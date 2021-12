Meilleurs paris, choix pour Seahawks-Rams, WFT-Eagles

Ce doit être la semaine de retour de la NFL, car cela ressemble beaucoup à 2020.

Comme la saison en forme de poire de l’année dernière, 2021 accueillera le football de mardi soir grâce à l’augmentation des cas de Covid-19 dans la ligue. À 19 h HNE, les Seahawks de Seattle chercheront à maintenir leurs minuscules espoirs en séries éliminatoires en bouleversant les Rams de Los Angeles sur la route. Dans le même temps, à quelque 2 700 miles de là un soir d’école, l’équipe de football de Washington et les Eagles de Philadelphie participeront de facto à un éliminatoire des séries éliminatoires pour conclure la semaine 15.

Pour un cadeau de football bonus aux heures de grande écoute (pour des raisons terribles), c’est une ardoise assez décente. Nous obtenons une paire de rivalités de division. L’un présente deux équipes à égalité au cœur d’une chasse aux séries éliminatoires. L’autre est une revanche en séries éliminatoires d’un match qui a aidé à fermer la porte à la carrière de Jared Goff à Los Angeles tout en exposant à quel point les Seahawks sont finalement devenus inoffensifs.

Examinons de plus près le football bonus dérivé du virus de cette semaine. Toutes les cotes via Tipico.

Qui gagnera lorsque les Seahawks (+250) affronteront les Rams (-320) ?



C’est l’une des rivalités les plus étranges de la NFC. Les Rams ont longtemps été l’épine dans le pied de Pete Carroll malgré une longue liste d’équipes médiocres (bonjour, Jeff Fisher). Le plus ancien entraîneur-chef de la ligue a une fiche de 4-10 contre LA depuis 2015, une période de cinq ans au cours de laquelle Seattle était 58-24-1 contre tout le monde dans la ligue.

Maintenant, Los Angeles a le dessus alors que des années de gestion étrange des plafonds salariaux et de rédaction souvent horrible ont laissé aux Seahawks quelques étoiles, une profondeur minimale et un record de 5-8. Les Rams ont survécu à un mois de novembre sans victoire et, après la victoire de la semaine 14 contre les Cardinals et la défaite de l’Arizona lors de la semaine 15 contre les Lions (lol), ont une nouvelle vie dans la course pour la couronne NFC West.

Le moteur de cette montée en flèche a été l’élargi Cooper Kupp, qui s’est frayé un chemin dans les marges du débat sur le MVP et au centre de la discussion sur le joueur offensif de l’année en menant la ligue dans les réceptions, les verges et les touchés pour Sean McVay. infraction passe-heureuse. Il a obtenu le soutien clé de Van Jefferson et Odell Beckham Jr. ces derniers temps, ce qui est une mauvaise nouvelle pour une défense des Seahawks qui se classe 28e pour les passes DVOA et a accordé 365 verges par la passe la dernière fois que ces équipes se sont rencontrées.

Les Seahawks pourront peut-être tirer parti de cette première rencontre. Seattle n’a traîné que de six points à la fin du quatrième quart malgré Geno Smith et son taux de mauvaise passe de 31 pour cent qui a lancé la plupart des passes de l’équipe cette nuit-là. Russell Wilson a retrouvé sa pleine force après avoir raté le temps en raison d’une blessure au doigt et pourrait enfin retrouver la forme de Russell Wilson grâce à un ratio touchdown-interception de 6:1 et un passeur de 108,8 au cours des trois derniers matchs.

Pourtant, il devra jouer son meilleur football de 2021 pour renverser les Rams. Ce n’est pas impossible, mais cette version du Seahawk QB de longue date n’a pas été vue depuis septembre.

Qui gagnera lorsque l’équipe de football de Washington (+250) affrontera les Eagles (-320) ?



Washington ressemblait à un outsider en direct à la fin de la semaine 14. Les Cowboys ont mis fin à leur séquence de quatre victoires consécutives, mais la défense de l’équipe de football cliquait enfin et était capable d’être l’épine dorsale d’une autre course improbable en séries éliminatoires.

Puis vinrent les absences du Covid-19. Soudain, cette unité n’était plus que l’ombre d’elle-même. Alors que le report de deux jours a aidé la ligne défensive de l’équipe à se rétablir, il reste encore plusieurs pièces manquantes qui sont discutables pour le match de mardi soir :

Les lignes de paris de mardi dépendront du poste de quart-arrière et si Taylor Heinicke ou Kyle Allen peuvent être libérés avant la date limite de 15 heures. Un Heinicke compétent mais peu spectaculaire et une défense de premier plan peuvent travailler contre la défense de milieu de route de Philly. En fait, Heinicke a été l’un des passeurs les plus efficaces de la ligue depuis la semaine de congé de son équipe :

Tenez compte de la défensive contre la course au septième rang de Washington et de la propension de Philly à garder le ballon au sol et vous avez la possibilité de créer la surprise.

Cependant, il est difficile de faire confiance à l’équipe de football, même en pleine santé, et doit jouer sur la route contre une équipe des Eagles dont les espoirs en séries éliminatoires sont tout autant en jeu que ceux de la WFT. Jalen Hurts joue pour conserver son emploi après que Gardner Minshew ait réalisé une solide performance en tant que doublure lors de la semaine 13 et toute l’équipe a eu 16 jours pour se préparer grâce à son récent congé.

