Meilleurs playbooks NBA 2K22 et les meilleurs jeux pour toute composition d’équipe

Les meilleurs playbooks NBA 2K22 sont la clé pour réussir vos meilleurs plans de basket-ball.

Les jeux ne manquent pas, mais vous voudrez consacrer une partie de votre temps et de votre argent dans le jeu aux meilleurs, au moins pour commencer. Nous avons rassemblé quelques premiers choix pour les meilleurs playbooks NBA 2K22 à utiliser dans diverses situations et nous mettrons à jour au fur et à mesure que la méta change.

Meilleurs playbooks NBA 2K22 | Comment obtenir des playbooks dans NBA 2K22



Les meilleurs playbooks proviennent des enchères en jeu, mais ils sont également assez chers. Vous pouvez acheter des livres moins chers la plupart du temps, mais ils peuvent avoir quelques problèmes. Par exemple, les playbooks moins populaires sont proposés à un prix inférieur et vous devez toujours vous assurer que celui que vous achetez est le livre actuel. Certains de nos meilleurs choix de jeu ne se trouvent pas dans les anciennes éditions du livre de jeu d’une équipe.

Cependant, cela vaut également la peine d’expérimenter avec différents livres et de voir ce qui convient le mieux à votre style. La nature axée sur la demande du marché des playbooks de NBA 2K22 signifie que les meilleurs playbooks ont tendance à voir des augmentations de prix spectaculaires à mesure que de plus en plus de gens décident de les acheter.

L’autre problème est que même si ces manuels de jeu et ces jeux spécifiques fonctionnent efficacement, d’autres joueurs humains adopteront bientôt le style et créeront une défense tout aussi efficace. Nous vous recommandons d’avoir un plan de sauvegarde pour éviter de vous faire écraser.

Meilleurs playbooks NBA 2K22 | Rois rapides 13



À l’heure actuelle, le livre de jeu des Kings est notre premier choix pour les matchs de domination, en particulier le jeu Quick 13. Comme mentionné, vous devrez utiliser l’édition actuelle du playbook, car ce jeu n’existe pas dans les versions antérieures.

Quick 13 demande au meneur de jeu de recevoir le ballon, puis de le passer au petit attaquant après que l’attaquant se soit frayé un chemin à travers le terrain et de l’autre côté du cerceau.

Certains joueurs ont connu un succès encore meilleur en mettant l’accent sur le petit avant dès le début. C’est plus risqué, compte tenu des interférences auxquelles ils sont confrontés plus loin sur le terrain, mais cela élimine également le risque de passes ratées ou interrompues.

Naturellement, il est logique d’utiliser vos meilleurs choix pour chaque position lors de l’exécution de Quick 13. Contrairement à certains jeux, cependant, vous pouvez exécuter celui-ci avec n’importe quel groupe de joueurs.

Meilleurs playbooks NBA 2K22 | Magie et Knicks Quick 2



Ce livre gagne en popularité non seulement parce qu’il fonctionne bien dans les matchs, mais aussi parce qu’il rend le broyage dans les jeux hors ligne beaucoup plus facile. C’est un jeu simple où votre meneur de jeu lance le ballon vers le petit attaquant, qui est alors généralement libre de tirer clairement sur les cerceaux. C’est un moyen simple et rapide de relever vos défis, et bien que le livre Magic soit la source incontournable pour le moment, le livre de jeu Knicks contient le même jeu.

Certains préfèrent le livre des Knicks pour le Fist 21 Delay, que certains appellent le Quick Thru STS de cette année.

Une fois que vous avez trié votre livre de jeu NBA 2K22, assurez-vous de prêter attention à vos mouvements de dribble et à vos meilleures constructions. Faire vos exercices d’entraîneur aide à débloquer des badges à expérimenter sur vos meilleurs joueurs, et vous aurez le choix entre de nombreux styles grâce aux exigences de déverrouillage plus clémentes de cette année.