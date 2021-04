Meilleurs projecteurs Pico portables 2021

Meilleur

Les projecteurs Pico sont de toutes formes et tailles, certains étant même disponibles sous forme d’accessoires modulaires pour votre smartphone. Ils existent pour combler le créneau de ceux qui souhaitent projeter du contenu directement à partir de leur téléphone ou de leur tablette afin de faciliter le partage de photos ou de regarder des films avec des amis. Notre principale recommandation en ce qui concerne les meilleurs pico projecteurs portables est le projecteur LED LG PH550 CineBeam, car il utilise une lampe LED fiable et efficace pour projeter des projections jusqu’à 100 pouces de diagonale et peut se connecter à pratiquement n’importe quel appareil de lecture multimédia que vous possédez. tout en restant suffisamment portable pour être emporté partout avec vous.

Meilleur dans l’ensemble: Projecteur LED LG PH550 CineBeam

Source: LG

Le projecteur portable de LG vous permet de projeter un écran jusqu’à 100 pouces pour reproduire une expérience cinématographique chez vous, au bureau ou partout où l’ambiance vous frappe.

La lampe LED offre une luminosité de 550 lumens lorsqu’elle est branchée et 160 lumens fonctionnant sur la batterie. La fonction de mise en miroir sans fil intégrée fonctionne avec les smartphones et tablettes Android. Il existe également des entrées composites HDMI ou AV pour connecter des ordinateurs, ainsi qu’une entrée directe pour une antenne ou un câble en direct.

Vous pouvez également utiliser le port USB pour les lecteurs flash chargés de fichiers multimédias. Bien que les haut-parleurs intégrés soient assez bons pour un visionnement privé, vous voudrez utiliser la prise en charge Bluetooth pour la sortie audio pour regarder avec des groupes plus importants.

Avantages:

2,5 heures avec batterie interne Design épuré et élégant Pochette de transport de protection Entrées HDMI, tuner TV numérique, composite (AV) et RVB Se connecte sans fil aux appareils Android et aux appareils Bluetooth

Les inconvénients:

550 lumens ne le réduiront pas dans des pièces bien éclairées. L’emplacement de l’interrupteur d’alimentation est moins qu’idéal Le haut-parleur intégré est décevant

Meilleur dans l’ensemble

LG – Projecteur portable DLP CineBeam PH550 720p

Un projecteur portable sur lequel vous pouvez compter

LG a produit un projecteur qui peut être connecté à pratiquement n’importe quel appareil que vous possédez via des connexions sans fil ou filaires.

Meilleur rapport qualité / prix: Mini projecteur vidéo GooDee G500

Source: GooDee

Le GooDee G500 peut provenir d’une entreprise inconnue, mais ce mini projecteur a tout à fait le punch dans un ensemble abordable. Il existe une pléthore d’options d’entrée, notamment HDMI, USB, microSD, etc. Avec une plage de vision allant jusqu’à 200 pouces à 15 pieds, ce sera certainement un excellent compagnon pour cette soirée cinéma sur la pelouse ou même sur le côté d’une grange.

En ce qui concerne la lampe, GooDee évalue cela avec une durée de vie de 50000 lampes, grâce à l’inclusion de l’écran LCD TFT, qui offre une consommation d’énergie inférieure et une durée de vie plus longue. Il existe des haut-parleurs intégrés et un système stéréo hi-fi, mais nous ne nous fierions pas à cela uniquement pour vos besoins audio. Enfin, GooDee offre une garantie de cinq ans pour le G500.

Tout semble parfait avec le GooDee G500, et pour la plupart, c’est vrai. Cependant, il n’existe aucun moyen de connecter sans fil l’un de vos appareils. Cela inclut les smartphones, car vous devrez vous procurer un adaptateur USB-C vers HDMI si vous souhaitez passer de votre smartphone ou tablette au G500.

