Meilleurs ordinateurs portables Linux 2021 | Android Central

Lorsqu’il s’agit de rechercher un ordinateur portable alternatif à Windows ou macOS, vous voudrez l’un des meilleurs ordinateurs portables Linux. Il n’y a peut-être pas autant d’options exécutant le système d’exploitation Linux que la concurrence, car la plupart des grands fabricants d’ordinateurs ne fabriquent pas d’ordinateurs portables Linux. Il y en a encore peu qui viennent de ces grandes entreprises, qui fabriquent également certains des meilleurs ordinateurs portables et des meilleurs Chromebooks, mais il existe d’excellentes options de petits acteurs qui ont une excellente réputation lorsqu’il s’agit de soutenir leurs produits.

Puissance pure : Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8



Lenovo cible l’utilisateur expérimenté de l’entreprise qui veut Linux avec cette centrale électrique. La version Windows est déjà l’un des meilleurs ordinateurs portables dans l’ensemble, alors pourquoi ne pas obtenir le meilleur mais avec Linux ? Avec un Intel Core i5 de 10e génération, jusqu’à 16 Go de RAM, jusqu’à un SSD de 1 To et Fedora 32, c’est la machine de rêve d’un développeur. L’écran 1080p est son seul inconvénient.

À partir de 2 220 $ chez Lenovo

Une option économique : Lenovo Chromebook Flex 5



Chrome OS est Linux, et vous pouvez désormais exécuter n’importe quelle application Linux de manière native sur les Chromebooks Intel, à condition qu’ils soient suffisamment puissants. Le Chromebook Flex 5 de Lenovo est suffisamment puissant pour une utilisation quotidienne et la plupart des applications Linux, et le prix atteint le point idéal.

Choix de mise à niveau : Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6



Pour ceux qui recherchent une mise à niveau par rapport au X1 Carbon, Lenovo a la réponse avec le ThinkPad X1 Yoga Gen 6. Cela signifie que vous obtiendrez un écran polyvalent de 14 pouces qui peut être replié, mais qui fonctionne également avec le ThinkPad Pen Pro de Lenovo. En termes de puissance, Lenovo utilise les derniers chipsets Intel de 11e génération, tout en vous permettant de configurer le reste de l’ordinateur portable en fonction de vos besoins.

À partir de 2 489 $ chez Lenovo

Une bête sexy : le nouveau Dell XPS 13 Developers Edition



Le Dell XPS 13 9310 est déjà un prétendant à l’un des meilleurs ordinateurs portables. Ceux qui veulent Ubuntu au lieu de Windows peuvent profiter de XPS 13 Developers Edition. Il est également doté de spécifications haut de gamme comme un écran FHD+ ou 4K de 13 pouces, un processeur Intel i5 et un SSD jusqu’à 2 To. Il n’y a rien que cet ordinateur portable ne puisse gérer.

À partir de 1059 $ chez Dell

Sécurité totale : Purism Librem 14



Purism a entrepris de créer l’ordinateur portable le plus sécurisé de tous les temps, et le résultat est le Librem 14. Chaque puce matérielle a été choisie non seulement pour la compatibilité Linux, mais également pour la confidentialité en utilisant PureOS – un logiciel qui démarre au niveau du chargeur de démarrage et est construit ligne par ligne. -line pour vous garder en sécurité. De plus, le Librem 14 est l’un des rares ordinateurs portables Linux capables de fournir une sortie 4K sur deux écrans, en plus de l’écran intégré.

À partir de 1 570 $ chez Purism

Pour les créateurs : Système 76 Gazelle



La plupart des ordinateurs portables Linux haut de gamme offrent des processeurs rapides et beaucoup de RAM, mais System 76 ajoute les dernières cartes graphiques de NVIDIA associées aux nouveaux processeurs i5 ou i7 de 11e génération. Jouez à des jeux dans des paramètres ultra-élevés ou développez-les avec puissance et style tout en vous assurant d’avoir suffisamment de ports et de stockage pour tout faire.

