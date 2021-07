Meilleurs ordinateurs portables pour la conception graphique 2021: meilleurs choix pour les graphistes

Les meilleurs ordinateurs portables pour la conception graphique ont besoin de plus qu’une simple puissance. Il est vrai que le montage et le rendu vidéo, en particulier en 4K, nécessitent beaucoup de puissance de feu, ce qui signifie que vous aurez besoin de la meilleure carte graphique et du meilleur processeur qui vous accompagnera dans les processus graphiques intensifs. Cependant, vous aurez besoin de plus que ces composants lourds.

Parmi les quelques autres choses à cocher sur la liste lors du choix des meilleurs ordinateurs portables pour la conception graphique, citons beaucoup de RAM ainsi qu’un stockage de grande capacité. Après tout, ces gros fichiers vidéo ont besoin de beaucoup d’espace. Bien sûr, un écran qui reproduit les couleurs avec précision et minimise la fatigue oculaire lorsque vous passez de longues heures est tout aussi vital. Un châssis léger mais robuste est également utile, surtout si vous passez beaucoup de temps sur le terrain.

À partir d’appareils Windows ou de centrales macOS, nous avons trouvé les meilleurs ordinateurs portables pour la conception graphique que 2021 a à offrir. Avec notre outil de comparaison de prix inclus, vous trouverez celui qui vous convient le mieux au meilleur prix disponible.

(Crédit image : Apple)

1. MacBook Pro (16 pouces, 2019)

Le meilleur ordinateur portable Apple de tous les temps

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i7 – i9 de 9e génération

Graphiques : AMD Radeon Pro 5300M – Radeon Pro 5500M

RAM : 16 Go – 64 Go

Écran : écran Retina de 16 pouces avec True Tone

Stockage : 512 Go – SSD 8 To

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Raisons d’acheter

+Superbe écran de 16 pouces+Clavier nouveau et amélioré

Raisons à éviter

-Cher-Limité à quatre ports Thunderbolt 3

Bien que nous soyons tristes que le MacBook Pro 15 pouces ne soit plus, nous avons accueilli le MacBook Pro (16 pouces, 2019) à bras ouverts. Aussi fin, léger et élégant que jamais, vous ne penseriez pas qu’il s’agit d’un géant de 16 pouces. Pourtant, vous obtenez cet espace supplémentaire sur cet écran époustouflant, ainsi que les composants les plus récents et les plus performants. C’est, sans aucun doute, le meilleur ordinateur portable pour la conception graphique, ainsi que d’autres efforts créatifs. Avec des haut-parleurs incroyables (et puissants) et un clavier bien meilleur pour démarrer, la production musicale n’a jamais été aussi bonne.

Lire la critique complète : MacBook Pro (16 pouces, 2019)

(Crédit image : Gigabyte)

2. Gigaoctet Aero 17 (2021)

Le rêve d’un professionnel de la création

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i7 – i9 de 9e génération

Graphiques : AMD Radeon Pro 5300M – Radeon Pro 5500M

RAM : 16 Go – 64 Go

Écran : écran Retina de 16 pouces avec True Tone

Raisons d’acheter

+Affichage magnifique+Abondance de ports

Raisons à éviter

-Fait chaud

L’un des postes de travail mobiles les plus puissants du marché, le Gigabyte Aero 17 (2021) est doté de beaucoup de puissance, d’un écran magnifique et de nombreux ports. Mieux encore, son prix est bien inférieur à celui de ses concurrents moins puissants, ce qui en fait une meilleure proposition même si vous avez un budget plus flexible. Ce n’est en aucun cas parfait. La durée de vie de la batterie pourrait par exemple être légèrement améliorée. Mais, pour combien vous payez et pour les autres choses que vous obtenez en retour, c’est un sacrifice infime.

