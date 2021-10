Meilleurs paris, choix, jeux DFS Buccaneers-Eagles

Philadelphie a joué un meilleur football que la plupart des gens en dehors de l’est de la Pennsylvanie et du sud du New Jersey auraient pu s’y attendre. Les Eagles étaient extrêmement limités lors de la dernière intersaison avec plus de 27% de leur plafond salarial lié à des joueurs qui ne sont plus sur la liste. Malgré cela, ils ont manipulé les Falcons, exposé les Panthers et sont très contrariés aux heures de grande écoute, loin d’annoncer des intentions légitimes pour les séries éliminatoires.

Cela commence par Hurts. Le jeu amélioré du QB de deuxième année a été le produit de plusieurs facteurs. Son taux de mauvais lancers a considérablement baissé, passant d’un intenable 26% en tant que recrue à 11,7 cet automne – le cinquième plus bas de la ligue. Il a été aidé par un corps de réception jeune et explosif capable de transformer des passes précises en gros gains; les trois meilleurs WR des Eagles ont tous 23 ans ou moins et se sont combinés pour un taux de capture de 68% en 2021.

Ce trio – DeVonta Smith, Jalen Reagor et Quez Watkins – a le jus d’attaquer le secondaire criblé de blessures de Tampa et de transformer des situations de troisième et de longue durée en jeux d’extension. Pour tous les blitz que les Bucs apportent, ils n’ont que 10 sacs à montrer. Hurts est suffisamment mobile pour prolonger cette futilité. S’il peut faire rater un gars, il aura la chance de lancer une fléchette dans une seule couverture contre un groupe débordé de demis défensifs.

Défensivement, Philadelphie a été solide contre la passe. Ses 5,8 verges nettes par tentative se classent au quatrième rang de la ligue et cette unité n’a pas encore permis un match de 300 verges. La profondeur peut être un problème compte tenu de la longue liste de cibles viables de Tampa, mais Darius Slay reste l’un des meilleurs corners de la ligue et Steven Nelson/Avonte Maddox derrière lui a été formidable. Si Brady fait une erreur, ce groupe peut en faire un problème.