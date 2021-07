Meilleurs produits dérivés des Jeux Olympiques de Tokyo à acheter – Où acheter des vêtements Team USA

Courtoisie

Après tous les retards liés au COVID, les Jeux olympiques de Tokyo 2020 sont à nos portes et le la cérémonie d’ouverture commence le vendredi 23 juillet. Si vous êtes aussi motivé que moi à regarder tous les sports, la gymnastique ! surfant! faire de la planche à roulettes! plongée! le football! tennis ! — alors vous voudrez peut-être porter des produits olympiques pendant que vous êtes devant votre téléviseur pour encourager vos athlètes préférés. Vous pouvez acheter du matériel Team USA chez un tas de détaillants comme Ralph Lauren, Team USA Shop, Rowing Blazers, Old Navy et Skims pour enfiler ce rouge, blanc et bleu.

Il y a des chemises, des chapeaux et même des produits de beauté qui suscitent l’enthousiasme, vous pouvez donc essentiellement trouver n’importe quel type d’article que vous recherchez. Ici, nous avons rassemblé 20 des meilleurs produits olympiques (j’ai un œil sur ce sac banane…) que vous pouvez acheter avant le coup d’envoi officiel de l’événement. Le basketteur Sue Bird et le joueur de baseball Eddy Alvarez seront les porte-drapeaux lors de la cérémonie d’ouverture, qui diffusé sur NBC à 6 h 55 HNE le vendredi 23 juillet, mais il y aura également une diffusion ultérieure à 19 h 30 HNE pour ceux qui n’aiment pas se lever tôt. En attendant, achetez tout l’équipement patriotique mignon ci-dessous !

ce polo classique

Polo d’un an Team USA Polo Ralph Lauren ralphlauren.com

125,00 $

Ralph Lauren crée toujours les looks de cérémonie d’ouverture de la Team USA, et vous pouvez acheter les pièces exactes sur le site, comme ce polo audacieux avec un col multicolore.

ce traitement de premier ordre

Essence de soin du visage SK-II édition limitée olympique 2021 saksfifthavenue.com

247,00 $

Le traitement à l’essence fasciale culte de SK-II est fabriqué au Japon. La marque a donc sorti cette bouteille spéciale en édition limitée pour célébrer les prochains Jeux olympiques. Oui, c’est cher, mais vous ne pouvez pas nier les critiques élogieuses.

ces mémoires

Culotte de sommeil capsule paralympique

La marque SKIMS de Kim Kardashian est partenaire de Team USA pour les Jeux olympiques et paralympiques, et elle a sorti une collection de sous-vêtements et de vêtements de détente que les athlètes porteront lors des jeux. De nombreux articles sont en rupture de stock, mais certains sont encore disponibles, comme ces slips avec le logo Paralympic sur la ceinture.

cette polaire zippée

Sweat à capuche entièrement zippé Nike Sportswear Tech Fleece

Vous serez au chaud et protégé des éléments dans ce sweat à capuche zippé performant de Nike avec les anneaux olympiques sur un côté.

cette casquette de baseball

Casquette ajustable bleu marine Team USA Campus Nike teamusashop.com

24,99 $

Ajouter une casquette de baseball à n’importe quelle coupe est un moyen simple de montrer votre fierté de l’équipe américaine.

ce t-shirt à encolure dégagée

T-shirt graphique à encolure dégagée Team USA pour femme Old Navy oldnavy.gap.com

16,00 $

Old Navy propose toute une collection olympique pour hommes, femmes et enfants, dont ce t-shirt avec un motif graphique du mont Fuji.

ce sac banane

Sac banane Team USA 2020 Jeux Olympiques d’été Polo Ralph Lauren ralphlauren.com

145,00 $

Portez-le comme un sac banane ou comme un sac à bandoulière ! Il a deux compartiments pour un rangement facile, et les imprimés et les couleurs mélangés seront super accrocheurs.

ce maillot de rugby

Maillot de rugby américain épais

Rowing Blazers propose certains des meilleurs maillots de rugby (c’est essentiellement pour cela qu’ils sont connus) et propose désormais des styles américains sur son site. Cependant, ils se vendent rapidement, alors mieux vaut être rapide!

cette chemise graphique

T-shirt décontracté S/S IC pour femme The North Face thenorthface.com

30,00 $

L’escalade fait ses débuts olympiques cette année et ce maillot présente un motif abstrait en soutien aux grimpeurs de l’équipe américaine.

ce t-shirt décontracté

T-shirt Nike Team USA

Optez pour un simple t-shirt rouge Dri-FIT avec le symbole olympique au centre pour encourager tout le monde.

ce bob

Team USA 2020 Summer Olympics Road to Tokyo Vintage Bucket Hat

Les chapeaux bob n’ont jamais été aussi à la mode, alors pourquoi ne pas en avoir un tricolore avec Team USA brodé sur le devant ?

cette combinaison

x LIBERTY Marine Bloom Strappy Jumpsuit

