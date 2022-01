Meilleurs paris, choix et DFS pour les Browns-Steelers

Les Browns de Cleveland ont rompu une sécheresse de 17 ans en séries éliminatoires la saison dernière. Ils n’en feront pas une séquence d’après-saison en 2022.

Cleveland a eu une saison très Cleveland pour gaspiller l’élan de la campagne de 11 victoires de l’année dernière. Son ancien quart-arrière n ° 1 au classement général a régressé en un tireur timide. Le père présumé de l’équipe WR1 s’est plaint de son utilisation et l’a finalement aidé à obtenir sa libération. Une vague de tests positifs au Covid-19 a éliminé un tiers de la liste des jours avant un match crucial (et gagnable) contre les Raiders qui a aidé à sceller le sort des Browns en séries éliminatoires lors de la semaine 15.

Cela ne veut pas dire que Cleveland n’a rien à faire pour le Monday Night Football. Avec une victoire lors de la semaine 17, les Browns peuvent éliminer leur grand rival, les Steelers de Pittsburgh, de la course aux séries éliminatoires ET gâcher ce qui sera probablement le dernier match de Ben Roethlisberger au Heinz Field.

Les Steelers sont techniquement toujours dans les séries éliminatoires à 7-7-1, même s’ils auraient besoin de plus que de simples victoires lors de leurs deux derniers matchs. Pittsburgh a boité jusqu’en 2021 derrière un jeu décevant de Roethlisberger et une régression surprenante de la défense qui l’a porté à 11 victoires consécutives en 2020.

Il est encore temps de redresser ce navire et de remporter une victoire lors de la finale à domicile de cette saison, mais ce ne sera pas facile. Les Browns ne jouent pas seulement pour la fierté ; ils jouent pour rendre l’équipe qu’ils détestent aussi misérable que possible. Parlons-en. Toutes les cotes via Tipico.

Pourquoi les Browns (+ 115) vont gagner



Les Steelers ne sont pas une bonne équipe de football. Leur record depuis la semaine 10 reflète cela. Pittsburgh est allé 2-4-1 au cours de cette séquence, qui comprend une égalité contre les malheureux Lions et des défaites éclatantes contre les Bengals et les Chiefs. Depuis la mi-saison, l’équipe de Roethlisberger est à peu près aussi bonne que les Houston Texans, selon le modèle de statistiques avancées de RBSDM :

Mal! Les Browns sont un meilleur niveau malgré une mauvaise main (comme c’est la tradition des Browns). Baker Mayfield est une préoccupation, mais il a déjà participé à de gros matchs à Pittsburgh.

Même s’il ne peut pas se montrer à la hauteur de l’occasion, Cleveland peut lancer son attaque lourde sur la défensive au 30e rang de la ligue. Lundi soir est un excellent match pour tous ceux qui ont besoin de Nick Chubb pour gagner leurs championnats de ligue Fantasy. Il n’est pas le seul joueur susceptible d’avoir un gros match :

Myles Garrett déteste Pittsburgh et veut en quelque sorte commettre un crime contre Ben Roethlisberger. La ligne offensive des Steelers pue, il y a donc de bonnes chances qu’il aille jusqu’au bout.

Pourquoi les Steelers (-140) gagneront



Pittsburgh a ouvert comme un léger favori, puis est passé à un outsider à trois points avant que les paris ne commencent à revenir sur les Steelers. Il y a plein de raisons pour lesquelles. Les Browns ont été éliminés des séries éliminatoires avec la victoire des Bengals dimanche et n’ont qu’une fierté à jouer. Roethlisberger joue son jeu de retraite potentiel au Heinz Field. Baker Mayfield est toujours le quart-arrière de Cleveland.

Cela a créé une vague de soutien dans un stade connu pour son gazon qui bouillonne et piège les porteurs de ballon dans son milieu marécageux en fin de saison (une autre frappe contre les Browns). Pittsburgh a beaucoup plus à jouer et une liste regorgeant de talents qui est décevant tout au long de la saison pour diverses raisons.

Roethlisberger a un nombre stable d’armes à sa disposition (y compris l’ailier rapproché Pat Freiermuth, qui est de retour après avoir raté la semaine 16 en raison d’une commotion cérébrale), une foule tapageuse à domicile derrière lui et la 19e meilleure défense par la passe de la ligue de l’autre côté de le ballon. C’est une recette pour une fin heureuse dans sa finale de North Shore, tous contre une équipe contre laquelle il a une fiche de 25-2-1 en saison régulière (oh mon dieu).