Lire la critique complète : Gigaoctet Aero 17 (2021)

(Crédit image : Avenir)

3. MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020)

Le petit MacBook Pro d’Apple fait peau neuve

Caractéristiques

Processeur : puce Apple M1 avec processeur à 8 cœurs

Graphiques : GPURAM 8 cœurs intégrée : 8 Go – 16 Go de mémoire unifiée

RAM : 8 Go – 16 Go

Écran : écran Retina rétroéclairé par LED de 13,3 pouces 2560 x 1600

Stockage : 256 Go – 2 To SSD

Dimensions (H x L x P) : 30,41 x 21,24 x 1,56 cm

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Raisons d’acheter

+Grande autonomie de la batterie+Excellentes performances+Peut exécuter des applications iOS

Raisons à éviter

-manque encore de ports

Le MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020) n’a peut-être pas fait l’objet d’une refonte massive de sa conception, mais ce qui lui manque dans ce département, il compense largement les performances et la durée de vie de la batterie. Grâce à la puce révolutionnaire M1 d’Apple, le nouveau MacBook Pro 13 pouces offre d’excellentes performances et une autonomie exceptionnelle. Ses performances sont si impressionnantes, en fait, qu’il peut facilement gérer des vidéos 4K – et même 8K -. Si vous recherchez un ordinateur portable puissant qui garde les choses petites et légères, c’est facilement l’un des meilleurs MacBooks pour la conception graphique que l’argent puisse acheter.

Lire la critique complète : MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020)

(Crédit image : Razer)

4. Razer Blade 15 Édition Studio (2020)

Ordinateur portable haut de gamme pour la conception graphique

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i7-10875H

Graphiques : Nvidia Quadro RTX 5000

RAM : 32 Go DDR4-2933 MHz

Écran : 15,6″ OLED 4K Touch 60 Hz, 100 % DCI-P3, calibré en usine

Stockage : 1 To SSD

Raisons d’acheter

+Extrêmement puissant+Affichage époustouflant

Raisons à éviter

-Très cher

Si vous voulez l’ordinateur portable le plus puissant jamais conçu et que l’argent n’est pas un problème, alors le Razer Blade 15 Studio Edition (2020) est l’un des meilleurs ordinateurs portables pour la conception graphique. Ce magnifique poste de travail mobile à l’allure intelligente donnera à certains des PC de bureau les plus puissants un bon entraînement, fonctionnant pour leur argent, mettant en valeur des prouesses dans des tâches complexes comme l’animation 3D. C’est tout en offrant un délicieux écran tactile 4K avec une gamme de couleurs 100 % DCI-P3, parfait pour les professionnels de la création et les multitâches accomplis. Bien sûr, cela vous coûtera également une grosse somme. Mais, si vous avez la pâte, cela a toute la puissance de feu dont vous avez besoin.

Lire la critique complète : Razer Blade 15 Édition Studio (2020)

(Crédit image : Dell)

5. Dell XPS 13 (2020)

Toujours l’un des meilleurs ordinateurs portables de tous les temps

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i5 – i7 de 10e génération

Graphiques : Intel Iris Plus

RAM : 8 Go – 16 Go

Écran : 13,3 pouces FHD (1 920 x 1 080) – 4k (3840 x 2160)

Stockage : 256 Go – 2 To SSD

Raisons d’acheter

+Design magnifique+Excellente autonomie de la batterie

Raisons à éviter

-Audio terne-Cher

Le Dell XPS 13 (2020) est un habitué de notre liste des meilleurs ordinateurs portables depuis des années, et il gagne également une place bien méritée dans notre liste des meilleurs ordinateurs portables pour la conception graphique. Il conserve tout ce que nous aimons depuis le 13 pouces phare de Dell, du design magnifique et léger aux puissants composants modernes qui l’alimentent. Il embarque désormais des processeurs Intel Core i5 ou i7 de 10e génération et un écran « Infinity Edge » sans lunette, ce qui signifie que le Dell XPS 13 (2020) est un excellent interprète, tout en restant fin et léger. Il existe également un large éventail d’options de personnalisation.

