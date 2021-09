Meilleurs points d’accès 5G 2021 | Android Central

Meilleur

Tous les principaux opérateurs aux États-Unis ont un réseau 5G opérationnel avec la promesse de vitesses plus rapides et d’une meilleure latence ; deux incontournables pour une bonne expérience de travail en déplacement. Certains des meilleurs hotspots 5G avec Wi-Fi 6 ont permis la mise en réseau à haut débit sur plusieurs appareils à la fois. Si vous cherchez à mettre à niveau votre point d’accès vers la 5G, le Netgear Nighthawk M5 Unlocked est le meilleur choix global grâce à ses fonctionnalités exceptionnelles, notamment Ethernet et la prise en charge des cartes SIM réseau AT&T et T-Mobile.

Meilleur global : Netgear Nighthawk M5 Unlocked (MR5200)

Netgear est connu pour fabriquer d’excellents routeurs sans fil et n’a pas manqué une journée pour offrir certains des meilleurs routeurs Wi-Fi 6 que vous puissiez obtenir. Netgear a plongé la tête la première dans la 5G avec son point d’accès Nighthawk M5 avec Wi-Fi 6. Alors que la plupart des gens obtiennent leurs points d’accès directement auprès d’un opérateur, ce point d’accès est déverrouillé avec une prise en charge 5G inférieure à 6 sur les réseaux AT&T et T-Mobile. Cela inclut l’Ultra Capacity 5G en bande basse et moyenne bande sur T-Mobile.

Ce point d’accès Wi-Fi 6 AX1800 est alimenté par un Snapdragon 55X, qui prend en charge la plupart des sous-6 5G utilisés aux États-Unis. Il existe une batterie de 5040 mAh avec chargement via USB-C. Netgear comprend également un port Ethernet pleine taille en bas pour rendre la connexion extrêmement rapide et facile. Si vous vivez dans une zone où les options Internet filaires sont faibles, la batterie peut être retirée afin que vous puissiez utiliser l’appareil branché à plein temps.

Si vous recherchez un point d’accès 5G déverrouillé, c’est un excellent choix.

Avantages:

Prise en charge de la plupart des bandes inférieures à 6 aux États-Unis Connexion Ethernet rapide AX1800 Wi-Fi 6 intégrée Grande batterie de 5040 mAh

Les inconvénients:

Très cher Pas de support mmWave

Meilleur dans l’ensemble

Netgear Nighthawk M5 débloqué (MR5200)

Un Nighthawk pour la route

Avec une prise en charge inférieure à 6 5G, le Wi-Fi 6 et une grosse batterie, le Nighthawk M5 déverrouillé est un excellent outil pour travailler en déplacement.

Meilleur hotspot 5G sous-6 : Inseego 5G MiFi M2000

L’Inseego 5G MiFi M2000 est un hotspot 5G inférieur à 6 disponible auprès de T-Mobile et UScellular. T-Mobile dispose d’un réseau 5G à l’échelle nationale couvrant 305 millions de personnes, dont plus de 165 millions sont couverts par sa bande plus rapide n41 5G. Ce hotspot prend entièrement en charge les deux bandes ainsi que le LTE rapide comme solution de secours. UScellular a un réseau 5G beaucoup plus petit, même par rapport à sa couverture globale, mais il a progressé dans le déploiement de la 5G. UScellular dispose principalement de la 5G dans les zones peuplées de l’Iowa et du Wisconsin, mais la couverture s’est propagée au reste des tours d’UScellular.

Les deux hotspots partagent un numéro de modèle, mais il existe des différences entre eux, alors assurez-vous d’obtenir la version pour le réseau avec lequel vous avez l’intention de l’utiliser. Par exemple, la version T-Mobile est livrée avec une batterie plus grande de 5050 mAh par rapport à 3600 mAh avec UScellular. Vous pouvez utiliser votre MiFi comme une batterie pour votre téléphone ou votre tablette, ce qui le rend parfait pour les zones où l’alimentation est irrégulière.

Ce hotspot simplifie les choses avec un seul port USB-C, un petit écran et quelques boutons de navigation pour les paramètres. Avec jusqu’à 30 appareils pris en charge par sa connexion 2×2 Wi-Fi 6, ce point d’accès ne devrait avoir aucun mal à suivre même un petit bureau s’il le faut. Bien sûr, le repli LTE est pris en charge afin que vous puissiez vous connecter même dans une zone morte 5G.

Avantages:

Prise en charge complète des réseaux T-Mobile ou UScellular 5G Batterie jusqu’à 5050mAh Connexion Wi-Fi 6 2×2 rapide Très compact

Les inconvénients:

Pas de port Ethernet Pas de support mmWave sur ce modèle

Meilleur hotspot 5G sous-6

Inseego 5G MiFi M2000

Wi-Fi compact 6 et 5G à un prix avantageux

L’Inseego MiFi M2000 est un excellent package avec une prise en charge Wi-Fi 6 pour plusieurs appareils connectés et une bonne prise en charge de la bande 5G.

