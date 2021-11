Meilleurs outils de marketing SEO pour 2022

Aujourd’hui, j’ai quelques ressources SEO pour vous aider à améliorer votre marketing de contenu au cours de la nouvelle année. Voici des liens avec des trucs et astuces pour bien démarrer votre semaine de travail.

Alors que le marketing par moteur de recherche continue d’évoluer, votre entreprise peut garder une longueur d’avance avec les bonnes ressources. Heureusement, il existe des guides utiles qui vous permettront de trouver les meilleurs mots-clés et idées de sujets que votre public et les moteurs de recherche adoreront. Utilisez ces outils populaires pour apporter plus de visibilité à votre marque et dites-moi comment ils fonctionnent pour vous !

1) Classez plus haut et augmentez votre trafic – Ahrefs

Découvrez les meilleurs termes de recherche pour votre niche sans avoir besoin d’être un expert professionnel en référencement. Avec Ahrefs, vous pouvez effectuer une analyse approfondie de la concurrence, trouver les mots-clés organiques les plus utilisés par votre public cible et rassembler le meilleur contenu pour vos lecteurs. Améliorez votre site Web avec un audit et découvrez exactement ce que vos clients recherchent en ligne.

2) Outil marketing tout-en-un – SEMrush

Menez toutes vos stratégies de marketing numérique à partir d’une seule plateforme. SEMrush peut vous aider à améliorer votre visibilité en ligne avec des fonctionnalités telles qu’un audit technique du référencement, une collection de noyaux sémantiques, un suivi de position, une suggestion de trafic organique et la gestion des médias sociaux. Accédez à plus de 20 milliards de mots-clés, 310 millions d’annonces et 17 milliards de sites Web afin de garder une longueur d’avance sur la concurrence.

3) Augmentez le trafic de votre site Web – Ubersuggest

Attirez plus de visiteurs sur votre site Web grâce aux techniques de rétro-ingénierie. Ubersuggest de Neil Patel fournit un outil de recherche de domaine qui affiche ce qui fonctionne pour la concurrence. Apprenez les mêmes excellentes stratégies qu’ils utilisent et gagnez une longueur d’avance sur votre marché. Les rapports permettront également à votre entreprise de rédiger un meilleur contenu qui attirera plus d’abonnés.

4) Nettoyer le contenu en double – Siteliner

Effectuez un audit de contenu sur votre site Web pour un meilleur classement. Siteliner est un outil qui vous permet d’entrer dans votre domaine et de rechercher les liens rompus, les pages ou publications en double et la vitesse de chargement des pages. Entrez simplement votre URL et les résultats sont affichés dans un rapport graphique utile que vous pouvez télécharger.

J’espère que vous trouverez ces outils de référencement utiles à votre stratégie de marketing de contenu. Y en a-t-il que vous voudriez ajouter également ?

Amusez-vous avec ces conseils et outils.

Auteur : Susan Gilbert

Suivez @SusanGilbert

Susan Gilbert utilise ses connaissances en focalisation laser pour coacher et fournir des programmes de marketing en ligne et de partage social pour les auteurs, les conférenciers, les experts et les petites entreprises. Entrepreneure depuis 1987, Susan a transformé des années d’expérience en affaires traditionnelles en plusieurs projets de pointe, notamment son entreprise de marketing numérique, la promotion en ligne… Voir le profil complet ›