Lire la critique complète : Dell XPS 13

(Crédit image : Apple)

6. MacBook Air (M1, 2020)

Un ordinateur portable Apple plus abordable pour la conception graphique

Caractéristiques

Processeur : puce Apple M1 avec 8 cœurs

Graphiques : 7 cœurs – 8 cœurs intégrés

RAM : 8 Go – 16 Go de mémoire unifiée

Écran : écran Retina 13,3 pouces 2560 x 1600

Stockage : 256 Go – 2 To SSD

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Raisons d’acheter

+macOS Big Sur est rapide et réactif+La durée de vie de la batterie est excellente+Utilisation silencieuse

Raisons à éviter

-La conception sans ventilateur pourrait avoir un impact sur les performances

Grâce à la puce révolutionnaire Apple M1 basée sur ARM qui alimente le nouveau MacBook Air, c’est une réalisation étonnante : un ordinateur portable fin et léger qui offre d’excellentes performances, même avec le montage vidéo 4K, tout en offrant une autonomie incroyable. Gérant facilement plus de 11 heures sur une seule charge, il s’agit d’un ordinateur portable que vous pouvez facilement emporter avec vous au travail ou à l’école, et son prix est incroyablement compétitif par rapport aux concurrents de Windows 10 comme le Dell XPS 15 (ci-dessous). Exécutant à la fois les nouvelles et les anciennes applications Mac, le nouveau MacBook Air peut désormais également exécuter des applications iOS pour iPhone et iPad, lui donnant également accès à des centaines d’applications et de jeux mobiles brillants. Même si vous n’avez jamais utilisé que des ordinateurs portables Windows auparavant, le MacBook Air (M1, 2020) vaut la peine d’être acheté et de passer à macOS. Oui, c’est vraiment bon.

Lire la critique complète : MacBook Air (M1, 2020)

(Crédit image : Dell)

7. Dell XPS 15 (2020)

Un ordinateur portable de conception graphique brillant

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i5 – i7 de 10e génération

Graphiques : Intel Iris Plus Graphics – Nvidia GeForce GTX 1650 Ti

RAM : 8 Go – 64 Go

Écran : 15,6″ FHD+ (1920 x 1200) IPS – UHD+ (3840 x 2400)

Stockage : 256 Go – 1 To SSD

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Raisons d’acheter

+Performance rapide+Design accrocheur

Raisons à éviter

-GTX 1650 Ti est un petit écran faible de 15 pouces peut-être trop grand pour certains

Le Dell XPS 15 (2020) est la dernière mise à jour du produit phare de Dell 15 pouces, et il coche à peu près toutes les cases en ce qui concerne ce que nous attendons d’un ordinateur portable pour la conception graphique. Le résultat final est que le Dell XPS 15 (2020) est à peu près aussi parfait qu’un ordinateur portable peut l’être et l’un des meilleurs ordinateurs portables Dell à ce jour ; il n’y a vraiment pas grand-chose à lui reprocher. Il possède certaines des technologies mobiles les plus récentes et les meilleures d’Intel, et peut même être configuré avec un GPU discret, ce qui le rend adapté aux éditeurs d’images et de vidéos, et même un endroit pour les jeux légers.

Il présente également l’un des meilleurs designs que nous ayons vus dans un ordinateur portable et est sans doute l’ordinateur portable Windows 10 le plus élégant du marché à l’heure actuelle. La durée de vie de la batterie est également phénoménale et le prix, bien qu’élevé, n’est pas si mal compte tenu de ce que vous obtenez.