Avantages:

Léger et facile à voyager avec Offre une durée de vie de la lampe de 50000 heures Entrées pour HDMI, USB et microSD, et plus Comprend des câbles à distance, HDMI et RCA

Les inconvénients:

Aucun adaptateur de connectivité sans fil nécessaire pour fonctionner avec les smartphones

Meilleure valeur

Projecteur vidéo GooDee 2021 G500 5500L

Le meilleur rapport qualité-prix

À une fraction du coût de modèles similaires, le GooDee G500 offre un portefeuille difficile à égaler.

Meilleure portée courte: Mini projecteur sans fil portable ASUS ZenBeam S2

Source: Asus

Ce projecteur de poche d’ASUS est petit et puissant, et avec une batterie rechargeable de 6000 mAh, il sert également de banque d’alimentation pour garder vos appareils mobiles chargés. Il utilise la technologie DLP avancée et la projection à courte focale pour créer un écran lumineux de 40 pouces à seulement un mètre ou jusqu’à un écran de 120 pouces à 3 mètres dans une pièce plus sombre.

Il y a un port HDMI / MHL à l’arrière qui vous permet de brancher votre ordinateur portable ou votre console de jeu vidéo, tandis que MHL inclut une prise en charge native pour la plupart des appareils Samsung et Apple. Cependant, l’un des plus gros inconvénients est que la résolution vidéo est limitée à 720p seulement, et vous devrez utiliser le S2 dans une pièce plus sombre si vous souhaitez profiter d’un écran plus grand.

Avantages:

Taille compacte avec une énorme batterie interne Caractéristiques USB-C pour l’entrée et l’alimentation électrique Facile à installer et à utiliser Double comme banque d’alimentation

Les inconvénients:

Nécessite une pièce sombre pour les écrans de plus grande taille Résolution limitée à 720p en mode natif

Meilleur lancer court

Mini projecteur sans fil portable ASUS ZenBeam S2

Projecteur à courte focale avec une grosse batterie

ASUS propose un projecteur léger et compact, facile à installer et à utiliser à courte distance et qui possède même un port USB-C.

Meilleur son intégré: Anker Nebula Capsule II

Source: Android Central

D’Anker vient le Nebula Capsule II, un projecteur portable qui est l’un des projecteurs les plus uniques de la liste. Bien qu’il ne soit pas facile de le glisser dans votre poche, il reste compact et comparable à une canette de soda. Comme son nom l’indique, le Nebula Capsule II est le deuxième de la gamme de projecteurs de la taille d’une boîte qui ont été conçus avec une base solide et comprennent un haut-parleur à 360 degrés.

Celui-ci fonctionne sur Android 9.0, ce qui signifie que vous avez accès à la plupart de vos applications de streaming préférées telles que YouTube, Hulu et Twitch, ainsi qu’aux fonctionnalités Google Assistant et Chromecast intégrées. Au-delà de l’inclusion du logiciel Android intégré, il y a aussi Entrée HDMI ainsi qu’un dongle USB pour charger vos médias préférés sur un lecteur flash.

Avantages:

La conception primée a l’air cool comme l’enfer Fonctionne sur Android 9.0 Le son à 360 degrés est impressionnant pour la taille Super facile à configurer et à utiliser Jusqu’à 4 heures de lecture vidéo

Les inconvénients:

Certains problèmes de disponibilité des applications sur Google Play Store peuvent ne pas être aussi portables que d’autres options Cher par rapport à l’ancienne option

Meilleur son intégré

Mini projecteur intelligent Nebula Capsule II

Un projecteur de la taille d’une boîte pour toutes les situations

La conception du cylindre ici est unique par rapport aux autres produits de notre liste car elle a l’air carrément futuriste.

Idéal pour la portabilité: projecteur portable KODAK Luma 150

Source: Kodak

Kodak propose un projecteur de la taille d’une paume capable de projeter une image jusqu’à 100 pouces de diagonale avec une qualité HD 1080p. Vous êtes libre de brancher une clé microSD ou USB remplie de médias ou de brancher votre console de jeu vidéo préférée, votre PC ou tout autre élément utilisant HDMI.

