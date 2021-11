Meilleurs paramètres de champ de vision pour CoD : Vanguard

Voici les meilleurs paramètres de FOV pour Vanguard.

Call of Duty: Vanguard a innové Call of Duty, revenant au moteur de Modern Warfare et en tirant pleinement parti. Un ajout majeur se présente sous la forme d’un curseur FOV, permettant aux joueurs de console d’augmenter leur FOV et de voir plus d’informations pendant le match. Mais quels sont les meilleurs réglages ?

Meilleurs paramètres de FOV de la console

En ce qui concerne les joueurs sur console, un champ de vision compris entre 95 et 105 semble être le point idéal. Cela vous permet de voir beaucoup plus que d’habitude avec le 80 standard, mais ne le pousse pas trop loin pour que vous perdiez des images et que vous souffriez des performances.

Pour modifier votre FOV, accédez aux paramètres graphiques et déplacez le curseur jusqu’au niveau de FOV souhaité.

Meilleur FOV pour la souris et le clavier

Pour les joueurs de souris et de clavier, nous recommandons un FOV compris entre 105 et 115. En effet, les joueurs de souris et de clavier peuvent viser avec plus de précision que les joueurs de contrôleur, ce qui vous permet de glisser facilement sur les cibles, ce qui signifie que le FOV plus élevé offre un grand avantage vous permettant de voir plus.

Le champ de vision est un paramètre essentiel à modifier pour les joueurs, car le fait d’avoir le 80 FOV standard vous désavantage énormément. Les joueurs doivent être sûrs de changer leur FOV avant de sauter dans Vanguard.