Lire la critique complète : Dell XPS 15 (2020)

(Crédit image : Acer)

8. Acer ConceptD 7

Un poste de travail mobile pour les créatifs

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i7 de 9e génération

Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 2060 – 2080

RAM : 16 Go – 32 Go

Écran : 15,6″ 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPS

Stockage : 1 To

Raisons d’acheter

+Moins cher que MacBook Pro+Bonne sélection de ports

Raisons à éviter

-Cher-Design simple-Pas aussi fin et léger que MacBook Pro

Pour ceux qui pensent que les MacBook Pro sont trop chers mais ont tout de même besoin d’une station de travail mobile puissante, il y a l’Acer ConceptD 7. Ce formidable ordinateur portable capable de gérer des tâches complexes et exigeantes, grâce en partie à ses graphiques Nvidia RTX, a été conçu spécifiquement avec des professionnels de la création en écouter. Au-delà de la puissance qu’il fournit, il offre également une sélection de ports décente, un design blanc uni minimaliste et ce superbe écran IPS 4K validé par Pantone. Évidemment, c’est encore assez cher, mais si vous recherchez une alternative MacBook sous Windows pour les efforts créatifs, c’est certainement l’un des meilleurs ordinateurs portables pour la conception graphique.

Lire la critique complète : Acer ConceptD 7

(Crédit image : Razer)

9. Lame Razer 14

Ordinateur portable portable pour la conception graphique

Caractéristiques

Processeur : AMD Ryzen 9 5900HX

Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 3060 – RTX 3080

RAM : 16 Go

Écran : 14 pouces 144 Hz Full HD – 14 pouces 165 Hz QHD

Stockage : 1 To SSD

Raisons d’acheter

+Beau châssis+Fin et léger

Raisons à éviter

-Cher

Ce luxueux ordinateur portable de jeu fin et léger de Razer déborde de classe et est un ordinateur portable idéal pour les personnes qui recherchent un appareil puissant qu’ils peuvent emporter avec eux. C’est l’un des ordinateurs portables de jeu modernes les plus beaux que nous ayons vus. Ce n’est pas seulement pour les jeux, cependant. Le Razer Blade 14 est également livré avec des composants de pointe, y compris l’impressionnant processeur AMD Ryzen 9 5900HX et jusqu’à une carte graphique RTX 3080 – juste le ticket pour toutes vos demandes de conception graphique. Cela signifie qu’il est capable de vous accompagner dans les processus de conception graphique les plus intensifs sans transpirer… tout en gardant les choses portables et solidement construites, de sorte que vous n’aurez pas à craindre qu’elles ne soient endommagées lorsque vous êtes sur le terrain.

Lire la critique complète : Lame Razer 14

(Crédit image : Lenovo)

10. Lenovo Légion 7i (2020)

Une machine parfaite pour travailler et jouer

Caractéristiques

Processeur : AMD Ryzen 9 5900HX

Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 3060 – RTX 3080

RAM : 16 Go

Écran : 14 pouces 144 Hz Full HD – 14 pouces 165 Hz QHD

Stockage : jusqu’à 1 To SSD

Raisons d’acheter

Affichage +144 Hz, modèles 240 Hz disponibles + Ventilateurs silencieux qui gardent leur sang-froid

Raisons à éviter

-Autonomie de la batterie médiocre

Le Lenovo Legion 7i est peut-être avant tout un ordinateur portable de jeu, mais ce superbe design en aluminium et ses performances vraiment impressionnantes en font une aubaine pour les professionnels de la création comme les graphistes. Cela n’aurait pas l’air déplacé dans un bureau, surtout si vous éteignez ces lumières RVB aveuglantes. De plus, il reste frais sous pression, grâce à ses fantastiques thermiques. Ce n’est peut-être pas un ordinateur portable de la série RTX 3000, mais vous pouvez obtenir un RTX 2080 Super Max Q sous le capot, ce n’est pas une blague. Bien sûr, si c’est exagéré, il existe également d’autres configurations.

Lire la critique complète : Lenovo Légion 7i (2020)

Les meilleurs ordinateurs portables : notre sélection des 15 meilleurs ordinateurs portables que vous pouvez acheter cette année

Récapitulatif des meilleures offres du jour