 1080P avec une prise en charge du taux de rafraîchissement jusqu’à 360 Hz pour des visuels fluides sur les derniers jeux et applications.

Ordinateur portable de jeu avancé Razer Blade 15 Prix: 3 099,99 $

Meilleur ordinateur portable de jeu 4K : ordinateur portable de jeu Alienware m17 R4

Avantages: écran 4K lumineux et vif, options GPU et CPU puissantes

Les inconvénients: Très cher, grand design, il est difficile de se déplacer

Alienware est un autre nom incontournable dans le monde des ordinateurs de jeu à gros budget, et les ordinateurs portables de la société ont toujours été parmi les options les plus puissantes du marché. Cette performance a un prix, mais si vous recherchez un écran 4K vif pour jouer à vos jeux, alors l’ordinateur portable de jeu m17 R4 d’Alienware est un exemple parfait de dynamite dans un petit boîtier.

Vous trouverez également de nombreuses options pour personnaliser les composants internes, y compris votre choix de processeur, la limite de RAM, l’espace SSD ou HD interne et, bien sûr, l’accès aux dernières cartes graphiques. L’inconvénient de ces ordinateurs portables puissants, en dehors du prix, est leur encombrement.

Le vrac n’est pas non plus la seule préoccupation. Lors d’une utilisation intense, ces ordinateurs portables peuvent souvent devenir très chauds, ce qui signifie que vous voudrez les garder sur un bureau ou une autre surface solide plutôt que directement sur vos genoux. Cela les rend moins portables que les autres options de notre liste, mais si vous recherchez la 4K, vous devrez sacrifier une partie de cette portabilité.

Malgré tout, la puissance incluse avec le m17 R4 vaut bien le prix demandé, surtout si vous êtes un fan de la branche gaming de Dell.

Prix ​​:

Meilleur ordinateur portable de jeu compact : ordinateur portable de jeu Razer Blade 14

Avantages: conception légère et mince, large éventail de ports, options GPU et CPU puissantes

Les inconvénients: Prix, peut chauffer en bas

Le Razer Blade 14 est l’un des ordinateurs portables compacts les plus puissants que vous puissiez trouver, en particulier pour les jeux. Avec la dernière mise à jour, Razer a beaucoup réfléchi à la conception et aux spécifications générales de l’ordinateur portable. Ces versions sont complètes avec les derniers processeurs et cartes graphiques AMD. Si vous êtes plutôt un fan de Nvidia, vous pouvez toujours opter pour une carte RTX à la place.

Les 14 pouces peuvent ne pas sembler si compacts, mais lorsque vous parlez d’ordinateurs portables de jeu, beaucoup d’entre eux ne sont tout simplement pas si petits. Le fait que Razer ait réussi à emballer autant de puissance dans le Razer Blade est impressionnant. De plus, l’ordinateur portable lui-même est élégant et élégant. Il est également très fin, grâce à la conception du corps en aluminium qu’il partage avec le Razer Blade 15 légèrement plus grand.

Il y a aussi une tonne de ports sur le côté du Razer Blade 14, ce qui en fait un ordinateur portable parfait pour tous les joueurs avec une tonne de périphériques dont ils ont besoin pour brancher. Bien sûr, vous devrez vous soucier des suspects habituels sur des ordinateurs de jeu puissants comme celui-ci. Une chaleur excessive peut s’accumuler sur le fond, ce qui rend difficile l’utilisation de cet ordinateur portable sans une surface solide en dessous. Heureusement, sa taille plus petite signifie qu’il peut s’adapter à des surfaces plus petites que vous ne pourrez peut-être pas utiliser avec d’autres ordinateurs portables de jeu.

Ordinateur portable de jeu Razer Blade 14 Prix : 2 199,99 $

Meilleur ordinateur portable de jeu à petit budget : ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5

Avantages: Prix, support Alexa intégré

Les inconvénients: Le GPU et le CPU ne sont pas très puissants, peuvent être lents sous une charge importante

Si vous travaillez avec un budget limité, alors opter pour un ordinateur de bureau est probablement votre meilleur choix. Mais si vous avez besoin d’un ordinateur portable, il existe quelques options. L’Acer Nitro 5 n’est pas l’ordinateur portable de jeu le plus puissant du marché. La GeForce GTX 1650 incluse est assez bonne pour vous permettre de jouer à des jeux plus récents avec des paramètres décents.

Comme pour tout budget, il est important de se rappeler que le CPU et le GPU inclus ici ne donneront pas les mêmes résultats que des options plus chères. Si vous commencez à faire beaucoup de multitâche, il est également possible que vous rencontriez une certaine lenteur, car les composants les plus faibles ne peuvent tout simplement pas suivre le rythme. Néanmoins, cela ne signifie pas que vous devriez supprimer cet ordinateur portable pour le moment.

Malgré son budget, l’ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5 offre tout ce dont vous avez besoin dans un ordinateur portable de jeu de base. L’affichage est Full HD à 1080P, ce qui signifie des visuels nets et clairs. Il existe également des variantes optionnelles qui incluent des cartes graphiques plus chères. Le prix peut augmenter considérablement selon celui que vous choisissez. Si vous avez vraiment besoin de surveiller vos limites de dépenses, l’ordinateur portable de jeu économique d’Acer est solide à mettre sur votre bureau.

Ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5, Intel Core i5-9300H de 9e génération, NVIDIA GeForce GTX 1650, 15,6″ Full HD… Prix : 760,00 $

Meilleur MacBook pour les jeux : Apple MacBook Pro 2021 avec M1 Max

Avantages: Ordinateur portable multitâche fantastique, excellente qualité de construction et matériel interne

Les inconvénients: Prix, support encore limité pour les applications et les jeux

L’idée de jouer sur un MacBook a été la cible de plus de quelques blagues au fil des ans. Bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir dans l’écosystème Mac OS, les nouveaux MacBook Pro 2021 apportent beaucoup de puissance. C’est principalement grâce aux nouveaux chipsets M1 Max et M1 Pro d’Apple. Comme la plupart des ordinateurs Apple, vous allez cependant payer un prix élevé pour cette puissance. Ces appareils sont définitivement plus destinés aux utilisateurs professionnels qu’aux joueurs. Mais ce sont d’excellentes options si vous aimez l’écosystème Apple, surtout si vous ne voulez pas acheter un PC Windows.

Les nouveaux M1 Max et M1 Pro ont livré des références stellaires depuis leur lancement. De plus, le nombre de jeux disponibles sur macOS continue également de croître. Bien sûr, il reste encore un long chemin à parcourir pour que l’ordinateur portable premium d’Apple atteigne le même niveau de compétence de jeu que les ordinateurs portables Windows les plus puissants, mais ce n’est plus vraiment un problème matériel. Au lieu de cela, ce n’est qu’une question de temps avant que davantage de développeurs ne commencent à prendre en charge l’écosystème d’Apple avec des versions de jeu complètes des titres les plus récents et les plus populaires.

2021 Apple MacBook Pro (16 pouces, puce Apple M1 Max avec processeur 10 cœurs et GPU 32 cœurs, 32 Go de RAM,… Prix :