Meilleurs produits de cuisine avec support Amazon Alexa 2021

les produits de cuisine avec Amazon Alexa prennent en charge Android Central 2021

La dernière chose que vous voulez faire lorsque vos mains sont sales avec de la nourriture ou mouillées par la vaisselle est d’appuyer sur un bouton de votre haut-parleur intelligent. Lorsque vous recevez, ne trouvez-vous pas que tant de fêtes se rassemblent dans la cuisine ? Les produits de cuisine intelligents sont assez courants de nos jours, mais les plus utiles, en particulier, sont ceux que vous pouvez contrôler vocalement. Ils aident à simplifier les choses lorsque vous êtes multitâche et à créer une cuisine super cool qui fera l’envie de tous vos invités. Si vous configurez des routines d’assistant vocal, vous pouvez même profiter de diverses choses qui se produisent simultanément avec différents appareils Alexa, comme l’allumage des lumières de la cuisine, la lecture de musique et la préparation du café avec une seule commande. Voici quelques-uns des meilleurs produits de cuisine avec Alexa pour vous faciliter la vie, dont certains sont en fait les meilleurs appareils Alexa dans l’ensemble.

Multicuiseur polyvalent : Instant Pot Smart WiFi Multicooker



Le meilleur multicuiseur que vous puissiez obtenir est l’Instant Pot, et cette version intelligente vous permet de le contrôler à distance depuis une application pour smartphone et par la voix à l’aide d’Alexa et d’un haut-parleur intelligent compatible. Contrôlez ce que vous cuisinez, recevez des alertes d’état sur votre téléphone et accédez à plus d’un millier de recettes préprogrammées.

150 $ chez Best Buy 182 $ chez Walmart

Assistant de cuisine : écran intelligent Amazon Echo Show 10 (3e génération)



Ce n’est pas un produit de cuisine en soi, mais c’est l’appareil parfait à utiliser dans la cuisine pour écouter de la musique, regarder des vidéos pendant que vous cuisinez ou même lire des recettes vidéo pédagogiques. Utilisez Alexa pour contrôler la lecture, y compris la pause ou le rembobinage, afin que vous puissiez suivre. Étant donné que l’écran est doté d’un capteur de mouvement qui vous suit lorsque vous vous déplacez, vous pouvez suivre chaque étape de la recette au fur et à mesure que vous coupez les légumes sur le comptoir ou les jetez dans la casserole sur la cuisinière, afin de ne pas manquer un battre. Vous pouvez également l’utiliser pour ajouter des articles d’épicerie à votre liste (via la voix, bien sûr) et même appeler des amis ou peut-être grand-mère pour obtenir des conseils sur la façon d’obtenir cette pâte à gnocchis parfaite.

Passez le pop-corn ! : AmazonBasics Micro-ondes



Faites éclater du pop-corn pour une soirée cinéma en famille, réchauffez des restes, décongelez de la viande ou même faites cuire des aliments comme des pommes de terre, le tout en utilisant votre voix et vos préréglages avec un appareil Amazon Echo compatible. Le micro-ondes compact a 10 niveaux et de nouveaux préréglages Alexa sont ajoutés tout le temps. De plus, vous pouvez commander automatiquement du pop-corn lorsque vous êtes à court d’Amazon Dash Replenishment.

75 $ sur Amazon

Cuisiner plus sainement : friteuse à air COSORI Smart WiFi



Les friteuses à air sont à la mode ces jours-ci, vous permettant de savourer vos aliments frits préférés de manière beaucoup plus saine – cuits avec peu ou pas d’huile. Cette friteuse particulière fonctionne avec Alexa pour le contrôle vocal afin que vous puissiez surveiller l’état de la cuisson. Lorsque vous n’êtes pas à la maison, vous pouvez également utiliser l’application VeSync sur votre appareil mobile pour faire de même, programmer des cuissons et ajuster le temps de cuisson.

100 $ chez Amazon 100 $ chez Walmart

Branchez-le : LE Smart Plugs – pack de 4



Pratiquement n’importe quel appareil que vous branchez sur une prise intelligente comme celle-ci, qu’il s’agisse d’un multicuiseur, d’un ventilateur ou d’une machine à café, devient intelligent et peut être contrôlé à distance depuis une application pour smartphone. Cette prise ajoute également un contrôle vocal. Utilisez les commandes vocales Alexa, aucun hub requis, pour allumer et éteindre le petit appareil connecté ou utiliser l’application lorsque vous êtes absent.

