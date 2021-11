Meilleurs prix sur les aspirateurs iRobot

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il va sans dire que tout le monde recherche des offres Cyber ​​Monday Roomba en 2021. Et maintenant que vous les avez trouvées, vous allez être époustouflé par la qualité de ces offres iRobot Roomba !

Bien sûr, il existe de nombreux autres produits populaires que les gens achètent. Vous êtes peut-être à la recherche d’un nouveau téléviseur LG OLED ou d’un ordinateur portable. Ou peut-être cherchez-vous la meilleure offre de friteuse à air que vous puissiez trouver. Il y a tellement de ventes que vous trouverez forcément quelque chose qui vous convient. Mais vous êtes fou si vous laissez passer l’opportunité de gagner un aspirateur robot Roomba à prix réduit pendant le Cyber ​​Monday 2021.

Amazon, le premier détaillant en ligne du pays, propose de nombreux modèles les plus vendus aux meilleurs prix de l’année. Les prix commencent à seulement 179 $ pour le très populaire Aspirateur robot Roomba 694, et le Roomba 692 est tombé à 199 $. Pour les personnes qui veulent un modèle plus avancé en vente, le Roomba i3+ est en baisse à 399,99 $ au lieu de 600 $. C’est un nouveau prix bas de tous les temps et nous ne pouvons pas le croire !

Offres Cyber ​​Monday Roomba en 2021

Les aspirateurs robots sont incroyables. Demandez à n’importe qui qui possède un aspirateur autonome et il ou elle attestera du fait que ce n’est rien de moins qu’un changeur de jeu. Il y a une liberté incroyable à ne pas avoir à se soucier de tâches ennuyeuses comme passer l’aspirateur chaque jour, et nous méritons tous de faire l’expérience de cette délicieuse liberté.

Nous savons tous que le Roomba d’iRobot a joué le plus grand rôle dans la popularisation des aspirateurs robots. Mais il ne fait aucun doute qu’iRobot est toujours le leader du marché à ce jour.

Les différents modèles d’aspirateurs autonomes de l’entreprise sont tous bien au-dessus de la concurrence. Bien sûr, le meilleur a toujours un prix et les aspirateurs robots Roomba ne font pas exception à cette règle. Mais cela en vaut vraiment la peine si vous voulez de la puissance et de la fiabilité.

Si vous ne possédez pas déjà un aspirateur robot Roomba ou si vous recherchez un deuxième aspirateur pour gérer un autre étage de votre maison, Amazon organise une vente massive. Ces offres Cyber ​​Monday Roomba sont les meilleures offres que nous ayons jamais vues.

Les prix commencent à 179,99 $

iRobot fabrique des aspirateurs robots depuis ce qui semble être une éternité. Et après tout ce temps, les aspirateurs Roomba sont toujours largement considérés comme les meilleurs aspirateurs robots du secteur. Cette semaine, cinq modèles différents du catalogue de produits de l’entreprise sont disponibles avec des remises importantes sur Amazon.

En commençant par le modèle le plus abordable, le Aspirateur robot Roomba 694 est tombé à 179 $ pour le Cyber ​​Monday 2021. Le plus vendu à 300 $ Aspirateur robot Roomba 692 avec Alexa est en vente pour 199,99 $. Ces aspirateurs puissants couvrent toutes les bases. Et ils ajoutent une commande vocale grâce à la prise en charge de l’assistant personnel virtuel d’Amazon.

Vous pouvez également prendre un Robot vadrouille Braava 380t au même prix de 199,99 $ que le 692, et il coûte généralement 300 $. Avoir un aspirateur robot qui nettoie après vous et votre famille est formidable, mais votre sol dur doit toujours être nettoyé.

En plus de ces bonnes affaires, Amazon propose également Roomba i3 pour 299,99 $ au lieu de 400 $. Avant de sauter sur cette offre, cependant, vous devez absolument penser à passer au modèle le plus impressionnant de toute la vente d’Amazon. Les 600 $ Roomba i3+ est livré avec une station d’accueil spéciale qui permet à l’aspirateur de se vider une fois le nettoyage terminé. Grâce à un rabais de 100 $, cet incroyable robot aspirateur à vidange automatique est en vente pour seulement 399,99 $ !

Si vous nous le demandez, cette offre Roomba i3+ est la meilleure offre Cyber ​​Monday Roomba du marché.

Toutes les offres Roomba pour le Cyber ​​Monday 2021

Il y a tellement de remises énormes sur les modèles Roomba pour le Cyber ​​Monday 2021. Nous en avons mentionné plusieurs ci-dessus, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. Faites défiler vers le bas pour voir tous les différents aspirateurs robots Roomba à prix réduit pour le Cyber ​​Monday. Il est à noter que ces offres devraient toutes durer jusqu’au 4 décembre. Bien sûr, elles pourraient se vendre bien avant cette date.

Roomba 694 – 179,99 $ (rég. 274 $)

iRobot Roomba 694 Robot Aspirateur-Connectivité Wi-Fi, idéal pour les poils d’animaux, les tapis, les sols durs, le sel… Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Roomba 692 – 199,99 $ (rég. 300 $)

iRobot Roomba 692 Robot Aspirateur-Connectivité Wi-Fi, Recommandations de nettoyage personnalisées, Fonctionne… Prix catalogue : 299,99 $ Prix : 174,99 $ Vous économisez : 125,00 $ (42%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Vadrouille robot Braava 380t – 199,99 $ (rég. 300 $)

iRobot Braava 380t Advanced Robot Mop – Modes de nettoyage humide et balayage à sec, grand espace… Prix catalogue : 299,00 $ Prix : 199,00 $ Vous économisez : 100,00 $ (33%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Roomba i3 – 299,99 $ (rég. 400 $)

Robot aspirateur iRobot Roomba i3 (3150) connecté au Wi-Fi – Cartographie connectée au Wi-Fi, fonctionne avec… Prix catalogue : 399,99 $ Prix : 299,00 $ Vous économisez : 100,99 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Aspirateur robot à vidange automatique Roomba i3+ – 399,99 $ (rég. 600 $)

Robot aspirateur iRobot Roomba i3+ (3550) avec élimination automatique de la saleté – se vide pour… Prix catalogue : 599,99 $ Prix : 449,99 $ Vous économisez : 150,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Aspirateur robot à vidange automatique Roomba i7+ – 649 $ (rég. 1 000 $)

Robot aspirateur iRobot Roomba i7+ (7550) avec élimination automatique de la saleté – Se vide jusqu’à 6… Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Plus d’offres Cyber ​​Monday 2021

Si vous recherchez toutes les meilleures offres pour le Cyber ​​Monday 2021 disponibles dès maintenant, vous les trouverez dans notre vaste couverture. Nous avons couvert toutes les catégories de produits les plus populaires avant les vacances de cette année. En plus de cela, vous trouverez toutes les remises les plus importantes des meilleurs détaillants, notamment Best Buy, Walmart et Amazon.

Découvrez les rafles suivantes du Cyber ​​Monday 2021 et vous ne manquerez aucune des meilleures offres de la saison !

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres en ligne!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.