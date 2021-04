Meilleurs paris gratuits et cotes pour Premier League

L’action PREMIER LEAGUE est de retour après la trêve internationale avec deux énormes matchs samedi.

Nous avons droit à Leicester vs Man City à 17h30 avant Arsenal vs Liverpool à 20h00.

Ne manquez pas les meilleurs paris pour la Premier League

Chelsea accueillera West Brom au début du match avant que Sheffield United ne se rende à Elland Road pour affronter ses rivaux du Yorkshire, Leeds.

Et nous sommes à votre disposition avec tous les meilleurs paris et offres d’inscription de Paddy Power, William Hill, Betfair et 888 Sport parmi lesquels les parieurs peuvent choisir.

Meilleures offres aujourd’hui

Patrick Bamford Over 2 Shots On Target & Oliver McBurnie Over 1 Shot On Target – 14/14 (Meilleur prix garanti – William Hill – ICI *) Kevin de Bruyne pour aider un but dans chaque mi-temps – 20/1 (William Hill – ICI * ) Arsenal vs Liverpool: les deux équipes marquent dans les deux mi-temps – 9/1 (Paddy Power – ICI *)

William Hill – Les nouveaux clients parient 10 £ et obtiennent 30 £ de paris gratuits + 10 £ de bonus de casino ICI *

Cotes améliorées de William Hills

Patrick Bamford Plus de 2 tirs cadrés et Oliver McBurnie Plus d’un tir cadré – 14 / 1Mason Mount pour aider un but et Hakim Ziyech pour aider un but – 6 / 1Kai Havertz sur 1 tir cadré et Kai Havertz pour aider un but – 11 / 1Kevin de Bruyne pour aider un but dans chaque mi-temps – 20 / 1Kelechi Iheanacho, Youri Tielemans et Ilkay Gundogan chacun au moins 1 tir cadré – 15/4

Paddy Power – Les nouveaux clients obtiennent un pari de 20 £ sans risque ICI *

Prix ​​de Paddy Power Power

Olivier Giroud marque un triplé – 14 / 1Arsenal vs Liverpool: Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps – 9 / 1Martin Odegaard pour fournir une passe décisive – 9/2

Betfair – Les nouveaux clients parient 5 £ et obtiennent 20 £ de paris gratuits ICI *

888 Sport – Pariez 10 £, obtenez 30 £ + bonus de casino RÉCLAMER ICI *

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui:

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Ne joue qu’avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne poursuit jamais ses pertes Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé