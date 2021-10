Meilleurs pronostics pour le GP des États-Unis : les favoris de Mercedes dans le bastion de Lewis Hamilton

Quelques secondes plus tard, il est temps pour la 17e manche de ce qui a été une saison de Formule 1 pour les âges jusqu’à présent.

Les deux prétendants au Championnat du monde, aux trois quarts du calendrier, ne sont toujours séparés que de six points avant la course de dimanche sur le Circuit des Amériques. [COTA].

L’équilibre des pouvoirs entre Mercedes et Red Bull a basculé d’une course à l’autre, mais il semble que les champions en titre des constructeurs commencent à devancer Max Verstappen et co dans les notes de performance.

Ce circuit s’est également avéré être l’un des plus forts de Lewis Hamilton au fil des ans. Sur les huit éditions du Grand Prix des États-Unis à Austin, le champion du monde en a remporté cinq – et son profil aux États-Unis fait de lui un favori du public parmi les fans de course au Texas.

Hamilton a terminé sur le podium dans toutes les courses sauf une à Austin, et quand il ne l’a pas fait, il a quand même terminé quatrième.



COTA est également un favori des pilotes eux-mêmes, avec son tracé rapide, fluide et vallonné leur offrant un défi important à grande vitesse – avec des opportunités de dépassement, pour démarrer.

Verstappen est en tête du classement du championnat des pilotes, mais étant donné son incapacité et celle de Red Bull à égaler le rythme de Mercedes en Turquie, cela s’est avéré être un casse-tête pour lui et son équipe.

Chaque circuit restant a des caractéristiques différentes et les premières prédictions sont qu’Austin pourrait favoriser Mercedes, mais si quelqu’un sur la grille peut provoquer une surprise, c’est le leader du championnat du monde.

(Les cotes dans le texte sont correctes au moment de la publication, les cotes dans les jolies cases bleues sont à jour)

Planet Sport choisit pour le Grand Prix des États-Unis

Après quelques grands prix humides en Russie et en Turquie, le temps devrait être sec au Texas – pour l’instant – ce qui devrait signifier que l’ordre hiérarchique revient largement au type au cours du week-end.

Alors que le COTA offre de nombreuses opportunités de dépassement, la course n’a jamais été remportée par un pilote partant de la première ligne, ce qui en fait une séance de qualification cruciale samedi.

Compte tenu de la hausse des performances de Mercedes et du record de Hamilton au COTA, il n’est pas surprenant que le Britannique soit en lice le 11/10 pour remporter la course dimanche.

Valtteri Bottas a remporté la dernière course en Turquie et est également le plus récent vainqueur en Amérique, prenant la première place en 2019. Étant donné qu’il est désormais le deuxième violon de Hamilton dans la course au titre, si son coéquipier est en lice pour la victoire il est peu probable que le Finlandais soit «autorisé» à rester devant, mais à 12/1 pour gagner, il pourrait être un pari valable dans les deux sens si Mercedes termine 1-2.

Aston Martin a eu une mauvaise série de résultats ces derniers temps, mais s’ils ne figuraient pas dans le top 10 pendant la course, ils seront les plus susceptibles de ramasser les morceaux dans la partie inférieure des points dimanche, avec Lance Stroll à Evens pour gagner des points.

Autres paris de valeur GP des États-Unis

Contrairement à d’autres sur la grille, Carlos Sainz aura un nouveau moteur à utiliser après avoir pris une pénalité de grille la dernière fois en Turquie.

Cela pourrait lui offrir un avantage de puissance clé dans la course par rapport à ceux qui l’entourent, et il est sorti à 15/2 pour monter sur le podium, tandis que son coéquipier chez Ferrari, Charles Leclerc, coûte moins cher à 7/2 pour se classer parmi les trois premiers. .

Les huit courses précédentes à Austin ont été relativement serrées en tête du peloton, la marge de victoire moyenne étant d’environ 4,2 secondes pour le vainqueur de la course.

Si cette tendance se poursuit ce week-end, les cotes sur la marge gagnante de la course étant de moins de 5 secondes sont disponibles à 2/1, et entre 5 et 10 secondes incluses est de 3/1.

Quand l’action aura-t-elle lieu ? (Toutes les heures BST)

Pratique 1: vendredi 22 octobre, 17h30-18h30

Pratique 2: vendredi 22 octobre, 21h-22h

Pratique 3: samedi 23 octobre, 19h-20h

Qualification: samedi 23 octobre, 22h

Course: dimanche 24 octobre, 20h

Comment regarder le GP des États-Unis ?

La course est diffusée en direct sur Sky Sports F1 au Royaume-Uni et la préparation commence à 18h30 dimanche.

Les faits saillants prolongés sont diffusés plus tard dans la nuit sur Channel 4 à partir de 0h05.

Assurez-vous de suivre l’action en direct et d’obtenir toutes les dernières réactions et actualités sur Planet F1.