Avec un lecteur multimédia intégré et des haut-parleurs intégrés, vous obtenez une prise d’entrée de 3,5 mm pour brancher des écouteurs ou votre propre jeu de haut-parleurs. Il y a un support de trépied standard en bas, et le tout est alimenté par une batterie interne qui fournit jusqu’à deux heures et est rechargeable via microUSB.

Avantages:

Taille ultra-compacte Comprend un lecteur multimédia intégré La correction trapézoïdale verticale vous permet de lancer sur n’importe quelle surface

Les inconvénients:

Manque de luminosité de 25 Ansi lumens Pas de connectivité sans fil

Idéal pour la portabilité

Projecteur portable KODAK Luma 150

Un projecteur extrêmement portable

Mesurant seulement 3 pouces carrés, c’est le projecteur le plus compact disponible à un prix avantageux.

Meilleur tout-en-un: Mini Pico Projecteur AAXA Technologies P7

Source: AAXA

L’AAXA P7 Mini est un projecteur entièrement capable qui comprend un lecteur multimédia intégré et des commandes pratiques directement sur le dessus. Il utilise un moteur optique de 600 LED Lumen pour offrir une résolution HD native de 1 920 x 1 080 jusqu’à 120 pouces de diagonale. La batterie au lithium-ion vous offre plus d’une heure de temps de présentation, tandis que le bloc d’alimentation inclus est disponible pour les films.

Vous pouvez connecter pratiquement n’importe quel appareil à l’aide de HDMI, VGA, microSD, AV composite et un port USB qui peut lire des lecteurs flash et des disques durs externes via le lecteur multimédia. De cette façon, il fournit vraiment tout ce dont vous avez besoin d’un projecteur portable avec la flexibilité d’exécuter des médias depuis un ordinateur portable ou des périphériques de stockage plus portables. Il fonctionnerait également bien comme un projecteur plus permanent laissé branché à la maison.

Avantages:

La lampe LED de conception portable et professionnelle est plus efficace sans temps de préchauffage Facile à installer et à utiliser n’importe où Projections jusqu’à 120 pouces

Les inconvénients:

La durée de vie de la batterie n’est pas aussi longue que les autres La luminosité diminue tout en fonctionnant sur batterie Haut-parleur 2W un peu petit

Meilleur tout-en-un

Mini projecteur AAXA P7 avec batterie

Un package complet

Le P7 Mini offre tout le nécessaire pour vivre une expérience de cinéma sans effort à la maison.

En bout de ligne

Les projecteurs Pico ne conviennent pas à tout le monde, mais une fois que vous avez un avant-goût de la vie avec un, il est assez difficile de revenir en arrière. Ils vous permettent de partager facilement des photos lors d’une fête dans la cour ou de sauver un voyage de camping sous la pluie avec une soirée cinéma impromptue projetée directement sur le côté de votre tente. En fonction de la portabilité de celui que vous achetez, vous pouvez facilement le garder dans n’importe quel sac et être prêt à projeter votre ordinateur portable en toute occasion.

Le projecteur LG est notre premier choix parmi les meilleurs pico projecteurs portables, mais nous serions négligents sans donner un clin d’œil à l’Anker Nebula Capsule II, qui se démarque clairement autour de ces pièces car il fonctionne sur Android, ce qui signifie que vous pouvez diffusez du contenu à partir de vos applications préférées avec une simple connexion Wi-Fi ou diffusez du contenu à partir de votre téléphone à l’aide de Chromecast.

Une fois que vous avez sélectionné le pico projecteur portable parfait pour répondre à vos besoins, n’oubliez pas d’investir dans un bon écran de cinéma si vous prévoyez de l’utiliser pour des soirées cinéma en famille.