Les Steelers ont le talent et la motivation pour épousseter les Browns et prolonger leur misère une semaine de plus. La question est de savoir si leur ligne offensive peut tenir assez longtemps pour donner à Roethlisberger la chance de porter le score à 26-2-1.

DFS joue un botté de dégagement qui pourrait vous élever à la gloire



Joueurs disponibles pour 5 000 $ ou moins dans les confrontations DraftKings.

WR Donovan Peoples-Jones (5 000 $)

WR Ray-Ray McCloud (3 400 $)

WR Anthony Schwartz (1 400 $)

Peoples-Jones est un gâchis, mais il a joué au moins 87% des snaps offensifs des Browns au cours de chacune des trois dernières semaines et a 21 cibles au cours de cette période. Il s’agit d’une option à plafond haut et à plancher bas dont la cible moyenne se situe à plus de 16 mètres en aval. Lundi, il affrontera la défensive par la passe classée au 19e rang de la ligue.

McCloud s’est frayé un chemin dans le cercle de confiance de Roethlisberger et a joué au moins 60% des snaps de son équipe dans chacun des quatre derniers matchs. Parfois, cela se traduit par une prise pour zéro yards. D’autres fois, il se termine par huit cibles. Il devra accumuler quelques mètres après la capture pour compenser sa distance cible de seulement six mètres dans le champ pour être utile, mais il pourrait être utile de parier sur le WR3 de Pittsburgh un jour où son vétéran QB sera pressé. pour faire de la magie.

Schwartz est un voleur extrême, mais la recrue devrait avoir un look prolongé afin que les Browns puissent comprendre ce qu’ils ont dans l’ancien choix de troisième ronde. « Entrer dans ces matchs, lui apporter quelques touches, je pense que son rôle va grandir », a déclaré l’entraîneur-chef de Cleveland, Kevin Stefanski, à propos de Schwartz entrant dans la semaine 17.

Les paris prop que j’aime



Résultats du dimanche : 4-2 (.667). Saison à ce jour : 90-66 (.577)

Qu’avons-nous appris dimanche? Que les Titans n’ont pas à passer le ballon pour gagner mais qu’on peut compter sur quelques jeux explosifs par match. Et Taysom Hill peut être un quart-arrière décent tant qu’il joue contre une équipe qui ne s’en soucie plus.

Pat Freiermuth buteur TD à tout moment (+280). Freiermuth est de retour dans l’alignement et clairement une partie de confiance quand il s’agit de Roethlisberger dans la zone rouge. Il a réussi six touchés en huit matchs depuis Halloween. Cela fait de son nombre +280 une valeur solide.

Myles Garrett PLUS DE 2,5 plaqués en solo. Il a réussi trois plaqués en solo dans chacun des trois matchs de saison régulière depuis qu’il a été suspendu pour avoir frappé Mason Rudolph à la tête avec son propre casque et a déjà déclaré son intention de faire en sorte que Roethlisberger envisage sérieusement de prendre sa retraite.

Chase Claypool sur 37,5 verges de réception. Si Roethlisberger veut battre un vainqueur lors de sa finale au Heinz Field, il devra compter sur les gars qui lui donnent le plus grand coup de pouce après les captures. Claypool, à 5,1 YAC par réception, se qualifie certainement. Il a récolté plus de 40 verges sur réception lors de cinq de ses six derniers matchs. Associez-le à PLUS de 3,5 réceptions si vous vous sentez particulièrement audacieux à l’idée que Roethlisberger canalise la foule à domicile.

Et voici les paris que j’aime en quelque sorte, mais pas assez pour recommander formellement – une section qui est 14-17 sur l’année et 2-13 sur ses 15 derniers choix, donc, vous savez, donnez-lui un fondu):

Austin Hooper PLUS DE 2,5 réceptions.

Najee Harris PLUS de 17,5 tentatives au sol

Diontae Johnson PLUS DE 6,5 réceptions.

mon choix



C’est le jeu que j’ai trop pensé à l’approche de la semaine 17. À en juger par les rebondissements que la propagation a pris pour ce jeu, je ne suis pas le seul.

Mais je suis allé aux Steelers après avoir fait volte-face un peu plus tôt dans la semaine et je m’y tiens. Roethlisberger a l’émotion de son côté, et je ne vais pas parier contre le pouvoir de 60 000 Yinzers, réunis à l’unisson par le pouvoir de l’appréciation. Pittsburgh en remporte un proche.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique.

Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).