Si Washington doit lancer le ballon, il le fera contre une défense contre les passes montante qui a accordé moins de 210 verges par la passe par match au cours de ses quatre dernières sorties (3-1 dans cette séquence). Une avance précoce des Eagles pourrait être un désastre pour l’équipe de football, et cela pourrait être le cas si une équipe chargée de joueurs qui ne se sont pas entraînés la semaine dernière ou qui ne peuvent pas jouer mardi remplissent son alignement. Il y a beaucoup plus de travail en faveur de Philadelphie que de Washington.

DFS joue un botté de dégagement qui pourrait vous élever à la gloire



Les joueurs sous-estimés dans la liste des classiques DraftKings à quatre équipes de ce soir.

RB Kenneth Gainwell (4 400 $)

WR Odell Beckham Jr. (4 900 $)

WR Cam Sims (3 200 $)

TE Kendall Blanton (2 500 $)

Kenny G est un dos mercuriel déclenché par son utilisation dans un peloton dense. Il n’a joué plus de 50% des snaps offensifs de son équipe qu’une seule fois cette saison. Il peut cependant emballer un coup de poing dans cette utilisation limitée; il a récolté près de 20 points fantastiques en 27 clichés lors de la victoire de Philadelphie contre les Giants lors de la semaine 13, même avec Miles Sanders dans la formation.

Gainwell a eu beaucoup de points parce que les Eagles étaient heureux de battre le chrono tard dans une victoire de 15 points sur un rival de division. Mardi, Philadelphie est un favori des touchés contre l’équipe de football en visite.

Beckham est devenu un point focal pour une infraction nécessitant un point intermédiaire entre la fiabilité de la plage intermédiaire de Kupp et le jeu profond boom-or-bust de Van Jefferson. Cela lui a laissé 22 cibles au cours des trois dernières semaines et une réception de touché dans chacun de ces matchs. Il n’a eu que quatre clichés de moins que Jefferson le week-end dernier pourrait être encore plus en ligne après sa meilleure performance de la saison au cours de la semaine 14.

Les Sims semblaient prêts pour une saison décisive en 2021, mais ont été relégués au bas du tableau de profondeur et n’ont pas eu d’impact au début. Ses 40 snaps la semaine dernière ont doublé son record de la saison précédente et il a répondu avec trois attrapés pour 69 verges et un touché. Il gagnera probablement moins de représentants cette semaine avec Terry McLaurin de retour dans l’alignement, mais si Washington doit lancer tôt et fait souvent face à un déficit contre une équipe de premier plan, les Sims pourraient gagner une chance de tirer parti de la percée de la semaine dernière.

Blanton a joué 90 pour cent des snaps des Rams la semaine dernière et devrait obtenir une course similaire mardi avec Tyler Higbee et Johnny Mundt tous deux exclus pour le match. Il a réussi deux attrapés sur trois cibles la semaine dernière et aura besoin d’un touché pour être pertinent, mais à 2 500 $, il est aussi bon marché que possible et vaut le coup si vous chargez Cooper Kupp et Antonio Gibson.

Les paris prop que j’aime



Résultats du lundi : 3-2 (0,600). Saison à ce jour : 79-58 (.577)

Qu’avons-nous appris lundi? Faire confiance aux Vikings ou aux Raiders pour passer le ballon efficacement était une erreur. S’appuyer sur l’offensive des Bears pour frapper des overs extrêmement bas, cependant, a été rentable grâce à un pari de dernière minute sur le total précipité de Justin Fields et une ruée de Fields de dernière minute. Voyons si nous ne pouvons pas nous frayer un chemin à travers une autre nuit d’absences de Covid :

Annnnnd nous ne pouvons pas, car la plupart des paris sportifs, Tipico inclus, n’ont pas d’accessoires pour les joueurs pour les matchs de ce soir. Peut-être prendre un Kendall Blanton n’importe quand à +300 ? Je mettrai à jour cela plus tard si des lignes qui ont du sens se rapprochent du coup d’envoi.

METTRE À JOUR: Nous avons un accessoire de passe Jalen Hurts. Vous savez où cela va:

Jalen fait mal sous les 194,5 verges par la passe. Le plan de match de Philly change complètement avec Hurts dans la formation. Il n’a pas lancé plus de 180 verges depuis le 24 octobre. Le secondaire épuisé de Washington lui donnera de l’espace pour lancer, mais son front défensif désormais sain le poussera à s’échapper de la poche pour des gains faciles, selon la tradition.

Associez-le à PLUS de 44,5 verges au sol si vous êtes sûr que trois semaines suffisent pour reposer sa cheville hésitante.

Mes choix



je roule avec les béliers, qui ont besoin de cette victoire pour garder leurs espoirs de titre NFC West à flot et parce que, eh bien, ils ont généralement une réponse pour Pete Carroll et Russell Wilson.

L’autre jeu est un appel plus difficile pour moi. Je ne peux pas m’empêcher de penser que Washington est un mauvais match pour Jalen Hurts, qui a couru pour une paire de touchés lors de sa seule rencontre avec l’équipe de football, mais qui n’a également complété que sept des 20 passes. La ligne défensive de la WFT sera en grande partie intacte, ce qui est un excellent moyen de limiter la première attaque de Philly et de forcer Hurts à lancer le ballon. Si Taylor Heinicke peut jouer, je pense Washington est un excellent rapport qualité-prix à +6,5 et, bon sang, mon choix direct aussi.

Mettre à jour: Garrett Gilbert commence avec Heinicke et Kyle Allen exclus et la ligne a balancé deux autres points en faveur de Philadelphie. C’est maintenant un choix des Eagles.