26 $ sur Amazon

Que la lumière soit ! : Plafonnier intelligent Taloya



Obtenez suffisamment de lumière pour répondre à tous vos besoins de cuisson avec cette lumière intelligente qui affleure le plafond et est connectée via Wi-Fi afin que vous puissiez la contrôler par la voix. Fabriqué avec une coque en plastique résistant au feu, il offre 20 watts de luminosité, est entièrement réglable et peut émettre de la lumière de différentes couleurs pour correspondre à l’ambiance ou à l’occasion.

50 $ sur Amazon

Un son enveloppant : Sonos One (Gen 2) Smart Speaker



Il y a de fortes chances que vos fêtes se déplacent toujours dans la cuisine, alors gardez l’ambiance avec le son enveloppant fourni par ce haut-parleur intelligent. Il est livré avec la commande vocale Alexa intégrée, il n’est donc pas nécessaire de le connecter à un appareil Echo. Vous obtiendrez un son à 360 degrés avec de superbes basses et pourrez contrôler les listes de lecture en streaming, le volume et plus encore avec des commandes vocales.

200 $ chez Best Buy 199 $ chez Home Depot

Assurez la cuisson parfaite : le thermomètre intelligent sans fil Meater



Éliminez les devinettes lors de la cuisson de la viande et de la volaille avec ce thermomètre intelligent que vous insérez à l’intérieur des aliments pour suivre la température interne. Fixez des temps cibles et recevez même une estimation de la durée de cuisson et de repos nécessaire à la viande ou à la volaille pour atteindre la cuisson souhaitée. Utilisez l’application compagnon pour demander à Alexa des mises à jour sur le cuisinier.

99 $ sur Amazon

Réveille-moi ! : Cafetière intelligente Hamilton Beach



Préparez jusqu’à 12 tasses de café dans cette machine intelligente, en lui disant de préparer, de modifier l’intensité de l’infusion ou de l’éteindre, le tout à l’aide de votre voix. Utilisez l’application Alexa pour programmer des infusions à votre heure préférée chaque matin et rechercher de nouvelles commandes qui pourraient être ajoutées au fil du temps.

88 $ chez Amazon 80 $ chez Walmart

Améliorez votre cuisine et libérez vos mains avec la voix

Il y a plusieurs raisons d’utiliser la commande vocale dans la cuisine, et voici quelques-uns des meilleurs produits de cuisine avec Alexa qui vous aident à faire exactement cela. Le premier est pour la commodité, et quand il s’agit du petit électroménager de cuisine ultime à cet égard, l’Instant Pot est en tête de ma liste à chaque fois. Outre les avantages pratiques de pouvoir cuisiner des aliments en une fraction du temps avec peu de préparation, le modèle Instant Pot Smart Wi-Fi permet de s’inspirer très facilement. Vous pouvez demander à Alexa des recettes ou savoir où vous en êtes dans le cycle de cuisson en demandant une mise à jour du statut.

Lorsque vous cuisinez, vos mains sont souvent sales et crasseuses, et vous ne voulez pas les transférer sur vos appareils mobiles, interrupteurs et autres objets. Pour cette raison, j’aime l’idée d’un haut-parleur intelligent comme le Sonos One qui vous permet de contrôler la lecture de musique, d’ajouter des articles à votre liste d’épicerie, de répondre aux appels d’amis et plus encore sans jamais avoir à lever le petit doigt. L’Amazon Echo Show 10 rend cela possible, avec la possibilité supplémentaire d’afficher une vidéo de recette sur son écran. Vous pouvez suivre vos déplacements dans la cuisine car l’écran se déplacera toujours avec vous – ne vous inquiétez pas de manquer une étape et de devoir vous arrêter et revenir en arrière !

Enfin, en tant que personne qui divertit beaucoup, j’aime l’idée de simplement dire « Alexa, joue à la liste de lecture de fête dans la cuisine » ou « Alexa, allume les lumières de la cuisine » pour créer l’atmosphère parfaite pendant que je cuisine, fais la vaisselle ou bois vin entre amis. Le plafonnier intelligent Taloya est un moyen sympa de contrôler les lumières par la voix et d’ajouter de la couleur à la cuisine.

Quand vous y pensez, vous passez probablement le plus de temps à la maison dans votre cuisine, à chercher des collations, à préparer des repas, à nettoyer et à parler avec la famille. Il est donc logique d’ajouter des produits intelligents à cette pièce, et encore plus logique d’utiliser ceux qui peuvent garder les mains libres pour s’occuper d’autres tâches.

