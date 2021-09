Meilleurs pronostics pour le GP de Russie : ne comptez pas sur le spécialiste de Sotchi Valtteri Bottas en qualifications

L’équipe a remporté toutes les courses autour du parc olympique de Russie depuis son introduction au calendrier en 2014, et à l’inverse, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a laissé entendre que son équipe pourrait être en mode de limitation des dégâts ce week-end.

Une victoire de Lewis Hamilton lui garantirait un retour en tête du classement du Championnat du monde, mais il reste à voir à quel point sa chute avec son rival pour le titre Max Verstappen la dernière fois aura affecté son état d’esprit.

Ayez également une pensée pour le coéquipier de Hamilton chez Mercedes, Valtteri Bottas. Il a connu un week-end presque parfait à Monza, se qualifiant le plus rapidement et remportant la séance de qualification au sprint, avant de prendre une pénalité qui l’a fait reculer tout le long de la grille.

Même avec l’adversité qui l’accompagnait, le Finlandais a réussi à remonter sur le podium, et il a également une forme antérieure en Russie.

Bottas a peut-être eu plus de succès à Sotchi que sur tout autre circuit de Formule 1, n’ayant terminé en dehors des quatre premiers qu’une seule fois en sept courses.

Il a également remporté deux victoires en course (ce qui aurait été trois s’il n’avait pas été contraint de s’écarter pour Hamilton en 2018), une pole position et trois meilleurs tours en conditions de course.

Avec Red Bull peu optimiste quant à leurs chances, Mercedes, Hamilton et Bottas pourraient se considérer comme étant dans une position privilégiée pour bondir ce week-end.

(Toutes les cotes du texte sont correctes au moment de la rédaction, mais les cotes dans ces jolies cases bleues sont à jour)

Choix de Planet Sport



Compte tenu du précédent record de Bottas en Russie et de son rythme lors de la dernière course, il ne peut être exclu de la course, notamment en qualifications. Il semble avoir une chance plus que raisonnable d’obtenir sa 18e pole position en Formule 1, et à 7/2 d’être le qualifié le plus rapide, cela ressemble à un pari de valeur.

Dans la course, cependant, cela peut changer. Se qualifier le plus rapidement n’est pas toujours une voie vers le succès à Sotchi, avec une longue traînée jusqu’à la première chicane permettant aux pilotes derrière un sillage massif, ce qui a conduit à plusieurs changements de leader dans le premier tour dans le passé.

De même, il est extrêmement probable que Bottas se fasse dire de laisser passer Hamilton si le Finlandais mène son coéquipier, compte tenu de la situation en Championnat du monde. Il n’est donc pas surprenant que Hamilton ait une cote de 8/13 pour remporter la course dimanche.

Si Red Bull minimise la vitesse à laquelle ils seront en Russie, cependant, Verstappen étant sorti à 9/2 pour gagner sera probablement une valeur aussi élevée pour lui que vous le verrez toute la saison – mais le Néerlandais prendra un trois -placer une pénalité sur la grille pour sa part dans sa chute avec Hamilton, ce qui s’avérera être un léger obstacle pour lui.

Autres paris de valeur



Nous ne pouvons ignorer le travail remarquable de McLaren en Italie, qui a remporté sa première victoire en course depuis près de neuf ans grâce à Daniel Ricciardo, et son coéquipier Lando Norris juste derrière.

Reste à savoir si cette vitesse est unique ou non, mais l’équipe a semblé être à la hauteur de Mercedes et de Red Bull tout au long du week-end à Monza, ce qui a suscité une certaine intrigue sur leur performance ce week-end.

Avoir Norris et Ricciardo à 5/2 et 7/2 respectivement pour terminer sur le podium est un signe de combien ils se sont améliorés, et tout problème pour Mercedes pourrait voir McLaren en profiter avec plaisir.

Ailleurs, le pilote d’AlphaTauri Yuki Tsunoda a connu des moments difficiles au cours de sa saison recrue, mais il s’est bien comporté sur les pistes sur lesquelles il a déjà couru.

Il a pris une deuxième et une sixième place lors de ses deux sorties en Formule 2 la saison dernière, et il semble avoir une bonne valeur à 2/1 pour marquer des points dimanche.

Quand l’action aura-t-elle lieu ? (Toutes les heures BST)

Première pratique: vendredi 24 septembre, 9h30

Deuxième pratique: vendredi 24 septembre, 13h00

Troisième pratique: samedi 25 septembre, 10h00

Qualification: samedi 25 septembre, 13h00

Course: dimanche 26 septembre, 13h00

Comment regarder ?



La course est diffusée en direct sur Sky Sports F1 au Royaume-Uni et la préparation commence à 11h30 dimanche.

Les faits saillants prolongés sont diffusés plus tard dans la journée sur Channel 4 à 17h30.

Ou suivez-le en direct et obtenez toutes les dernières réactions et actualités sur Planet F1.