Meilleurs paris de la NFL sur les cotes du Super Bowl pour la saison 2021

La saison de la NFL commence dans environ une semaine, ce qui signifie que c’est votre dernière chance de profiter d’une table rase avant de faire connaissance avec les équipes en 2021.

Il y a un avantage quand il s’agit de parier sur d’éventuels gagnants du Super Bowl, et c’est sur quoi nous nous concentrons aujourd’hui : six des meilleurs paris que vous pouvez faire sur qui gagnera tout en février, avec des cotes gracieuseté de Tipico Sportsbook.

Même le favori – alerte spoiler, cette équipe est l’un de nos choix – a de très bonnes chances, et le reste pourrait finir par vous rapporter beaucoup d’argent.

Décomposons-les :

Ce n’est pas le pari le plus courageux, mais faisons ici un pari réconfortant. Parier sur Patrick Mahomes et les Chiefs pour remporter le Super Bowl n’est jamais un mauvais pari.

S’il n’y avait pas eu une pénalité de hors-jeu malheureuse lors du match de championnat de l’AFC 2018, les Chiefs auraient joué dans le Super pendant quatre années consécutives. Ils ont les cotes les plus élevées du Super Bowl pour une raison. Cette ligne offensive remaniée avec Orlando Brown, Joe Thuney, Creed Humphrey, Trey Smith et Kyle Long leur permettra de marquer beaucoup de points. De nouveau. – Charles McDonald

Celui-ci est assez simple : Sean McVay n’a jamais eu un QB comme Matthew Stafford sous le centre alors qu’il entraînait les Rams.

Oh, bien sûr – il a transformé Jared Goff pendant quelques années et a emmené l’équipe à un Super Bowl. Mais Stafford n’est certainement pas Jared Goff.

Associez cette logique à une attaque équilibrée et à une défense qui compte deux des meilleurs défenseurs de la NFL – Jalen Ramsey et Aaron Donald – et cela me semble être un pari évident. – Charles Curtis

Les Browns ont tout le talent nécessaire pour se lancer dans une course en séries éliminatoires et se battre pour un titre. Leur saison dépendra principalement de la progression du quart Baker Mayfield lors de la deuxième année de l’offensive de Kevin Stefanski. S’il peut franchir cette prochaine étape et donner aux Browns un jeu de passes qui correspond à leur jeu de course déjà dominant, ils auront une attaque prête pour le championnat. La défense continue de grandir en tant qu’unité, mais les ajouts secondaires de John Johnson et Troy Hill les aideront dans leur quête du titre. – CM

Je t’entends rire, et c’est bien. Parce que je suis un peu intrigué par ce nombre pour une équipe qui pourrait avoir une défensive parmi les trois premières cette année.

C’est sur l’infraction qu’il faut s’interroger. Mais la raison pour laquelle je suis prêt à jeter de l’argent sur les Colts est de penser que Carson Wentz revient ce mois-ci et en fait juste assez pour donner un peu de jus à une attaque de premier plan dans le jeu de passes. Nous avons vu cette formule fonctionner pour d’autres équipes gagnantes du championnat, n’est-ce pas ? – CC

Green Bay est l’une des meilleures équipes de la ligue et ils se sentent comme un pari de valeur à ce stade. Aaron Rodgers est de retour de sa saison MVP et prêt pour une autre année dominante. La ligne offensive, si elle est en bonne santé, devrait être parmi les meilleures de la ligue et ils ont une solide écurie de demis offensifs pour compléter Rodgers. Le nouveau coordinateur défensif Joe Barry devrait fournir une certaine stabilité schématique qui leur a manqué dans les moments clés des séries éliminatoires au cours des dernières années. – CM

Une équipe qui coche beaucoup de cases, avec une attaque polyvalente et une défense stellaire. La raison pour laquelle je fais ce pari ? Lorsque Trey Lance prendra le relais au cours de la semaine 7 environ, ils passeront du statut de coureur également à celui de favori. Soudain, +1200 ressemblera à une bonne affaire. – CC

