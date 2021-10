Meilleurs paris d’accessoires pour les 76ers sans Ben Simmons en match d’ouverture contre Pelicans

Les 76ers de Philadelphie joueront leur match d’ouverture de la saison mercredi contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans sans Ben Simmons après que l’attaquant des étoiles a été exclu de l’entraînement mardi et a par la suite suspendu un match pour conduite préjudiciable à l’équipe.

Philadelphie reste un favori de 4,5 points sur les Pélicans sur Tipico Sportsbook, mais l’absence de Simmons obligera d’autres joueurs à combler plusieurs vides dans le score de la boîte. Malgré toutes les discussions sur la déception de Simmons en séries éliminatoires il y a une saison et la valeur commerciale de tanking, il est toujours un All-Star avec une moyenne d’environ 16 points, huit rebonds et huit passes décisives pour sa carrière. Deviner qui arrive gros à sa place offre des opportunités de paris sur les accessoires alléchantes.

Tout d’abord, il est important de comprendre le rôle de Simmons en tant que principal gestionnaire de balle et initiateur de l’attaque des Sixers. Il a mené l’équipe pour les passes décisives chacune des quatre dernières saisons et il n’y a pas eu de numéro deux constant au cours de cette période. Mais lors des 14 matchs qu’il a ratés la saison dernière, il était évident que l’offensive coulait un peu plus dans tout le monde, car plusieurs joueurs ont vu une légère augmentation des passes décisives, y compris le buteur de référence Joel Embiid.

En tant que personne qui aura le plus le ballon entre ses mains, j’aime les plus de 3,5 passes décisives pour Embiid à -114 cotes. C’est juste autour de sa moyenne de 2,8 la saison dernière et juste en dessous des 3,9 qu’il a moyenne dans les matchs sans Simmons.

Embiid a également marqué beaucoup plus avec Simmons, augmentant sa moyenne de 28,5 sur la saison à 31,6 lors des neuf matchs où il a pris la parole avec Simmons. Il n’a que -135 cotes pour frapper Tipico, mais cela se marie bien avec les passes décisives dans un match à deux jambes.

Tyrese Maxey est un autre joueur qui a augmenté sa moyenne de points avec Simmons la saison dernière, qui est passé de 8,0 points par match à 14. Il a joué dans les 14 matchs manqués par Simmons la saison dernière et a marqué 30 et 22 lors des deux derniers. Combinez cela avec un rôle plus important prévu pour le gardien de deuxième année et j’aime aussi ses plus de 14,5 points à -114 cotes.

Maxey sera probablement le meneur de facto de l’équipe avec Simmons absent, ce qui pourrait contribuer à ce qui ressemble à une ligne élevée de 5,5 passes décisives. Mais c’est avant tout un buteur, donc je prendrais la cote inférieure à -103.

Enfin, il est difficile d’imaginer que chaque partant des Sixers parte du côté offensif. Si nous prévoyons qu’Embiid et Maxey dépasseront leurs sorties typiques, quelqu’un doit prendre du recul et ce joueur pourrait être Tobias Harris. Harris est un joueur régulier sur lequel on peut compter pour ses 17 à 20 points. Il avait une moyenne de 19,5 points la saison dernière et cela n’a pas beaucoup changé, tombant à 18,9 points dans les neuf matchs qu’il a joués sans Simmons. Il sera mis au travail sur la défensive contre une équipe de pélicans avec Brandon Ingram et Jonas Valanciunas, donc j’aime les chances de -108 pour lui de tomber sous les 20,5 points.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).

Ce que les futurs parieurs peuvent apprendre de la soirée d’ouverture de la NBA