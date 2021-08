Meilleurs portefeuilles anti-RFID que vous pouvez acheter dès maintenant | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ces portefeuilles protégés par RFID garderont vos cartes de toutes sortes à l’abri des scans non sollicités.

Avec l’arrivée des cartes avec RFID pour pouvoir faire des achats sans avoir à appuyer sur son code PIN est apparue une nouvelle méthode pour essayer de cloner des cartes ou même de voler de l’argent avec cette fonction. C’est pourquoi les portefeuilles protégés par RFID sont devenus si populaires.

Avec la possibilité de faire des achats de 20 euros ou moins sans avoir à saisir le code PIN Il y a eu des cas d’achats frauduleux à l’aide de dataphones, bien que très minoritaires, il s’agit d’une possible arnaque. Mais le pire c’est qu’avec cette technologie il serait possible de cloner des cartes de toutes sortes qui utilisent cette technologie.

Pour vous protéger de ce type de vol d’informations de nombreux fabricants de portefeuilles incluent déjà une protection RFID dans les matériaux avec lesquels ils sont fabriqués. Si vous êtes intéressé par l’un de ces portefeuilles, vous avez de la chance car nous en avons sélectionné quelques-uns que vous pouvez acheter dès maintenant.

Ces portefeuilles bloquent les signaux électromagnétiques émis par les lecteurs pour détecter les codes stockés dans la puce RFID.

Ces portefeuilles ne sont plus chers et vous pouvez trouver tous les designs et formats pour aller avec votre style.

Avec un design minimaliste : le portefeuille Travando 12 cartes

Porte-cartes de sécurité RFID Travando pour 16,95 €

Ce portefeuille et porte-cartes a une capacité de 12 cartes maximum et est conçu pour que votre portefeuille occupe le moins possible et les protège également des lecteurs RFID.

Il possède une poche principale pour insérer jusqu’à 12 cartes, mais aussi une poche extérieure pour une carte que vous utiliserez longtemps ou une autre poche latérale pour ranger vos billets.

Avec un design minimaliste et simple, il est parfait pour ceux qui souhaitent réduire l’utilisation des cartes qu’ils transportent. C’est aussi très bon marché, maintenant il ne coûte que 16,95 euros.

Pour cartes et métalliques : portefeuille en fibre de carbone Teehon

Portefeuille homme avec design en fibre de carbone pour 23,99 €

Si vous voulez un portefeuille avec plus d’espace pour les cartes, les billets et même les espèces, ce portefeuille protégé par RFID de Teehon C’est une bonne option car vous pouvez l’obtenir en vente dès maintenant sur Amazon.

Il est conçu avec un intérieur orange et un extérieur avec un motif en fibre de carbone. Il a de la place pour 13 cartes, 1 poche pour les pièces et 2 emplacements pour les billets. Il a même une fenêtre pour insérer un document que vous pouvez montrer, comme votre pièce d’identité ou une carte d’identité.

Ce portefeuille Teehon est disponible sur Amazon pour 23,99 euros, mais si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir une remise de 10% à la commande.

Magnétique en deux parties : portefeuille en fibre de carbone Dodensha

Portefeuille magnétique Dodensha pour 33,99 €

Si vous voulez avoir un portefeuille assez spécial, tant pour ses fonctions que pour son design, celui-ci de Dodensha a tout pour plaire.

A commencer car ce portefeuille est magnétique et est séparé en deux parties. Parfait si vous souhaitez stocker vos cartes les plus nécessaires d’un côté et d’autres cartes et espèces de l’autre. Concrètement, il possède une partie en aluminium pour 6 à 8 cartes, et l’autre partie magnétique pour les billets, pièces et autres cartes.

Vous décidez comment l’organiser et quelles cartes vous emporteriez avec vous dans l’option la plus minimaliste. Les aimants sont très puissants et ne se sépareront pas facilement.

Bien sûr, les deux parties ont une protection RFID et sont fabriquées avec un revêtement en fibre de carbone.

Son prix n’est que de 33,99 euros sur Amazon.

Avec un design classique : portefeuille Dublin par Travando

Portefeuille Travando Dublin Classic pour 19,95 €

Si vous préférez un portefeuille “à vie” où de nombreuses cartes, espèces telles que billets et pièces peuvent contenir, c’est l’option qui vous intéresse le plus, Le portefeuille RFID Dublin de Travando.

Il peut contenir jusqu’à 11 cartes, bien que vous puissiez sûrement en mettre plus. Il dispose également d’une fenêtre pour une carte que vous devez présenter comme votre permis de conduire.

Il dispose de 2 compartiments pour les billets et d’un espace pour les pièces avec fermeture. Il est également fabriqué avec un maillage qui bloque le RFID des lecteurs pour éviter les problèmes.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour moins de 20 euros.

Avec un design plat et minimaliste : Jaime Jacobs Slimstar

Portefeuille minimaliste Jaime Jacobs Slimstar à 69 €

Ce portefeuille au design minimaliste et compact est parfait pour les personnes qui souhaitent transporter toute leur documentation et leur argent sans prendre beaucoup de place. C’est le portefeuille Jamie Jacobs Slimstar.

Il s’agit d’un portefeuille en cuir noir avec renfort anti RFID à l’intérieur et pouvant contenir 3 cartes plastiques, celles dont vous avez le plus besoin au quotidien. Il possède également une poche pour les billets, une autre pour les cartes de visite et un compartiment pour la monnaie.

Le tout dans un portefeuille très plat que vous pourrez mettre dans la poche de votre pantalon ou dans votre veste.

Son prix est de 69 euros et est disponible sur Amazon avec la livraison gratuite.