À partir de 1 499 $ chez System 76

Toutes les E/S : Juno Computers Neptune 15″ V2



Le Neptune 15″ V2 de Juno Computers dispose d’un écran fluide de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz, est alimenté par les chipsets Intel Comet Lake de 10e génération et peut être configuré avec jusqu’à 64 Go de RAM. Vous pouvez configurer le Neptune V2 avec l’une des dernières cartes graphiques de la série 30 de NVIDIA, et vous avez le choix entre de nombreux ports, ainsi que deux emplacements SSD m.2.

À partir de 1 755 $ chez Juno Computers

Mise en route : Juno Computers Nyx 14″ V2



L’ordinateur portable Juno Computers Nyx V2 est un ordinateur portable de démarrage idéal pour ce jeune développeur, mais peut être configuré pour quelque chose avec un peu plus de puissance. Il utilise les processeurs Intel de 10e génération, est préinstallé avec Ubuntu et peut être configuré avec jusqu’à 32 Go de RAM.

À partir de 789 $ chez Juno Computers

Design ultra-élégant : Star Labs StarBook



L’un des meilleurs aspects d’opter pour un ordinateur portable Linux est que presque toutes les fonctionnalités de la fiche technique sont configurables. Mais en plus de spécifier votre nouvel ordinateur portable Linux, le Star Labs StarBook est l’un des ordinateurs portables les plus élégants du marché. Le seul problème potentiel que vous pourriez rencontrer est que vous ne pouvez pas mettre à niveau les graphiques et que vous êtes limité aux graphiques intégrés Intel Iris Xe intégrés.

À partir de 929 $ chez Star Labs

Lequel des meilleurs ordinateurs portables Linux est fait pour vous ?

Acheter un ordinateur portable Linux, c’est comme acheter n’importe quel autre : il est utile d’en trouver un qui correspond à la fois à votre gamme de prix et à vos besoins généraux. C’est un peu un point d’achoppement par rapport aux ordinateurs portables fonctionnant sous Windows.

Linux est un “produit” de niche depuis ses débuts en 1991. Des entreprises comme Acer ou Toshiba ne fabriquent pas d’ordinateurs portables bon marché qui fonctionnent sous Linux et ne le feront probablement jamais. Trouver le meilleur L’ordinateur portable Linux est facile car des entreprises comme Dell et Lenovo s’adressent à la foule des entreprises, tandis que des entreprises petites mais très réputées comme System 76 s’adressent aux passionnés. En théorie, vous pouvez installer Linux sur n’importe quel ordinateur portable si vous êtes prêt à trouver la bonne configuration pour le matériel à l’intérieur, et c’est une bonne option si vous êtes techniquement enclin à le faire. Et assez chanceux pour que cela fonctionne.

Si tu savoir vous voulez un excellent ordinateur portable Linux, tout sur cette liste vous sera très utile. Cependant, nous recommandons le Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Il a tout ce dont vous pourriez avoir besoin d’une entreprise qui construit pour les utilisateurs d’entreprise. Prêt à l’emploi, vous obtiendrez un chipset Intel i5 de 10e génération associé à 8 Go de RAM et à un SSD de 256 Go. De plus, cela est livré avec la distribution Fedora 32, vous n’aurez donc rien à faire du côté du logiciel à son arrivée.

Les Chromebooks offrent un peu d’entre-deux. ChromeOS est en fait une distribution Linux verrouillée à part entière (tout comme Android) et Google a permis aux Chromebooks utilisant des processeurs Intel d’exécuter n’importe quelle application Linux correctement emballée dans un conteneur natif. Si nous ne devions en choisir qu’un, ce serait le Lenovo Chromebook Flex 5, qui est vraiment polyvalent et conviendrait à tout le monde. Le Flex 5 est également notre choix pour le meilleur Chromebook, en raison de la puissance sous le capot et de cet écran réversible.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

