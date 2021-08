Meilleurs paris sur le football – Messi fera potentiellement ses débuts au PSG plus Bristol City contre Swansea

Lionel Messi pourrait potentiellement faire ses débuts pour le PSG ce soir contre.

Alors que le football du vendredi soir nous offre également Bristol City contre Swansea dans un affrontement de championnat intrigant.

.

Lionel Messi pourrait jouer pour le PSG contre Brest

Nous nous sommes associés à Sky Bet, Paddy Power, William Hill, BoyleSports, 888 Sport et Betfair.

Meilleurs paris

Messi marquera, 4+ corners par équipe et Wijnaldum sera breveté 22/1 (Sky Bet RÉCLAMER ICI*) Le PSG et Leipzig gagnent tous les deux et les 4 équipes marquent – ​​était 11/2 maintenant 7/1 (William Hill RÉCLAMER ICI*) Messi 1 ou plusieurs tirs cadrés du pied droit & 1 ou plusieurs tirs cadrés du pied gauche – 7/2 (Betfair RÉCLAMER ICI*)

Sky Bet – Pariez 10 £ et obtenez 40 £ gratuits ICI *

Brest vs PSG

Mauro Icardi à marquer en premier Était 3/1 Maintenant 4/1PSG pour gagner 2-0 Était 13/2 Maintenant 15/2Ander Herrera à être breveté en premier 15/2 9/1Kylian Mbappe pour marquer un tour du chapeau 12/1 18/1Messi à score, 4+ corners par équipe et Wijnaldum à être breveté 22/1

Bristol City contre Swansea

Jamal Lowe a marqué le premier Était 9/2 Maintenant 11/2Andreas Weimann et Jamal Lowe ont tous les deux marqué Étaient 11/1 Maintenant 14/1Bristol City gagne 3-1 Était 18/1 Maintenant 20/1Chris Martin a marqué une tête Était 16/ 1 maintenant 20/1

William Hill – Pariez 10 £ et obtenez 50 £ de paris gratuits + 100 tours gratuits sur le casino (mobile uniquement) ICI*

Le PSG, Bristol City et le Real Betis marquent chacun plus d’un but – était 24/5 maintenant 6/1

Le PSG et Leipzig gagnent tous les deux et les 4 équipes marquent – ​​était 11/2 maintenant 7/1

Kylian Mbappe, Jamal Lowe et Andre Silva tous à marquer – était 15/2 maintenant 11/1

Paddy Power – Obtenez un pari sans risque de 20 £ ICI *

Bristol City contre Swansea

Jay Fulton aura 1 tir cadré ou plus Était 2/1 Maintenant 5/2Jake Bidwell sera averti Était 11/4 Maintenant 10/3Andreas Weimann marquera le premier Était 9/2 Maintenant 11/2Bristol City gagnera 2-1 Était 8 /1 Maintenant 10/1 Swansea gagne 2-0 Était 12/1 Maintenant 14/1

Prix ​​de l’électricité du samedi

Man City, Aston Villa et Brentford tous vainqueurs Était 4/1 Maintenant 13/2

Betfair – Pariez 5 £ et obtenez 20 £ de paris gratuits ICI*

Betfair Boost

Bristol City et RB Leipzig tous les deux vainqueurs Était 9/4 Maintenant 11/4PSG, Real Betis et Standard de Liège tous à gagner Était 11/4 Maintenant 10/3

Les cotes Lionel Messi contre Brest

Lionel Messi 1 tir cadré ou plus du pied gauche – 1/20Lionel Messi 1 tir cadré ou plus depuis l’extérieur de la surface – 3/10Lionel Messi 2 tirs cadrés ou plus depuis l’extérieur de la surface – 6/4Lionel Messi 1 ou plus du pied droit tirs cadrés et 1 ou plusieurs tirs cadrés du pied gauche – 7/2Lionel Messi 1 ou plusieurs tirs de la tête cadrés – 6/1Lionel Messi 3 tirs cadrés ou plus depuis l’extérieur de la surface – 11/2Lionel Messi 1 ou plusieurs tirs cadrés de l’extérieur de la surface et 1 ou plusieurs tirs de la tête cadrés – 17/2

888 Sport – Pariez 10 £, obtenez 30 £ + un bonus de casino RÉCLAMEZ ICI*

