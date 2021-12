Meilleurs paris alors que Kevin Durant fait son retour

Les Brooklyn Nets accueillent les Philadelphia 76ers jeudi dans ce qui devrait être le premier match de Kevin Durant depuis que ces équipes se sont rencontrées il y a deux semaines.

Comme plusieurs de ses coéquipiers, Durant avait été placé dans les protocoles COVID-19. James Harden a fait son retour peu de temps après et a assez bien tenu le fort, avec une moyenne de 38 points, 9 rebonds et 13 passes décisives lors de victoires contre les Lakers et les Clippers de Los Angeles.

C’est avec cet élan – et l’ajout de Durant et LaMarcus Aldridge – que Brooklyn entre dans le match de jeudi. Les Nets sont favorisés de 4,5 points sur Tipico Sportsbook et c’est un bon pari à couvrir avec une cote de -120.

Lorsque ces équipes se sont rencontrées en octobre, les Nets ont battu les Sixers par cinq. Lors du dernier match de Durant, les Nets ont battu les Sixers par neuf et c’était sans Harden. Non seulement Harden est de retour pour ce match, mais il joue à un niveau de calibre MVP. Il sera en mesure de compenser tout ce que les Sixers obtiendront en plus de Tobias Harris, qui a connu son pire match de tir de la saison ce soir-là.

Il est également probable qu’il y ait une régression de Seth Curry, qui a marqué 13 points de plus que sa moyenne de pointage de la saison. Et Durant, qui a marqué 34 points ce match, compensera ce que les Sixers obtiennent du centre Joel Embiid, qui en avait 32. Si le jeu se résume à des castings de soutien, Brooklyn a tout simplement été plus fiable – le banc de Philly a été largement dépassé en deux matchs.

Recherchez également que ce jeu dépasse sur un ensemble total de 221,5 points. Alors que la défense de Brooklyn s’adapte aux joueurs qui reviennent dans l’alignement, il peut y avoir des lacunes défensives qui permettent plus de seaux que d’habitude et obligent les Nets à répondre de l’autre côté. Cependant, il ne devrait pas y avoir trop de période d’ajustement pour une attaque des 10 meilleurs Nets ou un joueur avec les capacités de Durant.

Trois des cinq derniers matchs de Brooklyn ont facilement dépassé ce nombre et les deux qui n’ont pas été joués sans Durant ou Harden. Les derniers matchs de Philadelphie n’ont pas atteint un niveau aussi élevé, mais ils étaient principalement contre des équipes tout aussi épuisées que Brooklyn, mais moins talentueuses. Les deux premières rencontres entre ces équipes se sont déroulées autour de cette ligne, la première dépassant à 223 et la seconde sous à 219. Je pense que ce jeu a le potentiel d’aller plus haut que les deux.

Meilleurs paris : Filets -4,5 (-120), Plus de 221,5 (-115)