Meilleur sur AT&T : Netgear Nighthawk 5G Mobile Hotspot Pro (MR5100)

Tout comme le point d’accès Nighthawk 5G déverrouillé, le point d’accès mobile Nighthawk 5G Pro de marque AT&T est équipé de tout le nécessaire pour une connexion 5G rapide et fiable. Ce modèle prend en charge à la fois AT&T sub-6 5G et mmWave. En utilisant la bande n260, mmWave (5G+) a une couverture beaucoup plus limitée que sous-6, mais AT&T étend avec diligence sa gamme aux zones denses depuis quelques années.

AT&T a également annoncé son intention d’apporter la 5G+ aux aéroports, avec sept en 2021 et jusqu’à 30 en 2022. Avec mmWave offrant souvent des vitesses supérieures à 1 Gbit/s, cette connexion est parfaite pour terminer les gros téléchargements ou téléchargements avant le décollage. Le Nighthawk dispose d’une connexion sans fil suffisamment rapide pour prendre en charge même des vitesses gigabit sur le Wi-Fi 6.

Comme le modèle déverrouillé, ce point d’accès est livré avec un port Ethernet en bas, ce qui facilite la connexion rapide et sécurisée. Il permet également à ce point d’accès d’être un remplaçant pour l’Internet à domicile haute vitesse si la fibre n’est pas disponible.

Avantages:

Prise en charge Sub-6 et mmWave 5G Ethernet intégré Connexion rapide AX1800 WI-Fi 6 Grande batterie 5040mAh

Meilleur sur AT&T

Point d’accès mobile Netgear Nighthawk 5G Pro (MR5100)

AT&T 5G complet avec Wi-Fi 6 pour les appareils

Le Nighthawk MR5100 convient parfaitement au réseau AT&T avec la prise en charge du réseau mmWave 5G et sub-6.

Meilleur sur Verizon : Inseego MiFi M2100 5G UW

Alors que tous les autres opérateurs semblent avoir mis l’extension de la couverture mmWave en veilleuse, Verizon a pris de l’avance avec 75 villes avec un certain niveau de couverture et 60 sites. Verizon commercialise son mmWave 5G en tant qu’Ultra Wideband, souvent abrégé en UW ou UWB. Verizon a également déployé un solide spectre de partage de réseau 5G à l’échelle nationale avec son réseau LTE selon les besoins. L’Inseego MiFi 2100 5G UW est la solution idéale pour ce réseau, avec la possibilité de se connecter à l’ensemble du réseau Verizon 5G et de revenir au LTE.

Comme l’autre point d’accès Inseego, le Wi-FI 6 2×2 est inclus, qui prend en charge jusqu’à 1201 Mbps pour les appareils Wi-FI 6 à 5 GHz. C’est un bon choix pour un appareil UWB car le réseau mmWave de Verizon peut facilement dépasser 1 Gbit/s.

Une batterie de 3 500 mAh est incluse, ce qui semble un peu petit compte tenu des capacités de l’appareil. Inseego dit que ce point d’accès devrait fournir une autonomie d’une journée entière, mais si vous souhaitez charger votre téléphone ou votre tablette à partir du port USB-C, vous risquez de vous retrouver un peu en dessous.

Avantages:

Prise en charge complète de Verizon 5G avec connexion UWB Fast WI-Fi 6 Très compact

Les inconvénients:

La batterie 3500mAh est un peu petite

Meilleur sur Verizon

Inseego MiFi M2100 5G UW

Prise en charge complète de Verizon 5G

L’Inseego MiFi M2100 5G UW peut facilement gérer des vitesses gigabit grâce au support Wi-Fi 6 et UWB sur Verizon.

En bout de ligne

Une chose à retenir à propos des points d’accès mobiles comme celui-ci est qu’ils nécessitent un plan spécifique à utiliser. Donc, si vous avez souscrit à l’un des meilleurs forfaits de téléphonie mobile avec des données de point d’accès, vous devrez partager cette connexion à partir de votre téléphone. Non seulement cela, mais pour tirer le meilleur parti de ces points d’accès, vous aurez besoin d’une solide couverture 5G dans votre région. Pourtant, avec les réseaux 5G nationaux sur les trois grands opérateurs, il y a de bonnes chances que vous puissiez être couvert.

Si vous êtes prêt pour la mise à niveau, le Netgear Nighthawk M5 déverrouillé est le meilleur choix dans l’ensemble, grâce à sa prise en charge de plusieurs réseaux 5G et à ses excellentes fonctionnalités matérielles. Avec un port Ethernet inclus et un mode fixe pour fonctionner tout le temps, ce point d’accès est le package le plus complet disponible. Il ne prend pas en charge mmWave pour les vitesses 5G supérieures, mais devrait toujours fournir une vitesse plus que suffisante avec un bon signal.

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Samuel Contreras Lorsque Samuel n’écrit pas sur les réseaux et les opérateurs, il passe le plus clair de son temps à rechercher des composants informatiques et à se demander quel processeur entre dans l’ultime ordinateur Windows 98. C’est le Pentium 3.

