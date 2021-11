Meilleurs paramètres de contrôleur Halo Infinite pour l’aide à la visée et la sensibilité sur PC

La version bêta du multijoueur Halo Infinite est sortie et certains joueurs PC recherchent les meilleurs paramètres de contrôleur pour l’aide à la visée et la sensibilitéy.

Vous pouvez télécharger le titre multijoueur gratuit via Steam ou le magasin Microsoft. La version bêta se terminera et la saison 1 commencera en décembre, date à laquelle la dernière campagne de Master Chief sortira et rejoindra le Xbox Game Pass.

La version bêta a reçu un accueil mitigé principalement grâce à sa passe de combat, mais certaines personnes se plaignent également de son manque d’aide à la visée.

Halo Infinite meilleurs réglages du contrôleur pour la sensibilité

Les meilleurs paramètres de contrôleur pour la sensibilité Halo Infinite sur PC peuvent être trouvés ci-dessous :

Accélération du look – 4 Sensibilité du look Horizontal – 5.5 Sensibilité du look Vertical – 5.5 Niveau de zoom – 1.4x 1.4x Sensibilité – 1.0

Déplacer la manette :

Zone morte centrale – 5,0 Seuil d’entrée max. – 10,0 Zone morte axiale – 5,0

Regardez le pouce :

Zone morte centrale – 7,5 Seuil d’entrée max. – 14,5 Zone morte axiale – 7,5

Tout ce qui précède est une gracieuseté de YouTuber Gamesager. Bien sûr, il existe de nombreux autres didacticiels et options disponibles si ce qui précède ne fonctionne pas pour vous.

Halo Infinite a-t-il une aide à la visée ?

Il existe une aide à la visée pour Halo Infinite lors de l’utilisation d’un contrôleur sur console, mais il ne semble pas y en avoir sur PC.

Cela vient d’un article de Reddit où de nombreuses personnes se plaignent qu’il ne semble y avoir aucune assistance du tout. Les fans disent que cela est particulièrement visible par rapport à d’autres jeux de tir à la première personne tels que Apex Legends.

La controverse a éclaté en septembre lorsqu’un joueur de l’AFK a apparemment montré à quel point l’aide à la visée était surpuissante. Bien qu’il ait quitté le jeu, l’assistance a instantanément suivi la tête d’un autre joueur de manière transparente.

Les développeurs ont répondu aux préoccupations des joueurs à partir des images en expliquant en quoi elles étaient trompeuses, mais il semble que les choses soient maintenant allées dans la direction opposée.

Quand la bêta se termine-t-elle ?

La bêta se terminera le 8 décembre, date également du début de la saison 1.

Beaucoup de gens espèrent que le manque actuel d’aide à la visée est un bogue qui sera résolu ou qu’il s’agit d’une erreur irréfléchie que les développeurs corrigeront. Cependant, les gens se plaignent également de la passe de combat et de son évolution.

Nous ne savons pas ce qui sera corrigé et amélioré à la fin de la version bêta, mais nous espérons que les plus gros problèmes auront disparu.

