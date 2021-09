Meilleurs pronostics pour le GP d’Italie : Lando Norris montera sur le podium à Monza

in

Trois points séparent Max Verstappen et Lewis Hamilton au classement du Championnat du monde – et les cotes du Grand Prix d’Italie reflètent à quel point leur bataille est serrée.

Les pronostiqueurs de Planet Sport ont scanné tous les marchés italiens du GP pour trouver la valeur pour vous aider à frapper les bookmakers ce week-end.

(les cotes du texte dans l’article sont sujettes à changement)

Le choix du Grand Prix d’Italie Planet Sport

Il ne fait aucun doute que Red Bull a eu un avantage de performance sur Mercedes tout au long de la saison et cela a été démontré à nouveau lorsque Verstappen a déliré son public local en s’imposant à Zandvoort le week-end dernier.

S’il n’y avait pas eu une crevaison de pneus en Azerbaïdjan et qu’il s’en était sorti le pire des incidents du premier tour en Grande-Bretagne et en Hongrie, l’avance du Néerlandais serait bien supérieure à trois points sur le champion en titre, dont le seul échec à marquer est dû à sa propre erreur en Bakou.

Cependant, Monza est généralement un bastion de Mercedes et donc si Red Bull peut remporter sa première victoire au “Temple of Speed” depuis son âge d’or sous Sebastian Vettel, cela leur donnerait une grande confiance qu’ils peuvent continuer à remporter les deux championnats du monde ce année.

Ce n’est pas un week-end normal, cependant, car il comprend le deuxième essai des qualifications de sprint, et nous savons tous comment le premier à Silverstone s’est déroulé – Hamilton a été le plus rapide lors de la séance traditionnelle d’une heure le vendredi, Verstappen l’a battu en Le sprint de samedi puis ils se sont heurtés dans le premier tour de la course, catastrophique pour le pilote Red Bull.

Dans des circonstances normales, la voiture la plus rapide a tendance à arriver en tête à Monza et avec les prévisions de temps chaud et ensoleillé, cela devrait être le cas ce week-end.

Avec le Red Bull RB16B détenant cet avantage de rythme sur la Mercedes W12, Verstappen à 11/10 est le meilleur pari sur le marché des vainqueurs de course que Hamilton à 1/1.

Choix d’arrivée sur le podium du Grand Prix d’Italie

Si vous recherchez un retour un peu plus important, il existe une option savoureuse pour une finition sur le podium, à condition que quelqu’un puisse se frayer un chemin jusqu’à la tribune aux dépens du top trois trop familier de Verstappen, Hamilton et Valtteri Bottas.

Il sera intéressant de voir comment la nouvelle, finalement confirmée cette semaine, que Bottas quitte Mercedes à la fin de la saison pour rejoindre Alfa Romeo, laissant la place à George Russell, affectera sa conduite pour le reste de cette année.

Il y avait des premiers signes aux Pays-Bas, en semblant défier un message radio, que le Finlandais n’était plus aussi désireux de jouer le jeu d’équipe. Mais, sa personnalité imperturbable indique également qu’il n’y aura peut-être pas beaucoup de changement dans sa performance.

Néanmoins, ni Bottas ni Sergio Perez n’ont été complètement fiables cette année et à une cote de 8/11 et 9/4 respectivement, ils sont écartés en faveur de Lando Norris à 5/2.

Le Britannique a connu de brillantes 10 premières courses cette année, mais ses résultats se sont estompés lors des trois dernières, bien qu’il ait eu des excuses à chaque fois.

Il a été pris dans une mêlée déclenchée par Bottas en Hongrie, s’est écrasé lors d’une séance de qualification belge humide, puis Zandvoort ne convenait pas du tout à la McLaren.

Mais Monza le fera. C’est certainement le cas l’année dernière lorsque l’ancien coéquipier de Norris, Carlos Sainz, s’est qualifié troisième et a terminé deuxième pour choquer le vainqueur Pierre Gasly. Norris lui-même a commencé sixième et a terminé quatrième.

Sur des pistes extrêmement rapides cette année comme Imola et le Red Bull Ring, Norris a été un prétendant à la pole position, et il est facile de le voir défier d’être en première ligne ce week-end – du moins pour le sprint.

Avec un trio de classements parmi les trois premiers déjà en 2021, cela semble une occasion idéale pour Norris de rebondir après son récent coup dur pour s’assurer un quatrième.

Choix d’arrivée aux points du GP d’Italie

Tentons un coup de plus et prenons un coup à Antonio Giovinazzi, toujours disponible à un attrayant 4/1 sur le marché des points d’arrivée malgré un week-end beaucoup plus encourageant à Zandvoort.

Il reste peu de sièges à gagner en Formule 1 l’année prochaine, mais Giovinazzi chez Alfa Romeo en fait partie, et il sait qu’il a besoin de bons résultats s’il veut rester là-bas aux côtés du nouvel arrivant Bottas.

Il y avait des signes prometteurs de la part de l’Italien de 27 ans lorsqu’il s’est qualifié septième à Zandvoort. Cependant, il n’a pas eu de chance dans la course, s’impliquant dans un début d’argy-bargy avec Fernando Alonso, puis subissant une crevaison alors qu’il avait une chance de marquer des points.

Quel meilleur endroit que dans sa course à domicile, et celle d’Alfa Romeo, pour montrer que le résultat des qualifications n’était pas ponctuel ?

Avec Kimi Raikkonen toujours mis à l’écart après son test COVID-19 positif, et le pilote de réserve Robert Kubica suppléant à nouveau, Giovinazzi portera les principaux espoirs d’Alfa Romeo, et il semble bon pour obtenir des points inestimables qui maintiendraient en vie ses espoirs de prolonger sa carrière en F1.

Quand l’action aura-t-elle lieu ? (Tous les temps BST)

Première pratique : Vendredi 10 septembre, 13h30.

Qualification : Vendredi 10 septembre, 17h00.

Deuxième pratique : Samedi 11 septembre, 11h.

Sprint: Samedi 11 septembre, 15h30.

Course: Dimanche 12 septembre, 14h00.

Comment regarder ?

La course est diffusée en direct sur Sky Sports F1 au Royaume-Uni et la préparation commence à 12h30.

Les faits saillants prolongés sont diffusés plus tard dans la journée sur Channel 4 à 18h30.

Ou suivez-le en direct et obtenez toutes les dernières réactions et actualités sur Planet F1.