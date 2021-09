Meilleurs prétendants avec les meilleures cotes dans la semaine 1

La saison de football universitaire 2021 est arrivée, et l’un des aspects annuels les plus divertissants de celle-ci est le débat qui dure toute la saison sur qui devrait remporter le trophée Heisman à la fin de la saison régulière en décembre. Et bien qu’il y ait généralement des favoris clairs au début des saisons, il suffit d’une performance en petits groupes pour que les bases de fans commencent à défendre l’un des joueurs vedettes de leur équipe.

Alors que la saison a officiellement commencé le week-end dernier avec quelques matchs, nous entrons dans la semaine 1 de compétition avec une liste complète d’affrontements pendant le week-end de la fête du Travail. Voici donc un aperçu des joueurs ayant les meilleures chances de remporter le Heisman 2021 en début de saison.

Mais d’abord, quelques points à garder à l’esprit.

Bien que l’ancien receveur de l’Alabama DeVonta Smith ait remporté le Heisman 2020, la course a tendance à favoriser les quarts. Smith a été le premier receveur large à gagner depuis la victoire de Desmond Howard en 1991, et depuis 2000, seuls trois non-quarts ont remporté le trophée Heisman (et ils sont tous allés en Alabama). Et, comme vous le verrez, un seul des joueurs avec les 15 meilleures cotes Heisman entrant dans la semaine 1 n’est pas un quart-arrière.

De plus, depuis que le format des éliminatoires du football universitaire a été établi au cours de la saison 2014-15, le vainqueur de Heisman n’a pas fait partie une seule fois de la liste d’une équipe éliminatoire (Lamar Jackson de Louisville en 2016). Il est donc probable que le vainqueur jouera pour un sérieux prétendant au titre.

Et enfin, comme FiveThirtyEight l’a noté il y a quelques saisons, une seule fois au cours des 12 dernières années, le joueur a été favorisé au cours de la semaine 1 pour remporter le Heisman en repartant avec le trophée, et c’était Marcus Mariota de l’Oregon en 2014.

OK, sur les cotes du trophée Heisman 2021 au cours de la semaine 1, selon Tipico Sportsbook, à partir de jeudi matin.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700(CO).

Spencer Rattler, deuxième année Oklahoma QB +550 DJ Uiagalelei, deuxième année Clemson QB +650 Bryce Young, deuxième année Alabama QB +750 CJ Stroud, étudiant de première année de l’Ohio QB +1000 JT Daniels, Géorgie junior QB +1200 Sam Howell, Caroline du Nord junior QB +1500 D’Eriq King, Miami senior QB +2000 Matt Corral, Ole Miss junior QB +2000 Bijan Robinson, Texas sophomore RB +2000 Kedon Slovis, USC junior QB +3000 McKenzie Milton, Florida State senior QB +3000 Brock Purdy, Iowa State senior QB +3000 Desmond Ridder, QB senior de Cincinnati +3000 Emory Jones, QB junior de Floride +3000 Anthony Brown, QB senior de l’Oregon +3000