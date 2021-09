Meilleurs produits pour la maison intelligente à moins de 100 $ en 2021

Meilleur

Si vous pensez que la mise à niveau de votre maison avec des produits pour la maison intelligente semble difficile et coûteuse, sachez qu’aussi frustrant que les maisons intelligentes puissent paraître, l’expérience en vaut la peine – et est faisable. Vous pouvez acheter plusieurs produits de maison intelligente pour moins de 100 $ qui offrent des tonnes de fonctionnalités intelligentes. Des haut-parleurs intelligents aux appareils qui vous permettent de contrôler les lumières ou la musique avec juste votre voix à l’aide d’assistants domestiques intelligents comme Amazon Alexa et Google Assistant, aux prises intelligentes et aux meilleures prises intelligentes qui transforment les cafetières ou les lampes de table en appareils intelligents que vous pouvez contrôler depuis votre téléphone. Voici quelques-uns de nos produits de maison intelligente abordables préférés pour vous aider à démarrer.

Coloré et compact : Google Nest Mini (2e génération)



Google Assistant est probablement intégré au téléphone que vous utilisez quotidiennement, il est donc logique de s’en tenir à Google pour vos haut-parleurs intelligents domestiques. Le Google Home Mini est un haut-parleur intelligent coloré et compact qui vous permet de connecter et de contrôler des produits pour la maison intelligente via l’application Google Home et s’intègre de manière transparente à Chromecast, YouTube et d’autres produits et services Google.

OK, Google ! : Écran intelligent Nest Hub (2e génération)



L’écran intelligent Nest Hub de deuxième génération ajoute la vidéo à l’équation afin que vous puissiez écouter de la musique et regarder des vidéos, voir des séquences en direct à partir d’une caméra de sécurité connectée compatible, consulter votre calendrier, afficher un diaporama de photos, et plus encore. De plus, vous pouvez invoquer Google Assistant à tout moment. Et c’est ultra-abordable.

Ajouter plus d’Alexa : Echo Dot (4e génération) – Twilight Blue



Echo Dot d’Amazon est le moyen le plus abordable d’ajouter Alexa à une pièce de votre maison. Le Dot de 4e génération est la version la plus élégante à ce jour, avec une finition en tissu arrondi et une sortie de ligne de 3,5 mm se connectant à des haut-parleurs plus substantiels. En plus des options groupées, il existe même un stand super cool The Mandalorian avec des oreilles comme The Child/Grogu, avec un prix groupé qui vous maintient toujours sous les 100 $.

Branchez plus d’appareils : prise murale USB plus écologique



Les prises intelligentes sont une excellente option si vous vivez dans un appartement ou un autre bien locatif. Mais si vous êtes propriétaire de votre maison, vous devez mettre à niveau certaines de vos prises pour inclure des ports USB comme ces prises de Top Greener. Ces fiches sont faciles à installer avec le câblage existant dans votre maison et sont dotées de fonctions de sécurité, notamment une résistance aux effractions pour les enfants. Ces prises ne prennent pas en charge la charge rapide, mais elles vous permettront de garder vos téléphones chargés sans avoir besoin d’un adaptateur mural.

22 $ ​​sur Amazon

Fonctionne avec Alexa : Amazon Smart Plug – Un appareil certifié pour les humains



La prise intelligente d’Amazon ne vous oblige pas à posséder un haut-parleur Echo pour utiliser les commandes vocales – elle se connecte directement à l’application Alexa et vous permet de contrôler les lampes, les ventilateurs ou les appareils et de définir des horaires avec peu de tracas. C’est une excellente option si vous vous en tenez à l’écosystème Amazon Alexa ou si vous achetez pour quelqu’un qui possède déjà un haut-parleur Amazon Echo.

25 $ sur Amazon

Kit de démarrage d’éclairage intelligent : Kit de 4 ampoules Philips Hue White avec pont



Philips Hue est l’une des marques d’ampoules intelligentes les plus populaires, et son kit de démarrage offre un excellent rapport qualité-prix pour démarrer dans une maison ou un appartement plus petit. Vous obtenez quatre ampoules blanc doux et le pont Wi-Fi requis pour contrôler vos ampoules via un Echo Dot ou Google Mini. Une fois la configuration terminée, il est facile d’ajouter d’autres ampoules Philips Hue à l’avenir.

80 $ chez Amazon 100 $ chez Best Buy

Des lumières intelligentes partout : ampoules LED intelligentes Sengled, paquet de 8



Ces ampoules Sengled sont une excellente option si vous avez un hub Samsung SmartThings, un Echo Plus avec le hub Zigbee intégré, ou si vous avez acheté l’Echo Dot fourni avec les ampoules et le hub Sengled. Sinon, vous aurez besoin d’un hub Sengled pour vous connecter à Google Assistant ou à Amazon Alexa. Mais une fois que vous le faites, vous obtenez huit ampoules à installer et à regrouper dans des pièces. Une fois que vous aurez commencé à contrôler vos lumières avec votre voix, vous ne voudrez plus revenir en arrière.

