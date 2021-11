Meilleurs pronostics pour le GP de Sao Paulo: Max Verstappen à nouveau favori au retour des qualifications pour le sprint

La troisième manche d’essai des qualifications de sprint verra les sessions adopter une structure radicalement différente, avec trois jours d’action significative à surveiller et des marchés à égaler.

Une séance de qualification standard aura lieu vendredi, avec le sprint de samedi établissant la grille pour l’événement principal de dimanche.

Max Verstappen a remporté une victoire écrasante la dernière fois au Mexique, en dépassant les deux voitures Mercedes au départ, puis en prenant le contrôle des 71 tours, sur une piste où Red Bull était censé dominer.

html) */?>

Il s’agissait de signes inquiétants pour Lewis Hamilton et Mercedes, car le champion du monde en titre a admis qu’il ne pouvait tout simplement pas suivre le Red Bull plus rapide, ce qui lui a fait perdre 19 points de retard sur son rival pour le titre avant les quatre dernières courses.

Le Brésil sera donc une course incontournable pour Mercedes, alors que Hamilton cherche à se frayer un chemin dans la course au titre. Cependant, si lui et sa voiture auront assez de vitesse pour réviser Red Bull, c’est une autre affaire.

(Toutes les cotes de texte sont correctes au moment de la publication, celles dans les cases bleues sont à jour)

Choix de paris Planet Sport GP du Brésil

Parallèlement à l’offre habituelle, Planet Sport Bet propose un marché sur le vainqueur de la séance de qualification sprint de samedi.

Verstappen est à égalité pour être le qualifié le plus rapide vendredi, ce qui représente un meilleur prix que ses chances du 8/11 de remporter la course de qualification du sprint de 100 km.

Avoir une course sur seulement 24 tours créera plus de variables, et le prix de 2/1 de Hamilton pour remporter le sprint n’est pas au-delà des possibilités.

Valtteri Bottas a été en excellente forme en qualifications et a commencé en pole au Mexique, et il est 13/2 pour sortir le plus rapide des qualifications vendredi.

Autres paris value GP de Sao Paulo

Pierre Gasly était en superbe forme pour terminer quatrième au Mexique, et il est monté sur le podium lors de la dernière course au Brésil en 2019. Il est disponible à 5/1 pour terminer dans les trois premiers dimanche.

Kimi Raikkonen a remporté des points bien mérités au Mexique, et il est 7/4 pour répéter cet exploit ce week-end.

Bottas a été l’agneau sacrificiel pour Hamilton après avoir été pris de tête au premier virage au Mexique et a été déployé pour réaliser le tour le plus rapide de Verstappen à la fin de la course.

S’il se retrouve dans une situation similaire et se retrouve à nouveau hors de combat, il est à 5/1 pour signer le meilleur tour en course.

Quand l’action aura-t-elle lieu ? (Toutes les heures GMT)

Pratique 1 : Vendredi 12 novembre, 15h30-16h30

Qualification : Vendredi 12 novembre, 19h-20h

Pratique 2 : Samedi 13 novembre, 15h-16h

Qualifications sprint : Samedi 13 novembre, 19h30

Course: Dimanche 7 novembre, 17h

Comment regarder ?

La course est diffusée en direct sur Sky Sports F1 au Royaume-Uni et la préparation commence à 15h30 dimanche.

Les faits saillants prolongés sont diffusés plus tard dans la nuit sur Channel 4 à partir de 23 heures.

Assurez-vous de suivre l’action en direct et d’obtenir toutes les dernières réactions et actualités sur PlanetF1.