Meilleurs packs de batteries portables pour iPhone 2021

Avoir un moyen de recharger votre iPhone 13 ou tout autre des meilleurs iPhones en déplacement est primordial de nos jours, surtout depuis une utilisation intensive – en vous regardant Instagram, Snapchat et Pokémon Go ! – peut tuer votre batterie avant la fin de la journée. Lorsque cela se produit et qu’il n’y a pas de prise en vue, une batterie sera votre meilleur ami. Mais quelle batterie ? Voici quelques-unes des meilleures batteries portables pour iPhone.

Meilleur dans l’ensemble: Chargeur portable VimPower 22000mAh PD 3.0 Power Bank



Cette banque d’alimentation est rapide, simple et inclut tous les appareils. Il peut charger votre iPhone XS à 50 % en seulement 30 minutes ou charger complètement votre MacBook. De nombreux critiques ont testé ce produit au maximum et il a relevé le défi. C’est l’une des meilleures batteries portables pour à peu près n’importe qui d’iPhone.

23 $ sur Amazon

Format carte de crédit : la TravelCard 1500mAh



Vous pouvez récupérer une TravelCard spécialement conçue pour l’iPhone avec un câble Lightning intégré. La batterie de 1 500 mAh ne vous donnera pas une charge complète, mais elle devrait vous aider à tenir jusqu’à la fin de la journée, ce qui est tout ce que vous pouvez attendre d’une batterie de la taille d’une carte de crédit.

29 $ à TravelCard

Solution MagSafe : la batterie MagSafe d’Apple



La propre batterie MagSafe d’Apple se fixe magnétiquement à n’importe quel iPhone série 12 ou iPhone plus récent. Mettez-le simplement et passez votre journée, même en utilisant votre iPhone pendant que vous chargez. Vous pouvez l’utiliser sur un téléphone plus ancien avec chargement sans fil, mais il ne s’attachera pas magnétiquement. Notez qu’avec seulement 1460 mAh de puissance, vous obtiendrez une augmentation de puissance, mais pas une charge complète de l’iPhone.

Une autre option MagSafe : mophie snap+ juice pack mini



Une autre option MagSafe à considérer pour votre iPhone compatible MagSafe est le snap+ juice pack mini de mophie. Il est plus épais que celui d’Apple, mais il contient plus de puissance (5000 mAh) et est un peu moins cher. Comme celui d’Apple, il fonctionnera avec n’importe quel iPhone à chargement sans fil, mais vous avez besoin de l’iPhone 12 ou plus récent pour qu’il s’enclenche magnétiquement.

50 $ sur Amazon

De la taille d’une barre de chocolat : Anker 6700mAh Astro E1 Chargeur portable ultra compact



Si vous recherchez une option de charge exceptionnellement portable, l’Anker Astro E1 est parfait. C’est à peu près la taille d’une barre de chocolat et devrait charger votre iPhone au moins une fois, voire une fois et demie.

30 $ sur Amazon

Format de poche : Banque d’alimentation TG90 10000mAh avec câble Lightning intégré



Il s’agit d’une option mince avec un câble Lightning intégré, vous n’avez donc pas besoin d’en emporter un avec vous. Avec 10 000 mAh, il devrait pouvoir recharger votre iPhone plus d’une fois. Il vient en noir ou blanc.

À partir de 30 $ sur Amazon

Écran LED : Chargeur portable GETIHU 10000mAh pour iPhone



Le chargeur portable de Getihu est doté d’un écran LED pour vous indiquer où il se trouve sur la batterie. Il est léger, compatible et facilement transportable. Plus important encore, cependant, il est bien évalué par les personnes qui ont acheté cet appareil et l’ont utilisé, vous savez donc que vous obtenez un appareil digne de confiance.

23 $ sur Amazon

Une option populaire et fiable : le chargeur portable Anker PowerCore 13000mAh



Anker est l’une de nos marques préférées, et le PowerCore 13 000 mAh offre une puissance raisonnable dans un format petit et compact. C’est suffisant pour trois charges et demie d’iPhone, et il dispose même de capacités de charge rapide.

À partir de 40 $ chez Amazon 40 $ chez Walmart

Réchauffe les mains : OCOOPA Hand Warmer Portable Charger



OCOOPA combine la fonctionnalité d’un chauffe-mains avec une batterie de 5 200 mAh dans un seul appareil compact. Emportez-le lors de votre prochain voyage de camping et obtenez trois niveaux de chaleur, et vous pouvez charger votre téléphone en même temps.

À partir de 28 $ sur Amazon

Solution tout-en-un : chargeur portable myCharge HubMax 10050mAh pour iPhone



Le myCharge HubMax est une solution fantastique lorsque vous utilisez plusieurs appareils. Il contient 10 050 mAh de charge, dispose d’un micro USB intégré et comprend des câbles Lightning. De plus, il est livré avec un port USB-A pour des appareils supplémentaires. Le HubMax possède également sa propre prise murale pliable afin que vous puissiez le brancher directement.

110 $ chez Best Buy

Chargez trois à la fois : Chargeur portable INIU



Chargez jusqu’à trois appareils à la fois avec cette option légère, compacte et peu coûteuse. Trois ports incluent deux ports USB-A et un port USB-C. Il fonctionne également comme une lampe de poche. Avec une puissance de 10 000 mAh, vous en aurez pour votre argent.

À partir de 20 $ sur Amazon

Ultra compacte : iWalk Small Power Bank 4500mAh



Si vous n’avez pas beaucoup de place dans votre sac et que vous ne voulez pas vous embarrasser de câbles, pensez à cette petite banque d’alimentation qui se branche directement sur le port Lightning de votre iPhone. Bien qu’il ne s’agisse que de la taille d’un rouge à lèvres, vous pouvez recharger complètement votre iPhone ou plus, selon l’iPhone que vous possédez.

À partir de 30 $ sur Amazon

Trouvez les meilleures batteries portables pour iPhone juste pour vous

Une banque d’alimentation portable est le meilleur moyen de garantir que votre iPhone fonctionne jusqu’à la fin de la journée ou même quelques jours si vous choisissez le bon. Le chargeur portable VimPower est mon chargeur préféré ; avec sa charge rapide et ses critiques fiables, c’est l’une des options les plus fiables de cette liste, avec le MyCharge HubMax.

La technologie a parcouru un long chemin avec la TravelCard 1500mAh de la taille d’une carte. Cette banque d’alimentation portable est impressionnante lorsque vous luttez pour l’espace et que vous avez juste besoin d’un peu d’augmentation de puissance supplémentaire. Si vous recherchez également quelque chose de petit mais un peu plus puissant, le chargeur portable ultra compact Anker Astro E1 est une petite banque d’alimentation tout compris qui chargera votre téléphone au moins 1,5 fois. Savoir combien d’options vous avez est un moyen de soulager le stress au moment de décider de ce dont vous aurez le plus besoin.

