Meilleurs produits Yeelight 2021 | Android Central

Meilleur

Produits Yeelight Android Central 2021

Yeelight a pris de l’importance au cours des dernières années, la marque soutenue par Xiaomi proposant une large gamme de solutions d’éclairage domestique intelligent. Comme Xiaomi, la philosophie principale de Yeelight est la valeur, la marque se distinguant par sa valeur inférieure à Philips Hue et LIFX. Si vous cherchez à vous lancer dans l’éclairage domestique intelligent et que vous ne voulez pas dépenser des centaines de dollars, Yeelight propose d’excellentes offres, tout comme les produits de Xiaomi. Voici quelques-uns des meilleurs produits Yeelight disponibles actuellement.

Un monde de couleurs : Ampoule LED intelligente Yeelight W3 (Multicolore)



Choix du personnel

L’ampoule LED intelligente W3 de Yeelight est l’une des meilleures ampoules intelligentes sur le marché aujourd’hui. Vous obtenez 16 millions de couleurs, la possibilité de contrôler les lumières via Google Assistant ou Alexa, et des options pour configurer des scènes et des horaires. Mieux encore, vous n’avez pas besoin d’acheter un hub pour contrôler les lumières avec votre téléphone ou votre assistant numérique. Vous obtenez un excellent rapport qualité-prix ici, et Yeelight est un excellent moyen de démarrer avec un éclairage intelligent.

16 $ chez Amazon 20 $ chez Yeelight

Juste l’essentiel : Ampoule LED intelligente Yeelight W3 (dimmable)



Vous n’avez pas besoin de 16 millions de couleurs ? L’ampoule intelligente LED W3 standard de Yeelight diffuse une lumière chaude réglable, le reste des caractéristiques restant intactes de l’ampoule de couleur. Vous n’avez pas besoin de hub et l’ampoule fonctionne avec Google Assistant ou Alexa. Il est également possible de définir des scènes, de programmer l’allumage ou l’extinction de l’ampoule à une heure prédéterminée, et plus encore.

14 $ chez Amazon 20 $ chez Yeelight

Mettez l’ambiance : Yeelight Candela



C’est l’un de mes produits Yeelight préférés. Comme son nom l’indique, la Candela imite la sensation d’une bougie grâce à une température de couleur fixe de 1800K. Il y a une bague de contrôle qui vous permet de régler l’intensité de la lumière en faisant pivoter le boîtier en verre. De plus, vous pouvez contrôler toutes les Candelas à la fois car elles se connectent via un maillage Bluetooth. Le Candela dispose d’une batterie de 2 100 mAh qui offre six heures d’utilisation.

45 $ chez Amazon 50 $ chez Yeelight

L’éclairage ambiant est amusant : Yeelight LED Strip 1S



Comme l’ampoule LED, la LED Strip 1S de Yeelight a des fonctionnalités similaires à la Hue Lightstrip. La bande lumineuse de 6,5 pieds est livrée avec un mode musique amusant, et vous pouvez la plier ou la couper à la longueur nécessaire. Il se connecte également via Wi-Fi à votre réseau domestique et est contrôlable via Google Assistant et Alexa. Il peut également se connecter à des hubs tels que SmartThings, Apple HomeKit et l’écosystème Razer Chroma.

40 $ chez Amazon 40 $ chez Yeelight

Voir la nuit: Yeelight Motion Sensor Night Light



La lampe à capteur de mouvement de Yeelight est fantastique : elle possède un capteur infrarouge qui détecte les mouvements dans un rayon de 120 degrés, ce qui la rend idéale pour éclairer les couloirs la nuit. Vous pouvez également l’utiliser en mode toujours allumé comme lampe de lecture, et en mode automatique, vous bénéficiez d’une autonomie de 120 jours. Il a une base magnétique qui se fixe aux surfaces, ou vous pouvez utiliser le crochet à l’arrière pour l’accrocher dans votre placard. Il y a aussi un adhésif à l’arrière qui vous permet de coller la veilleuse sur une surface non métallique.

17 $ chez Amazon 16 $ chez Yeelight

Deux-en-un : éclairage de placard à détecteur de mouvement Yeelight



L’un des ajouts les plus récents à la gamme Yeelight, le Closet Light, illumine sans fil les petits espaces comme les placards et les étagères. Vous pouvez le charger rapidement via USB C et modifier les paramètres de détection de mouvement à toujours activé si nécessaire. La lampe de placard à détecteur de mouvement tient une charge de cinq heures et se fixe à d’autres surfaces de manière magnétique ou adhésive. Il permet également de l’accrocher à l’intérieur d’une armoire ou dans la salle de bain sans aucun perçage.

19 $ chez Amazon À partir de 24 $ chez Yeelight

Beaucoup d’excellentes options à choisir

L’ampoule LED intelligente Yeelight W3 colorée est évidemment un excellent choix pour commencer votre voyage vers la maison intelligente. Yeelight fabrique certaines des meilleures ampoules LED intelligentes, offrant des alternatives abordables à Philips Hue. Ce qui rend l’ampoule LED intelligente W3 si attrayante, c’est son prix bas combiné à 16 millions de couleurs qui peuvent être ajustées via la commande vocale ou votre téléphone. Vous n’avez même pas besoin d’un hub domestique intelligent pour le faire fonctionner, ce qui le rend plus accessible.

J’aime aussi particulièrement ce que le capteur de mouvement Yeelight a à offrir. J’utilise la veilleuse à détecteur de mouvement depuis quelques années maintenant, et c’est un excellent moyen d’éclairer un placard ou un couloir la nuit. La durée de vie de la batterie de 120 jours, combinée au grand nombre d’options disponibles pour la fixer à une surface, en fait une fantastique veilleuse.

Ensuite, il y a la Yeelight Candela. Il imite très bien la lumière des bougies, et il existe même un mode où la lumière respire, tout comme la flamme d’une bougie dans le vent. Mais, encore une fois, le fait que vous puissiez contrôler toutes les Candelas à la fois en fait un produit hors du commun.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Beaucoup d’amour

Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter en 2021

Xiaomi est la marque à battre dans le segment de la valeur, et elle propose d’excellents téléphones allant d’options d’entrée de gamme à 100 $ jusqu’à 700 $ de produits phares. Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter en 2021.

Allumons-nous

Associez une ampoule intelligente à un hub SmartThings et ne regardez jamais en arrière

Samsung SmartThings est une fantastique plate-forme de maison intelligente qui vous permet d’automatiser votre maison grâce à la compatibilité avec certains des appareils les plus populaires, y compris les ampoules intelligentes. Donc, si vous recherchez les meilleures lumières intelligentes pour Samsung SmartThings, voici vos options.