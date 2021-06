Meilleurs petits chargeurs sans fil pour écouteurs et montres connectées 2021

Meilleur

petits chargeurs sans fil pour écouteurs et montres connectées Android Central 2021

Charger vos véritables écouteurs sans fil implique généralement de les placer dans leur étui de chargement inclus, mais comment chargez-vous l’étui lui-même ? Habituellement, cela se fait via un câble microUSB ou USB-C, mais le chargement sans fil est souvent une autre option. Quant à la recharge de votre smartwatch Android, certains modèles peuvent être rechargés sans fil. Il est facile de placer vos écouteurs sans fil ou votre montre connectée sur la surface de charge, et vous serez prêt à charger sans fil. Nous avons rassemblé certains des meilleurs petits chargeurs sans fil pour écouteurs et montres connectées.

Câble extra-long : Chargeur sans fil Ventev Qi Chargepad+



Ce petit chargeur sans fil de forme circulaire offre une charge rapide pour la plupart des appareils compatibles Qi. Placez vos écouteurs sans fil ou votre montre connectée au centre et il se rechargera en un rien de temps. Vous adorerez le design élégant qui vous permet de le placer n’importe où dans la maison, et il ne dépassera pas comme un pouce endolori. Il est certifié MFi pour fonctionner avec les appareils Apple (7,5 W) et Samsung (10 W). L’une des meilleures caractéristiques est le câble de charge extra-long de 5 pieds qui vous permet de le placer n’importe où et de ranger le cordon hors de vue.

45 $ sur Amazon

Levez-vous ! : Belkin Boost Up Chargeur sans fil 10W



Optimisé pour les appareils Qi, ce chargeur peut charger à 5 W de puissance pour des appareils comme de véritables écouteurs sans fil, y compris les Apple AirPods 2, ou 7,5 W pour l’iPhone et 9 W pour les appareils Samsung. Avec un câble de 4 pieds inclus et une garantie de deux ans, vous pouvez également saisir le support sans fil pour charger les smartphones à la verticale. C’est une excellente option pour charger à la fois les téléphones et les écouteurs qui ajusteront la puissance en fonction de l’appareil placé dessus. Il existe en noir ou en blanc.

40 $ sur Amazon

Vérifiez votre statut : Anker Wireless Charger PowerWave Pad



Avec ce chargeur sans fil, vous pouvez vérifier l’état de charge avec l’indicateur LED. S’il clignote en bleu, un objet peut entraver le chargement. S’il clignote en vert, vous n’utilisez peut-être pas d’adaptateur compatible 5V/2A ou supérieur. Une lumière bleue fixe signifie que votre appareil est en cours de charge. Vous obtenez un câble de 4 pieds, une puissance de charge maximale de 10 W et des options de couleurs sympas telles que le noir, le blanc et le bleu marine. Il existe également des options multi-packs.

À partir de 12 $ sur Amazon

Super poche : chargeur sans fil compact Spigen SteadiBoost



Super compact, ce chargeur sans fil peut tenir dans la paume de votre main et peut facilement être rangé sur votre bureau, votre table de chevet ou même dans votre sac à dos ou votre sac à main. Il est certifié Qi et prend en charge jusqu’à 10 W de charge, idéal pour les montres intelligentes et les écouteurs sans fil. Le chargeur lui-même se charge via USB-C et dispose d’une technologie de contrôle de la chaleur utile qui aide à éviter la surchauffe.

17 $ sur Amazon

Deux pour un : chargeur sans fil Samsung Duo Pad



Grâce à ce chargeur sans fil pratique, vous pouvez charger vos écouteurs sans fil et votre montre connectée en même temps ! Il offre également la technologie Fast Charge pour les smartphones Samsung Galaxy, ce qui signifie que le Galaxy S10 et les appareils plus récents peuvent charger jusqu’à 12 W. La plupart des gens l’achètent pour leur téléphone et leur montre, mais gardez à l’esprit qu’il est certifié Qi pour charger n’importe quel appareil compatible Qi. Il est également accompagné d’une garantie d’un an.

70 $ sur Amazon

Large compatibilité : station de charge sans fil OIUSHYO 3-en-1



Vous devez peut-être pouvoir charger tous vos appareils en même temps, y compris votre smartphone, votre montre intelligente et vos écouteurs sans fil. Si tel est le cas, la station de recharge sans fil OIUSHYO 3-en-1 fera l’affaire. Il est relativement compact et ne prendra pas trop de place. Il est même livré avec une prise murale 8W Quick Charge 3.0. Vous profiterez d’une protection contre les surintensités, d’une protection contre les surtensions et d’une protection contre les surchauffes pour une expérience de charge sûre.

39 $ sur Amazon

Meilleurs petits chargeurs sans fil pour écouteurs et montres connectées : faites un choix

Si vous souhaitez couper les cordons et pouvoir déposer votre étui pour écouteurs sans fil ou votre montre connectée sur une surface de chargement sans fil, il existe de nombreuses options. Parmi tous les meilleurs petits chargeurs sans fil pour écouteurs et montres connectées, notre préféré est le Chargeur sans fil Ventev Qi Chargepad+. D’abord et avant tout, son design attrayant en fait un choix polyvalent à placer n’importe où dans la maison. Sans oublier que vous obtenez un cordon très long qui peut être facilement caché hors de vue.

Si vous souhaitez charger deux appareils simultanément, le chargeur sans fil officiel Samsung Duo Pad est la meilleure solution. C’est particulièrement une bonne option si vous possédez un smartphone Samsung Galaxy et des écouteurs Galaxy, car il peut charger rapidement le téléphone. C’est peut-être le plus cher, mais c’est l’option la plus fiable et la plus efficace pour les utilisateurs de Samsung.

Lorsque vous recherchez un chargeur sans fil qui vous permet d’être vraiment imparable, ne cherchez pas plus loin que la station de charge sans fil OIUSHYO 3-en-1. Réduisez le nombre de chargeurs et de câbles sur votre table de chevet ou votre espace de travail. Ce chargeur permet de recharger simultanément vos écouteurs, votre smartwatch et votre smartphone. Il offre une large compatibilité pour de nombreux appareils, y compris les iPhones, les Airpods Apple, les téléphones Samsung Galaxy et les montres intelligentes Samsung.

