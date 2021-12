Meilleurs portefeuilles iPhone MagSafe 2021

Meilleur

Portefeuilles iPhone MagSafe iMore 2021

Si vous pensiez que le portefeuille (certes cher) d’Apple avec MagSafe était votre seule option pour l’iPhone 13, il est temps que vous exploriez d’autres possibilités. Le produit original est charmant, cela ne fait aucun doute, mais il existe maintenant de nombreuses autres options qui serviront le même objectif. Nous avons dressé une liste des meilleurs portefeuilles iPhone MagSafe sur l’interweb.

Texture pleine fleur : porte-cartes compatible Mous MagSafe



Choix du personnel

Mous a produit des portefeuilles magnétiques pour iPhone bien avant la création de MagSafe. Leur luxueux porte-cartes en cuir pleine fleur est la deuxième meilleure chose à Apple, et il se trouve que je l’aime encore mieux. Le portefeuille à deux cartes a l’air et la sensation de qualité, et il a fière allure sur la gamme d’étuis ultra-protecteurs pour iPhone de Mous.

46 $ chez Mous

L’original : Apple iPhone Leather Wallet avec MagSafe



Apple a lancé le portefeuille en cuir innovant avec MagSafe en conjonction avec la nouvelle gamme d’iPhone 12 compatibles MagSafe en 2020. Bien que ce produit semble cher, il a certainement l’air incroyable sur un iPhone 12 nu ou plus récent. Je suis un grand fan des couleurs qu’ils ont choisies parce qu’elles sont si belles par rapport aux coloris disponibles pour l’iPhone 12 Pro.

59 $ chez Apple 50 $ chez Amazon

Choix personnalisable : Casetify Custom MagSafe Wallet



Casetify propose un portefeuille MagSafe en similicuir composé à 50 % de matériaux recyclés, ce qui est toujours un plus. L’aspect vraiment unique de tout produit Casetify est sa nature personnalisable. Vous pouvez le faire personnaliser avec des lettres imprimées sur mesure de votre choix.

40 $ chez Casetify

Meilleur rapport qualité-prix : Portefeuille AhaStyle MagSafe



Si les options précédentes semblent chères, c’est parce qu’elles le sont en quelque sorte. Vous pouvez acheter une version sans cuir comme celle-ci chez AhaStyle et dépenser beaucoup moins d’argent. Il est fait d’un matériau en silicone antidérapant qui promet de maintenir les cartes bien en place.

18 $ sur Amazon

Un peu plus d’espace : porte-cartes portefeuille Vibeside Magsafe



Alors que la plupart des portefeuilles MagSafe contiennent deux ou trois cartes, celui de Vibeside en contient quatre. Il peut également contenir quelques cartes et de l’argent liquide. Ceci est une autre marque qui propose plusieurs coloris mignons.

30 $ sur Amazon

Le choix simple : le porte-cartes portefeuille magnétique Spigen Valentinus



Simple, direct et abordable. Voici un portefeuille de cartes magnétiques pratique de Spigen qui est proposé à un prix raisonnable. Le portefeuille noir uni est en similicuir.

27 $ chez Amazon 40 $ chez Spigen

Portefeuille hybride : MOFT Le premier support et portefeuille magnétiques Snap-On



C’est la première marque à proposer un hybride porte-cartes/support. Le support magnétique et le portefeuille MOFT se déplient pour créer un support pratique dans les orientations horizontales et verticales. Il peut contenir trois cartes, et il est également disponible en violet !

30 $ chez Amazon 30 $ chez Moft

Mode navigation privée : porte-cartes portefeuille magnétique Smart Fold de Spigen



Comme dans l’exemple précédent, le porte-cartes Smart Fold de Spigen se déplie également pour créer un support pour iPhone. Lorsqu’il est plié à plat, il recouvre les cartes afin qu’elles ne soient pas visibles de l’extérieur.

40 $ chez Amazon 40 $ chez Spigen

En bout de ligne

Avec autant de nouvelles options disponibles, l’un des meilleurs portefeuilles iPhone MagSafe s’adaptera à coup sûr à votre budget et à votre style de vie. Ma propre préférence va au porte-cartes compatible Mous MagSafe, car j’apprécie l’aspect et la sensation du cuir pleine fleur par rapport à mon étui Mous préféré. Celui-ci est également très fin et son ajustement serré maintient les cartes fermement en place.

Si certaines des autres marques semblent trop chères pour votre budget idéal, vous pouvez toujours profiter d’un choix plus économique et sans cuir comme le portefeuille AhaStyle MagSafe. Il est disponible en quatre couleurs et est fait d’un matériau en silicone antidérapant. Jetez un œil aux personnalisations de chaque option et choisissez le meilleur portefeuille MagSafe pour correspondre à votre iPhone 12 ou plus récent !