77 $ sur Amazon

AF futuriste : bandes lumineuses à LED Nexlux



Les bandes lumineuses LED sont idéales pour ajouter des accents colorés à n’importe quelle pièce, et vous ne pouvez pas battre la valeur de ces bandes LED Nexlux. Disponible en bobines de 16 pieds et 32 ​​pieds, chaque kit est livré avec un contrôleur Wi-Fi et une alimentation. Vous êtes donc libre de diviser la bande et d’utiliser chaque moitié indépendamment tant que chaque bande a son propre contrôleur et sa propre alimentation branchée.

À partir de 23 $ sur Amazon

Contrôle intelligent pour l’éclairage extérieur : TP-Link Kasa Smart Light Switch



Au lieu d’investir dans des ampoules intelligentes coûteuses certifiées pour l’extérieur, remplacez l’interrupteur d’éclairage qui contrôle vos lumières extérieures « muettes » avec cet interrupteur d’éclairage intelligent de TP-Link. Vous pouvez tout planifier et tout configurer dans l’application Kasa, et cela fonctionne avec Google Assistant ou Alexa pour le contrôle vocal et les commandes groupées.

Contrôle principal : barrette d’alimentation Kasa Smart Plug HS300



Cette multiprise Kasa est la solution idéale pour automatiser la configuration de votre home cinéma. Chaque prise peut être contrôlée indépendamment à l’aide de l’application Kasa ou de votre voix avec Alexa ou Google Assistant. Vous disposez de six prises secteur ainsi que de trois ports USB pour charger vos autres appareils. C’est un produit assez fantastique qui ressemble à six prises intelligentes intégrées en une seule.

Surveillez votre maison à distance : Wyze Cam Pan 1080p Wi-Fi Indoor Smart Home Camera avec 32 Go MicroSD



Wyze Cam fabrique les meilleures caméras domestiques intelligentes que vous pouvez acheter pour moins de 100 $. Son meilleur produit est cette caméra intelligente compacte connectée au Wi-Fi qui peut faire un panoramique à 360 degrés. Il peut également être configuré pour un enregistrement continu, des alertes de mouvement et de son ou des enregistrements en accéléré. Il vous permet de garder un œil sur votre garage, la chambre d’enfant ou n’importe où ailleurs dans votre maison.

51 $ chez Home Depot

Qui est là ? : Caméra de sonnette vidéo WiFi Remo+ RemoBell S



Cette sonnette vidéo pratique vous permet non seulement de voir qui est à la porte d’entrée à l’aide de l’application Remo+ sur un smartphone Android ou iOS compatible, mais également de leur parler à l’aide de la fonctionnalité de conversation bidirectionnelle. Ainsi, vous pouvez dire au livreur de laisser le colis à la porte ou conseiller à une personne suspecte de descendre de votre porche. Il s’installe à l’aide de votre câblage de sonnette existant, fonctionne avec la commande vocale Alexa et offre une vidéo de qualité HD sans abonnement mensuel et avec un stockage cloud gratuit.

Streaming 4K à moindre coût : Roku Premiere – Lecteur multimédia de streaming HD/4K/HDR



Le Roku Premiere est un streamer 4K compact qui offre beaucoup de valeur pour un prix bas. Roku prend en charge tous les principaux services de streaming, y compris Netflix, Hulu et Amazon Prime, ainsi qu’une vaste bibliothèque de chaînes gratuites offrant un contenu varié.

Améliorez votre maison intelligente pour moins cher

Il est vraiment facile de construire la maison intelligente de vos rêves sans dépenser une fortune. Assurez-vous simplement que lorsque vous trouvez les meilleurs produits pour la maison intelligente à moins de 100 $, vous investissez dans des produits de qualité qui peuvent se connecter et communiquer de manière transparente les uns avec les autres et sont faciles à installer et/ou à configurer.

Tout d’abord, décidez si vous souhaitez utiliser Google Assistant ou Amazon Alexa pour le contrôle vocal et choisissez un haut-parleur intelligent pour servir de hub central, pour ainsi dire. De nombreux appareils fonctionnent avec les deux plates-formes, vous pouvez donc même les configurer tous les deux si vous le souhaitez. La force de Google Assistant réside dans un traitement linguistique inégalé pour répondre à vos requêtes. Il s’intègre également à d’autres services Google tels que YouTube, Google Maps et Google Calendar, des applications sur lesquelles vous comptez probablement quotidiennement. Pour Alexa, sa force était auparavant l’écosystème de compétences approfondies d’Amazon pour la prise en charge des appareils intelligents. Mais maintenant, c’est plus le cas de la vaste gamme Amazon Echo qui comprend des écrans intelligents, des caméras de sécurité, des prises intelligentes, etc.

Le Google Nest Mini 2e génération est un excellent point de départ pour contrôler de petites lampes ou d’autres appareils de commodité dans votre maison. Cela vous aidera à vous familiariser avec ce que c’est que de contrôler les appareils que vous utilisez déjà à la maison avec votre smartphone et une application et/ou la voix. De même, le kit de démarrage Philips Hue est un excellent point de départ pour ajouter des ampoules intelligentes à votre réseau domestique, en remplaçant simplement une ampoule standard par une ampoule intelligente.

Pour le divertissement, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec un appareil Roku comme le Roku Premiere qui peut transformer votre vieux téléviseur ennuyeux en un téléviseur intelligent, capable d’accéder à tous vos films et émissions préférés à partir des meilleurs services de streaming ainsi que des chaînes Roku dédiées .

